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На Украине готовят масштабную провокацию, считают в Совфеде
На Украине готовят масштабную провокацию, считают в Совфеде - РИА Новости, 21.01.2022
На Украине готовят масштабную провокацию, считают в Совфеде
Накачивание Украины оружием и обвинения в адрес России похожи на подготовку к масштабной провокации, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T16:17
2022-01-21T17:07
россия
в мире
украина
константин косачев
совет федерации рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Накачивание Украины оружием и обвинения в адрес России похожи на подготовку к масштабной провокации, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Сигналы о том, что идея решить силовым способом конфликт на Донбассе, поступают все чаще и чаще, и потому нарастающая истерика на тему "вторжения России" очень похожа на медийную "артподготовку", которая призвана заранее представить действия Киева как "оборонительные", - написал политик в Facebook. По его словам, "накачивание Украины оружием при параллельном муссировании темы "российской агрессии" – это очень похоже на подготовку к масштабной провокации".Косачев отметил, что в ходе переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном еще раз прозвучало, что Россия ни в одном из документов или выступлений не угрожала Украине, а потому "оснований для выводов о якобы предстоящей агрессии попросту нет". А вот угрозы со стороны высшего украинского руководства в адрес русских звучали неоднократно, добавил он."Совершенно справедливо Сергей Викторович в очередной раз сделал экскурсы в новейшую историю: что все началось не с Крыма и Донбасса, а с госпереворота в Киеве, поддержанного Западом, и отказа Германии, Франции и Польши выполнить свои гарантии по соглашению президента (Виктора) Януковича с оппозицией", - отметил парламентарий.По его словам, "Украина пришла туда, куда она пришла, именно из-за позиции Запада в тот период, который не удержался от соблазна неконституционным способом втянуть Украину в сферу своего влияния"."Поэтому на Западе и ответственность за последовательное и дословное выполнение его киевскими подопечными Минских соглашений – без этого решения внутриукраинского конфликта и искусственно привязанного к нему Западом кризиса в отношениях с Россией – не будет", - заключил Косачев.
https://ria.ru/20220110/provokatsii-1767234305.html
https://ria.ru/20220121/dnr-1768864508.html
https://ria.ru/20220118/ugrozy-1768352436.html
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россия, в мире, украина, константин косачев, совет федерации рф, ситуация в днр и лнр
16:17 21.01.2022 (обновлено: 17:07 21.01.2022)
 
На Украине готовят масштабную провокацию, считают в Совфеде

Сенатор Косачев: накачивание Украины оружием похоже на подготовку масштабной провокации

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Накачивание Украины оружием и обвинения в адрес России похожи на подготовку к масштабной провокации, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Сигналы о том, что идея решить силовым способом конфликт на Донбассе, поступают все чаще и чаще, и потому нарастающая истерика на тему "вторжения России" очень похожа на медийную "артподготовку", которая призвана заранее представить действия Киева как "оборонительные", - написал политик в Facebook. По его словам, "накачивание Украины оружием при параллельном муссировании темы "российской агрессии" – это очень похоже на подготовку к масштабной провокации".
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Косачев отметил, что в ходе переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном еще раз прозвучало, что Россия ни в одном из документов или выступлений не угрожала Украине, а потому "оснований для выводов о якобы предстоящей агрессии попросту нет". А вот угрозы со стороны высшего украинского руководства в адрес русских звучали неоднократно, добавил он.
"Совершенно справедливо Сергей Викторович в очередной раз сделал экскурсы в новейшую историю: что все началось не с Крыма и Донбасса, а с госпереворота в Киеве, поддержанного Западом, и отказа Германии, Франции и Польши выполнить свои гарантии по соглашению президента (Виктора) Януковича с оппозицией", - отметил парламентарий.
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По его словам, "Украина пришла туда, куда она пришла, именно из-за позиции Запада в тот период, который не удержался от соблазна неконституционным способом втянуть Украину в сферу своего влияния".
"Поэтому на Западе и ответственность за последовательное и дословное выполнение его киевскими подопечными Минских соглашений – без этого решения внутриукраинского конфликта и искусственно привязанного к нему Западом кризиса в отношениях с Россией – не будет", - заключил Косачев.
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РоссияВ миреУкраинаКонстантин КосачевСовет Федерации РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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