Названы фильмы и сериалы, номинированные на "Золотой глобус"
17:07 03.02.2021 (обновлено: 18:00 03.02.2021)
ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. Фильмы "Отец", "Чикагская семерка", "Земля кочевников", "Манк" и "Девушка, подающая надежды" номинированы на кинопремию "Золотой глобус" в категории "Лучшая драма".
Номинантов премии Ассоциации зарубежной прессы Голливуда (Hollywood Foreign Press Association) объявили в среду в ходе онлайн-трансляции на сайте премии. 78-я церемония вручения награды пройдет 28 февраля.
В категории "Мюзикл/комедия" за награду будут бороться "Борат 2", "Гамильтон", "Зависнуть в Палм-Спрингс", "Выпускной" и "Мьюзик".
В номинации "Лучший драматический сериал" представлены "Мандалорец", "Корона", "Страна Лавкрафта", "Озарк" и "Рэтчед".
За звание "Лучшего комедийного сериала" будут бороться "Эмили в Париже", "Тед Лассо", "Стюардесса", "Шиттс Крик" и "Великая".
© Fairview Entertainment (2019)Кадр из сериала "Мандалорец"
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Кадр из сериала "Мандалорец"
© Fairview Entertainment (2019)
© Netflix, 2020Кадр из сериала "Сестра Рэтчед"
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Кадр из сериала "Сестра Рэтчед"
© Netflix, 2020
© Netflix / MTV Studios (2020)Кадр из трейлера к сериалу "Эмили в Париже"
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Кадр из трейлера к сериалу "Эмили в Париже"
© Netflix / MTV Studios (2020)
© Echo Lake Entertainment (2020-...)Кадр из сериала "Великая"
6 из 6
Кадр из сериала "Великая"
© Echo Lake Entertainment (2020-...)
1 из 6
Кадр из сериала "Мандалорец"
© Fairview Entertainment (2019)
4 из 6
Кадр из сериала "Сестра Рэтчед"
© Netflix, 2020
5 из 6
Кадр из трейлера к сериалу "Эмили в Париже"
© Netflix / MTV Studios (2020)
6 из 6
Кадр из сериала "Великая"
© Echo Lake Entertainment (2020-...)
В категории "Мини-сериалов" на "Золотой глобус" номинированы "Нормальные люди", "Ход королевы", "Отыграть назад", "Голос перемен" и "Неортодоксальная".
В категории "Лучший фильм на иностранном языке" представлены картина датского режиссера Томаса Винтерберга "Еще по одной", "Вся жизнь впереди" итальянца Эдоардо Понти с Софи Лорен в главной роли, совместная работа Гватемалы и Франции "Ла Йорона", а также французская лента "Двое из нас".
© Capella Film
Кадр из фильма "Еще по одной"
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Кадр из фильма "Еще по одной"
© Capella Film
© NetflixКадр из фильма "Вся жизнь впереди"
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Кадр из фильма "Вся жизнь впереди"
© Netflix
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Кадр из фильма "Еще по одной"
© Capella Film
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Кадр из фильма "Вся жизнь впереди"
© Netflix
В категорию также вошел "Минари" – фильм производства США, снятый корейским режиссером и идущий на корейском языке с английскими субтитрами. "Минари" рассказывает о жизни семьи корейских иммигрантов на ферме в американской глубинке.
Номинантов премии Ассоциации зарубежной прессы Голливуда (Hollywood Foreign Press Association) объявили в среду в ходе онлайн трансляции на сайте премии. 78-я церемония вручения награды пройдет 28 февраля.
"Золотой глобус" считается одной из самых престижных кинонаград в США и мире, премия вручается с 1944 года за достижения в кино и телевидении.
По итогам прошлого года обладателями "Золотого глобуса" стали историческая драма "1917" и музыкальная комедия "Однажды в Голливуде", лучшей зарубежной картиной стала лента южнокорейского режиссера "Паразиты". Лучшими сериалами стали "Наследники" и "Дрянь".