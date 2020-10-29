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Певица Sia объявила об уходе на "пенсию"
Певица Sia объявила об уходе на "пенсию"
Австралийская певица и автор песен Sia (Сия Ферлер) объявила в интервью для проекта Power of Women: Conversations о своих планах уйти на "пенсию" после премьеры РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T21:19
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звезды
музыка
культура
sia (сиа ферлер)
шоу-бизнес
в мире
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Австралийская певица и автор песен Sia (Сия Ферлер) объявила в интервью для проекта Power of Women: Conversations о своих планах уйти на "пенсию" после премьеры собственного фильма "Музыка"."Думаю, я собираюсь на пенсию, потому что я очень устала от этого фильма", — призналась она.Певица подчеркнула, что продолжит выпускать новые композиции, но, скорее всего, больше не будет выступать на сцене в рамках туров."То, что фильм станет моей финальной работой, — это прекрасно", — сказала исполнительница.Она добавила, что в ее планы входит запись нескольких альбомов, но это наряду с фильмом станет "финалом". По словам артистки, режиссерская работа — самое тяжелое, что ей приходилось когда-либо делать.
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звезды, музыка, sia (сиа ферлер), шоу-бизнес, в мире

Певица Sia объявила об уходе на "пенсию"

21:19 29.10.2020 (обновлено: 22:15 29.10.2020)
 
© @Sia World of Music/YouTubeИнтервью Sia для журнала Variety Power of Women, 28 октября 2020 г. Стоп-кадр видео
Интервью Sia для журнала Variety Power of Women, 28 октября 2020 г. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© @Sia World of Music/YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Австралийская певица и автор песен Sia (Сия Ферлер) объявила в интервью для проекта Power of Women: Conversations о своих планах уйти на "пенсию" после премьеры собственного фильма "Музыка".
"Думаю, я собираюсь на пенсию, потому что я очень устала от этого фильма", — призналась она.
Певица подчеркнула, что продолжит выпускать новые композиции, но, скорее всего, больше не будет выступать на сцене в рамках туров.
"То, что фильм станет моей финальной работой, — это прекрасно", — сказала исполнительница.
Она добавила, что в ее планы входит запись нескольких альбомов, но это наряду с фильмом станет "финалом". По словам артистки, режиссерская работа — самое тяжелое, что ей приходилось когда-либо делать.
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