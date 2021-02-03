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https://ria.ru/20210203/premiya-1595891579.html
Названы фильмы и сериалы, номинированные на "Золотой глобус"
Названы фильмы и сериалы, номинированные на "Золотой глобус"
Фильмы "Отец", "Чикагская семерка", "Земля кочевников", "Манк" и "Девушка, подающая надежды" номинированы на кинопремию "Золотой глобус" в категории "Лучшая... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T17:07
2021-02-03T18:00
кино и сериалы
новости культуры
культура
золотой глобус
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ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. Фильмы "Отец", "Чикагская семерка", "Земля кочевников", "Манк" и "Девушка, подающая надежды" номинированы на кинопремию "Золотой глобус" в категории "Лучшая драма".Номинантов премии Ассоциации зарубежной прессы Голливуда (Hollywood Foreign Press Association) объявили в среду в ходе онлайн-трансляции на сайте премии. 78-я церемония вручения награды пройдет 28 февраля.В категории "Мюзикл/комедия" за награду будут бороться "Борат 2", "Гамильтон", "Зависнуть в Палм-Спрингс", "Выпускной" и "Мьюзик".В номинации "Лучший драматический сериал" представлены "Мандалорец", "Корона", "Страна Лавкрафта", "Озарк" и "Рэтчед".За звание "Лучшего комедийного сериала" будут бороться "Эмили в Париже", "Тед Лассо", "Стюардесса", "Шиттс Крик" и "Великая".В категории "Мини-сериалов" на "Золотой глобус" номинированы "Нормальные люди", "Ход королевы", "Отыграть назад", "Голос перемен" и "Неортодоксальная".В категории "Лучший фильм на иностранном языке" представлены картина датского режиссера Томаса Винтерберга "Еще по одной", "Вся жизнь впереди" итальянца Эдоардо Понти с Софи Лорен в главной роли, совместная работа Гватемалы и Франции "Ла Йорона", а также французская лента "Двое из нас".В категорию также вошел "Минари" – фильм производства США, снятый корейским режиссером и идущий на корейском языке с английскими субтитрами. "Минари" рассказывает о жизни семьи корейских иммигрантов на ферме в американской глубинке.Номинантов премии Ассоциации зарубежной прессы Голливуда (Hollywood Foreign Press Association) объявили в среду в ходе онлайн трансляции на сайте премии. 78-я церемония вручения награды пройдет 28 февраля."Золотой глобус" считается одной из самых престижных кинонаград в США и мире, премия вручается с 1944 года за достижения в кино и телевидении.По итогам прошлого года обладателями "Золотого глобуса" стали историческая драма "1917" и музыкальная комедия "Однажды в Голливуде", лучшей зарубежной картиной стала лента южнокорейского режиссера "Паразиты". Лучшими сериалами стали "Наследники" и "Дрянь".
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РИА Новости
1
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
кино и сериалы, новости культуры, золотой глобус

Названы фильмы и сериалы, номинированные на "Золотой глобус"

17:07 03.02.2021 (обновлено: 18:00 03.02.2021)
 
