Sia рассказала о желании покончить с собой
Sia рассказала о желании покончить с собой после критики фильма "Мьюзик"
© AP Photo / Evan Agostini/InvisionПевица Sia
© AP Photo / Evan Agostini/Invision
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Sia (Сиа Ферлер) рассказала о желании покончить с собой после провала ее режиссерского дебюта "Мьюзик" (Music). Фильм рассказывает о людях с аутизмом.
Премьера состоялась в 2021 году: картина сразу подверглась критике. Зрители были недовольны тем, что на роль подростка с аутизмом взяли танцовщицу Мэдди Зиглер вместо актрисы с реальным диагнозом.
Тогда против Sia написали петицию с требованием лишить фильм номинаций на "Золотой глобус", поскольку ее работа формирует "неправильное представление об аутичных людях".
19 февраля 2021, 12:17КультураПетиция против фильма певицы Sia "Мьюзик" набрала десятки тысяч подписей
Артистка призналась, что очень болезненно восприняла негатив.
"Я была на грани самоубийства. Я сорвалась и отправилась в рехаб", – призналась звезда порталу The New York Times.
Она отметила, что в восстановлении ей очень помогла актриса Кэти Гриффин, которая буквально "спасла жизнь" певице.
Ранее Sia заявляла о желании уйти на "пенсию" после завершения работы над фильмом, поскольку "очень устала от него". Она отметила, что продолжит выпускать новые композиции, но откажется от туров.