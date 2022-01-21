Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220121/sia-1768793506.html
Sia рассказала о желании покончить с собой
Sia рассказала о желании покончить с собой - РИА Новости, 21.01.2022
Sia рассказала о желании покончить с собой
Sia (Сиа Ферлер) рассказала о желании покончить с собой после провала ее режиссерского дебюта "Мьюзик" (Music). Фильм рассказывает о людях с аутизмом. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T00:17
2022-01-21T00:17
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
sia (сиа ферлер)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571741324_0:48:2048:1200_1920x0_80_0_0_a27a371208e2cabf57b689e4ba5c2058.jpg
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Sia (Сиа Ферлер) рассказала о желании покончить с собой после провала ее режиссерского дебюта "Мьюзик" (Music). Фильм рассказывает о людях с аутизмом.Премьера состоялась в 2021 году: картина сразу подверглась критике. Зрители были недовольны тем, что на роль подростка с аутизмом взяли танцовщицу Мэдди Зиглер вместо актрисы с реальным диагнозом.Тогда против Sia написали петицию с требованием лишить фильм номинаций на "Золотой глобус", поскольку ее работа формирует "неправильное представление об аутичных людях".Артистка призналась, что очень болезненно восприняла негатив.Она отметила, что в восстановлении ей очень помогла актриса Кэти Гриффин, которая буквально "спасла жизнь" певице.Ранее Sia заявляла о желании уйти на "пенсию" после завершения работы над фильмом, поскольку "очень устала от него". Она отметила, что продолжит выпускать новые композиции, но откажется от туров.
https://ria.ru/20210219/autizm-1598076508.html
https://ria.ru/20220114/shineyd-1767868199.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571741324_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_fbd6eeee12cbf6a1dd2c37d3f355afae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, шоу-бизнес, sia (сиа ферлер)
00:17 21.01.2022
 
Sia рассказала о желании покончить с собой

Sia рассказала о желании покончить с собой после критики фильма "Мьюзик"

© AP Photo / Evan Agostini/InvisionПевица Sia
Певица Sia - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© AP Photo / Evan Agostini/Invision
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Sia (Сиа Ферлер) рассказала о желании покончить с собой после провала ее режиссерского дебюта "Мьюзик" (Music). Фильм рассказывает о людях с аутизмом.
Премьера состоялась в 2021 году: картина сразу подверглась критике. Зрители были недовольны тем, что на роль подростка с аутизмом взяли танцовщицу Мэдди Зиглер вместо актрисы с реальным диагнозом.
Тогда против Sia написали петицию с требованием лишить фильм номинаций на "Золотой глобус", поскольку ее работа формирует "неправильное представление об аутичных людях".
Кадр из фильма Мьюзик
19 февраля 2021, 12:17Культура
Петиция против фильма певицы Sia "Мьюзик" набрала десятки тысяч подписей
Артистка призналась, что очень болезненно восприняла негатив.

"Я была на грани самоубийства. Я сорвалась и отправилась в рехаб", – призналась звезда порталу The New York Times.

Она отметила, что в восстановлении ей очень помогла актриса Кэти Гриффин, которая буквально "спасла жизнь" певице.
Ранее Sia заявляла о желании уйти на "пенсию" после завершения работы над фильмом, поскольку "очень устала от него". Она отметила, что продолжит выпускать новые композиции, но откажется от туров.
Певица Шинейд О’Коннор - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
14 января, 16:33Шоубиз
Шинейд О'Коннор госпитализировали через неделю после самоубийства сына
 
ШоубизЗнаменитостиШоу-бизнесSia (Сиа Ферлер)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Россия и КНР хотят заполнить политический вакуум, считают в британском МИД
08:56В Кировском районе Петербурга сгорел троллейбус
08:45Блинкен рассказал об ожиданиях от предстоящей встречи с Лавровым
08:44"Коммунисты России" ответили на предложения захоронить Ленина
08:38Во Владивостоке водитель автобуса пожаловался на 15-часовой рабочий день
08:27Москвичам рассказали о погоде в пятницу
08:24Два дивизиона С-400 отправляются в Белоруссию с Дальнего Востока 1:29
08:06В Новосибирской области школьник попал в лоб однокласснику из пневматики
07:50Володин рассказал, когда фракции обсудят признание ДНР и ЛНР
07:42В Приморье выявили первый случай омикрон-штамма
07:33В Москве в 2021 году прошло рекордное число высокотехнологичных операций
07:28СМИ: Британия перебросила на Украину бойцов элитного военного подразделения
07:27В Мосгордуме призвали захоронить Ленина "рядом с родственниками"
07:19В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
07:10Источник раскрыл подробности обвинения замглавы Минтранса Токарева
06:57Россиян предупредили о новой схеме мошенничества под предлогом инвестиций
06:55Эксперт рассказал, чем опасен разрыв отношений с США в кибербезопасности
06:43Эксперт назвала обязательное условие для перехода на зеленую энергетику
06:22МИД Казахстана оценил резолюцию Европарламента по ситуации в стране
05:31При взрыве грузовика в Гане погибли не менее 17 человек
Лента новостейМолния
Россия и КНР хотят заполнить политический вакуум, считают в британском МИДВ Кировском районе Петербурга сгорел троллейбусБлинкен рассказал об ожиданиях от предстоящей встречи с Лавровым"Коммунисты России" ответили на предложения захоронить ЛенинаВо Владивостоке водитель автобуса пожаловался на 15-часовой рабочий деньМосквичам рассказали о погоде в пятницуДва дивизиона С-400 отправляются в Белоруссию с Дальнего ВостокаВ Новосибирской области школьник попал в лоб однокласснику из пневматикиВолодин рассказал, когда фракции обсудят признание ДНР и ЛНРВ Приморье выявили первый случай омикрон-штаммаВ Москве в 2021 году прошло рекордное число высокотехнологичных операцийСМИ: Британия перебросила на Украину бойцов элитного военного подразделенияВ Мосгордуме призвали захоронить Ленина "рядом с родственниками"В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасностиИсточник раскрыл подробности обвинения замглавы Минтранса ТокареваРоссиян предупредили о новой схеме мошенничества под предлогом инвестицийЭксперт рассказал, чем опасен разрыв отношений с США в кибербезопасностиЭксперт назвала обязательное условие для перехода на зеленую энергетикуМИД Казахстана оценил резолюцию Европарламента по ситуации в странеПри взрыве грузовика в Гане погибли не менее 17 человек