© Фото : GOLDEN GLOBE(S)Американская премия "Золотой глобус"
Американская премия Золотой глобус - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© Фото : GOLDEN GLOBE(S)
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. Фильмы "Отец", "Чикагская семерка", "Земля кочевников", "Манк" и "Девушка, подающая надежды" номинированы на кинопремию "Золотой глобус" в категории "Лучшая драма".
Номинантов премии Ассоциации зарубежной прессы Голливуда (Hollywood Foreign Press Association) объявили в среду в ходе онлайн-трансляции на сайте премии. 78-я церемония вручения награды пройдет 28 февраля.
В категории "Мюзикл/комедия" за награду будут бороться "Борат 2", "Гамильтон", "Зависнуть в Палм-Спрингс", "Выпускной" и "Мьюзик".
В номинации "Лучший драматический сериал" представлены "Мандалорец", "Корона", "Страна Лавкрафта", "Озарк" и "Рэтчед".
За звание "Лучшего комедийного сериала" будут бороться "Эмили в Париже", "Тед Лассо", "Стюардесса", "Шиттс Крик" и "Великая".
© Fairview Entertainment (2019)Кадр из сериала "Мандалорец"
Кадр из сериала Мандалорец
1 из 6
Кадр из сериала "Мандалорец"
© Fairview Entertainment (2019)
© Фото : Netflix4 сезон сериала "Корона"
4 сезон сериала Корона
2 из 6
4 сезон сериала "Корона"
© Фото : Netflix
© Фото : Netflix 2020Джейсон Бейтман в сериале "Озарк"
Джейсон Бейтман в сериале Озарк
3 из 6
Джейсон Бейтман в сериале "Озарк"
© Фото : Netflix 2020
© Netflix, 2020Кадр из сериала "Сестра Рэтчед"
Кадр из сериала Сестра Рэтчед
4 из 6
Кадр из сериала "Сестра Рэтчед"
© Netflix, 2020
© Netflix / MTV Studios (2020)Кадр из трейлера к сериалу "Эмили в Париже"
Кадр из трейлера к сериалу Эмили в Париже
5 из 6
Кадр из трейлера к сериалу "Эмили в Париже"
© Netflix / MTV Studios (2020)
© Echo Lake Entertainment (2020-...)Кадр из сериала "Великая"
Кадр из сериала Великая
6 из 6
Кадр из сериала "Великая"
© Echo Lake Entertainment (2020-...)
1 из 6
Кадр из сериала "Мандалорец"
© Fairview Entertainment (2019)
2 из 6
4 сезон сериала "Корона"
© Фото : Netflix
3 из 6
Джейсон Бейтман в сериале "Озарк"
© Фото : Netflix 2020
4 из 6
Кадр из сериала "Сестра Рэтчед"
© Netflix, 2020
5 из 6
Кадр из трейлера к сериалу "Эмили в Париже"
© Netflix / MTV Studios (2020)
6 из 6
Кадр из сериала "Великая"
© Echo Lake Entertainment (2020-...)
В категории "Мини-сериалов" на "Золотой глобус" номинированы "Нормальные люди", "Ход королевы", "Отыграть назад", "Голос перемен" и "Неортодоксальная".
В категории "Лучший фильм на иностранном языке" представлены картина датского режиссера Томаса Винтерберга "Еще по одной", "Вся жизнь впереди" итальянца Эдоардо Понти с Софи Лорен в главной роли, совместная работа Гватемалы и Франции "Ла Йорона", а также французская лента "Двое из нас".
© Capella Film

Кадр из фильма "Еще по одной"

Кадр из фильма Ещё по одной
1 из 2

Кадр из фильма "Еще по одной"

© Capella Film
© NetflixКадр из фильма "Вся жизнь впереди"
Кадр из фильма Вся жизнь впереди
2 из 2
Кадр из фильма "Вся жизнь впереди"
© Netflix
1 из 2

Кадр из фильма "Еще по одной"

© Capella Film
2 из 2
Кадр из фильма "Вся жизнь впереди"
© Netflix
В категорию также вошел "Минари" – фильм производства США, снятый корейским режиссером и идущий на корейском языке с английскими субтитрами. "Минари" рассказывает о жизни семьи корейских иммигрантов на ферме в американской глубинке.
Номинантов премии Ассоциации зарубежной прессы Голливуда (Hollywood Foreign Press Association) объявили в среду в ходе онлайн трансляции на сайте премии. 78-я церемония вручения награды пройдет 28 февраля.
"Золотой глобус" считается одной из самых престижных кинонаград в США и мире, премия вручается с 1944 года за достижения в кино и телевидении.
По итогам прошлого года обладателями "Золотого глобуса" стали историческая драма "1917" и музыкальная комедия "Однажды в Голливуде", лучшей зарубежной картиной стала лента южнокорейского режиссера "Паразиты". Лучшими сериалами стали "Наследники" и "Дрянь".
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