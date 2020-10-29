https://ria.ru/20201029/sia-1582183176.html

Певица Sia объявила об уходе на "пенсию"

Певица Sia объявила об уходе на "пенсию"

Австралийская певица и автор песен Sia (Сия Ферлер) объявила в интервью для проекта Power of Women: Conversations о своих планах уйти на "пенсию" после премьеры РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T21:19

2020-10-29T21:19

2020-10-29T22:15

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sia (сиа ферлер)

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Австралийская певица и автор песен Sia (Сия Ферлер) объявила в интервью для проекта Power of Women: Conversations о своих планах уйти на "пенсию" после премьеры собственного фильма "Музыка"."Думаю, я собираюсь на пенсию, потому что я очень устала от этого фильма", — призналась она.Певица подчеркнула, что продолжит выпускать новые композиции, но, скорее всего, больше не будет выступать на сцене в рамках туров."То, что фильм станет моей финальной работой, — это прекрасно", — сказала исполнительница.Она добавила, что в ее планы входит запись нескольких альбомов, но это наряду с фильмом станет "финалом". По словам артистки, режиссерская работа — самое тяжелое, что ей приходилось когда-либо делать.

https://ria.ru/20200520/1571739516.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

звезды, музыка, sia (сиа ферлер), шоу-бизнес, в мире