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Казахстанский сенатор назвал резолюцию ЕП по ситуации в стране поспешной

Казахстанский сенатор назвал резолюцию ЕП по ситуации в стране поспешной - РИА Новости, 21.01.2022

Казахстанский сенатор назвал резолюцию ЕП по ситуации в стране поспешной

Принятие Европейским парламентом резолюции о ситуации в области соблюдения прав человека после вооруженных беспорядков в Казахстане было поспешным, а инициаторы РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T09:30

2022-01-21T09:30

2022-01-21T09:30

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АЛМА-АТА, 21 янв - РИА Новости. Принятие Европейским парламентом резолюции о ситуации в области соблюдения прав человека после вооруженных беспорядков в Казахстане было поспешным, а инициаторы резолюции имеют весьма искаженное и поверхностное представление о преступлениях вооруженных террористов, совершенных в стране, заявил председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената (верхняя палата) парламента Казахстана Мухтар Кул-Мухаммед.Депутаты Европейского парламента в ходе пленарной сессии в четверг большинством голосов приняли резолюцию по ситуации с защитой прав человека в Казахстане в связи с недавними протестами и беспорядками, в которой призывают инициировать международное расследование, а также ввести санкции в отношении казахстанских чиновников в рамках режима ЕС за серьезные нарушения в области прав человека.Сенатор напомнил, что сейчас правоохранительные органы ведут следствие по установлению всех зачинщиков, организаторов и участников террористических атак и беспорядков. "Однако не дождавшись объективной, правовой и официальной оценки указанных событий, Европейский парламент в спешном порядке обсудил и принял резолюцию о якобы имевшихся нарушениях демократии и верховенства права в Казахстане", - цитирует Кул-Мухаммеда пресс-служба палаты.При этом он подчеркнул, что "инициаторы резолюции имеют весьма искаженное, поверхностное представление о преступлениях вооруженных террористов, ответственных за насилие над нашими мирными гражданами и сотрудниками правоохранительных структур".Кул-Мухаммед отметил, что "столь авторитетная международная организация как Европейский парламент перед принятием решения могла бы делегировать своих депутатов, чтоб они собственными глазами смогли увидеть последствия террористических атак и погром, встретились с семьями, которые потеряли своих родных и близких, а также с предпринимателями, чье имущество и бизнес разрушены". "К сожалению, преднамеренно или по указанию извне этого не сделано", - констатировал он.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. В среду минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.

https://ria.ru/20220121/rezolyutsiya-1768840369.html

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