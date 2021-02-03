https://ria.ru/20210203/premiya-1595891579.html

Названы фильмы и сериалы, номинированные на "Золотой глобус"

Названы фильмы и сериалы, номинированные на "Золотой глобус"

Фильмы "Отец", "Чикагская семерка", "Земля кочевников", "Манк" и "Девушка, подающая надежды" номинированы на кинопремию "Золотой глобус" в категории "Лучшая... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T17:07

2021-02-03T17:07

2021-02-03T18:00

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ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. Фильмы "Отец", "Чикагская семерка", "Земля кочевников", "Манк" и "Девушка, подающая надежды" номинированы на кинопремию "Золотой глобус" в категории "Лучшая драма".Номинантов премии Ассоциации зарубежной прессы Голливуда (Hollywood Foreign Press Association) объявили в среду в ходе онлайн-трансляции на сайте премии. 78-я церемония вручения награды пройдет 28 февраля.В категории "Мюзикл/комедия" за награду будут бороться "Борат 2", "Гамильтон", "Зависнуть в Палм-Спрингс", "Выпускной" и "Мьюзик".В номинации "Лучший драматический сериал" представлены "Мандалорец", "Корона", "Страна Лавкрафта", "Озарк" и "Рэтчед".За звание "Лучшего комедийного сериала" будут бороться "Эмили в Париже", "Тед Лассо", "Стюардесса", "Шиттс Крик" и "Великая".В категории "Мини-сериалов" на "Золотой глобус" номинированы "Нормальные люди", "Ход королевы", "Отыграть назад", "Голос перемен" и "Неортодоксальная".В категории "Лучший фильм на иностранном языке" представлены картина датского режиссера Томаса Винтерберга "Еще по одной", "Вся жизнь впереди" итальянца Эдоардо Понти с Софи Лорен в главной роли, совместная работа Гватемалы и Франции "Ла Йорона", а также французская лента "Двое из нас".В категорию также вошел "Минари" – фильм производства США, снятый корейским режиссером и идущий на корейском языке с английскими субтитрами. "Минари" рассказывает о жизни семьи корейских иммигрантов на ферме в американской глубинке.Номинантов премии Ассоциации зарубежной прессы Голливуда (Hollywood Foreign Press Association) объявили в среду в ходе онлайн трансляции на сайте премии. 78-я церемония вручения награды пройдет 28 февраля."Золотой глобус" считается одной из самых престижных кинонаград в США и мире, премия вручается с 1944 года за достижения в кино и телевидении.По итогам прошлого года обладателями "Золотого глобуса" стали историческая драма "1917" и музыкальная комедия "Однажды в Голливуде", лучшей зарубежной картиной стала лента южнокорейского режиссера "Паразиты". Лучшими сериалами стали "Наследники" и "Дрянь".

https://ria.ru/20210202/serialy-1595549572.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, золотой глобус