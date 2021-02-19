Петиция против фильма певицы Sia "Мьюзик" набрала десятки тысяч подписей

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Петиция, в которой пользователи требуют лишить фильм певицы Sia (Сиа Ферлер) "Мьюзик" ("Music") номинаций на "Золотой глобус", собрала более 85 тысяч подписей.В начале февраля ленту выдвинули на престижную кинопремию в двух категориях "Лучший фильм — комедия или мюзикл" и "Лучшая женская роль — комедия или мюзикл" (Кейт Хадсон).Авторы петиции Розанна Катая и Нина Сков Дженсен, у которой поставлен диагноз аутизм, назвали картину "крайне эйблистской" и заявили, что она "формирует неправильное представление об аутичных людях". Эйблизм – тип дискриминации, при котором трудоспособные люди рассматриваются как нормальные и превосходящие людей с инвалидностью, что приводит к предрассудкам в отношении последних.Ранее Sia рассказывала, что ее фильм – "любовное послание сообществу аутистов". Однако Катая и Сков Дженсен с ней не согласны. В тексте петиции они отметили, что некоторые фрагменты наполнены яркими огнями, громкими звуками и быстрыми движениями камеры – все это негативно сказывается на состоянии людей с аутизмом."Примерно каждый четвертый человек с аутизмом страдает эпилепсией. Поэтому просмотр этого фильма может вызвать даже припадки. Несмотря на то, что он был снят "для" аутичных людей, Sia сделала его таким, что большинство из нас не сможет его посмотреть", – написали Розанна и Нина. Им также не понравилось, как актриса Мэдди Зиглер сыграла девушку с данным видом психического расстройства. По их мнению, это больше похоже на издевку. В Голливудской ассоциации иностранной прессы, которая присуждает "Золотой глобус", на требования активисток пока не отреагировали.
Авторы петиции Розанна Катая и Нина Сков Дженсен, у которой поставлен диагноз аутизм, назвали картину "крайне эйблистской" и заявили, что она "формирует неправильное представление об аутичных людях". Эйблизм – тип дискриминации, при котором трудоспособные люди рассматриваются как нормальные и превосходящие людей с инвалидностью, что приводит к предрассудкам в отношении последних.
Ранее Sia рассказывала, что ее фильм – "любовное послание сообществу аутистов". Однако Катая и Сков Дженсен с ней не согласны. В тексте петиции они отметили, что некоторые фрагменты наполнены яркими огнями, громкими звуками и быстрыми движениями камеры – все это негативно сказывается на состоянии людей с аутизмом.
"Примерно каждый четвертый человек с аутизмом страдает эпилепсией. Поэтому просмотр этого фильма может вызвать даже припадки. Несмотря на то, что он был снят "для" аутичных людей, Sia сделала его таким, что большинство из нас не сможет его посмотреть", – написали Розанна и Нина.
Им также не понравилось, как актриса Мэдди Зиглер сыграла девушку с данным видом психического расстройства. По их мнению, это больше похоже на издевку.
В Голливудской ассоциации иностранной прессы, которая присуждает "Золотой глобус", на требования активисток пока не отреагировали.
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