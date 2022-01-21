https://ria.ru/20220121/traditsii-1768759727.html

Традиции и воспитание: большое интервью атамана СКВРЗ о развитии казачества

Традиции и воспитание: большое интервью атамана СКВРЗ о развитии казачества - РИА Новости, 21.01.2022

Традиции и воспитание: большое интервью атамана СКВРЗ о развитии казачества

Что сплачивает современных казаков? Как традиции, передающиеся из поколения в поколение, помогают воспитать настоящего воина и патриота? На эти вопросы в... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T10:00

2022-01-21T10:00

2022-01-21T13:06

российское казачество

казахстан

испания

киргизия

белоруссия

финляндия

южная америка

германия

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Что сплачивает современных казаков? Как традиции, передающиеся из поколения в поколение, помогают воспитать настоящего воина и патриота? На эти вопросы в большом интервью проекту "Российское казачество" ответил верховный атаман Союза казаков-воинов России и зарубежья Николай Дьяконов.Правда ли, что казаком можно только родиться, как общины поддерживают образ жизни за рубежом и почему так важно сохранить экологию для будущих поколений – об этом он рассказал в беседе с корреспондентом.Казачество по наследству– Может ли человек без казачьих корней стать казаком?В этом отношении мы достаточно консервативны, поэтому для нас казаком может стать только человек, который казаком родился, но членом казачьего общества может стать любой.Мы сумели пронести нашу культуру через расказачивание, смогли донести ее до того момента, когда процесс возрождения казачества уже был достаточно спонтанным. Но, опять же, возрождать казачьи войска стали люди, которые знали культуру, помнили, кто они, из каких казачьих родов, знали свои ценности, какие-то традиционные вещи, чтили обряды.Если казачество было бы размыто, то вряд ли мы сегодня с вами даже говорили об этом, не было, наверное, даже прецедента и этого интервью.– Чем реестровые казаки отличаются от нереестровых?Войсковые казачьи общества, внесенные в государственный реестр, взяли на себя обязательства по несению государственной службы. Казаки, готовые нести эту службу, называются реестровыми.При этом есть казаки, которые уже несут государственную службу, поэтому они не могут состоять в войсковых казачьих обществах, внесенных в государственный реестр. Для них есть альтернатива в лице общественной организации.Предположим, казачонок закончил кадетский казачий корпус, потом – военное училище, получил лейтенантские погоны и уехал служить. Он уже государев человек и уже несет государственную службу в виде воинской. Но он хочет, чтобы его дети, его семья не были оторваны от казачьих корней, поэтому он может вступить в общественную организацию.В этом вся разница, а так мы абсолютно одинаковые.– Чем казаки России отличаются от казаков зарубежья?Ничем не отличаются. Абсолютно. Как мы уже знаем, было три волны исхода, так называемой казачьей миграции. Так получилось: люди, которые проживают на территориях зарубежных государств, прекрасно понимают, что Россия – это никакой не монстр, что это нормальная, цивилизованная страна, что все эти пугалки уже давным-давно ни на кого не действуют.В определенный период времени казаки вывезли большое количество различных исторических и культурных ценностей за границу, поэтому одна из задач в работе с ними – возвращение этих вещей и архивов на историческую родину.Сейчас государство уделяет этому большое внимание. В Москве будет создан центральный музей, посвященный российскому казачеству, где будут представлены различные тематические направления – это и первопроходцы, участие казаков в политических и военных кампаниях, охрана границ.Поэтому есть четкое взаимодействие, казаки за рубежом это понимают, и у нас выстроены прекрасные отношения.Казачество сегодня– Как Союз казаков-воинов России и зарубежья помогает сохранять традиционный образ жизни казаков?Традиционный образ жизни казаков, если его рассматривать с точки зрения сегодняшнего обывателя, достаточно сильно трансформировался. Естественно, сейчас никто не живет как в произведениях Шолохова или старом фильме "Даурия".Как мы можем в этом отношении помогать как организация? В первую очередь поддержкой культурно-массовых мероприятий, культивацией нашего образа жизни, сохранением самобытности.– Как защита экологии связана с традиционными ценностями и принципами казаков?В первую очередь – когда по шапке можно получить за то, что "в Дон плюнул". То есть отношение к своей земле у казаков на уровне такого прямо обостренного чувства, поэтому экологическая проблематика выходит на определенный уровень и на определенный план.