https://ria.ru/20220121/sia-1768793506.html

Sia рассказала о желании покончить с собой

Sia рассказала о желании покончить с собой - РИА Новости, 21.01.2022

Sia рассказала о желании покончить с собой

Sia (Сиа Ферлер) рассказала о желании покончить с собой после провала ее режиссерского дебюта "Мьюзик" (Music). Фильм рассказывает о людях с аутизмом. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T00:17

2022-01-21T00:17

2022-01-21T00:17

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sia (сиа ферлер)

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Sia (Сиа Ферлер) рассказала о желании покончить с собой после провала ее режиссерского дебюта "Мьюзик" (Music). Фильм рассказывает о людях с аутизмом.Премьера состоялась в 2021 году: картина сразу подверглась критике. Зрители были недовольны тем, что на роль подростка с аутизмом взяли танцовщицу Мэдди Зиглер вместо актрисы с реальным диагнозом.Тогда против Sia написали петицию с требованием лишить фильм номинаций на "Золотой глобус", поскольку ее работа формирует "неправильное представление об аутичных людях".Артистка призналась, что очень болезненно восприняла негатив.Она отметила, что в восстановлении ей очень помогла актриса Кэти Гриффин, которая буквально "спасла жизнь" певице.Ранее Sia заявляла о желании уйти на "пенсию" после завершения работы над фильмом, поскольку "очень устала от него". Она отметила, что продолжит выпускать новые композиции, но откажется от туров.

https://ria.ru/20210219/autizm-1598076508.html

https://ria.ru/20220114/shineyd-1767868199.html

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знаменитости, шоу-бизнес, sia (сиа ферлер)