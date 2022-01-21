16:17 21.01.2022 (обновлено: 17:07 21.01.2022)
На Украине готовят масштабную провокацию, считают в Совфеде
Сенатор Косачев: накачивание Украины оружием похоже на подготовку масштабной провокации
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Накачивание Украины оружием и обвинения в адрес России похожи на подготовку к масштабной провокации, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Сигналы о том, что идея решить силовым способом конфликт на Донбассе, поступают все чаще и чаще, и потому нарастающая истерика на тему "вторжения России" очень похожа на медийную "артподготовку", которая призвана заранее представить действия Киева как "оборонительные", - написал политик в Facebook. По его словам, "накачивание Украины оружием при параллельном муссировании темы "российской агрессии" – это очень похоже на подготовку к масштабной провокации".
Косачев отметил, что в ходе переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном еще раз прозвучало, что Россия ни в одном из документов или выступлений не угрожала Украине, а потому "оснований для выводов о якобы предстоящей агрессии попросту нет". А вот угрозы со стороны высшего украинского руководства в адрес русских звучали неоднократно, добавил он.
"Совершенно справедливо Сергей Викторович в очередной раз сделал экскурсы в новейшую историю: что все началось не с Крыма и Донбасса, а с госпереворота в Киеве, поддержанного Западом, и отказа Германии, Франции и Польши выполнить свои гарантии по соглашению президента (Виктора) Януковича с оппозицией", - отметил парламентарий.
По его словам, "Украина пришла туда, куда она пришла, именно из-за позиции Запада в тот период, который не удержался от соблазна неконституционным способом втянуть Украину в сферу своего влияния".
"Поэтому на Западе и ответственность за последовательное и дословное выполнение его киевскими подопечными Минских соглашений – без этого решения внутриукраинского конфликта и искусственно привязанного к нему Западом кризиса в отношениях с Россией – не будет", - заключил Косачев.