Конечно, на территориях традиционного проживания казаков существуют предприятия, которые отравляют природу, – это незаконные полигоны, свалки. Казаки с ними борются, но все это происходит в рамках общественной деятельности: мы не можем заменять правоохранительные органы.Я считаю, что в каких-то случаях они намного эффективнее, потому что казак в первую очередь заинтересован, чтобы после него сохранились лес, степи и рыба, чтобы это досталось его правнукам, которые с этой земли не собираются уходить.У казаков исторически было уважение к природе и земле, на которой они жили. Мы придерживаемся заветов наших предков, и для нас экологическая, природоохранная деятельность – еще раз подчеркиваю: в рамках закона – достаточно приоритетна.– Чем казачьи общины могут заинтересовать молодых людей?В казачьих общинах полно молодежи. Одних только казачьих корпусов, по-моему, больше тридцати на сегодняшний день. У каждого казака есть дети, внуки. Смысл тогда всем этим заниматься, если они не вовлечены и не живут теми традициями, которые ты преподаешь и проповедуешь?Наш казачий образ жизни, наша история, взгляды, традиция и философия объединяют нас от мала до стара. Мы живем одной общей идеей. Мы уделяем воспитанию настоящего казака, воина и патриота, большое внимание, потому что за этим будущее. Сохранение традиционных ценностей нашей молодежи достаточно востребовано, и мы можем предоставить те самые истоки, те самые традиционные вещи, на которые они в своей жизни будут опираться. Для нас воспитание молодежи – это огромный приоритет.На Родине и за пределами– Какие цели и задачи у организации "Союз казаков-воинов России и зарубежья"?В первую очередь это защита общих интересов и прав казаков – членов организации, а также развитие казачества. Сохранение традиционного образа жизни, хозяйствования и, естественно, культуры.Это участие в общественно-политической деятельности, молодежная политика. Большое внимание мы уделяем средствам массовой информации – все-таки XXI век. Также в приоритете наша международная деятельность.– Сколько филиалов у Союза казаков-воинов России и зарубежья?В организацию входят 80 региональных отделений по всей России. За рубежом у нас представлены 57 общин в 49 странах мира.На сегодняшний день Союз казаков-воинов России и зарубежья является самой крупной общественной казачьей организацией с ярко выраженной деятельностью по направлениям, которые мы ставим для себя в приоритет.– В каких странах филиалы Союза казаков-воинов России и зарубежья наиболее активны?Достаточно активны организации на территориях Казахстана, Киргизии и Белоруссии. Если брать Европу, у нас очень сильные и мощные общины в Германии, Испании, Финляндии. В мире достаточно серьезно представлены Южная Америка, Австралия.Буквально в конце того года был создан совет атаманов Европы. Там казаки также разделяют наши чаяния, им небезразлично, что происходит в молодежной среде, они хотят сохранить свои традиции, воспитать своих детей в нормальном, консервативном духе, где отец – это отец, а Церковь – это Церковь. Есть понимание семьи и человеческих ценностей.– Какие мероприятия проводит организация "Союз казаков-воинов России и зарубежья"?В плане культурно-массовых мероприятий, которые у нас проходят по всей стране, это выставки, взаимодействие с этнокультурными центрами.Также у нас есть спортивные мероприятия. Сейчас мы создаем целую федерацию, где наши казачата будут получать спортивные разряды. У нас большое количество турниров по боям без правил, борьбе и другим единоборствам. Это и конный спорт, традиционный для казачества.Мы издаем книги, снимаем документальные фильмы, проводим конференции в рамках популяризации нашей культуры. Достаточно многогранная жизнедеятельность, о которой в одном интервью не расскажешь.– Какую деятельность организация ведет в рамках стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества?Стратегия определена президентом до 2030 года. Основное – это определение видов государственной службы для российского казачества. Это вооруженные силы, служба по охране государственных границ, таможенная служба, служба в оперативных частях Росгвардии, охрана общественного порядка, сопровождение охраны грузов, объектов. Также егерская, природоохранная служба.Стратегия также подразумевает консолидацию российского казачества, потому что ни для кого не секрет, что казачество до определенного времени было достаточно разнородным и разновекторным (такое сейчас модное выражение), поэтому концепция стратегии как раз определяет видимый курс для укрепления самого казака и казачьих организаций. Сильный казак – сильная организация – сильная страна.

казахстан

испания

киргизия

белоруссия

финляндия

южная америка

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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