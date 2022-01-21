https://ria.ru/20220121/provokatsiya-1768941493.html

На Украине готовят масштабную провокацию, считают в Совфеде

На Украине готовят масштабную провокацию, считают в Совфеде - РИА Новости, 21.01.2022

На Украине готовят масштабную провокацию, считают в Совфеде

Накачивание Украины оружием и обвинения в адрес России похожи на подготовку к масштабной провокации, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T16:17

2022-01-21T16:17

2022-01-21T17:07

россия

в мире

украина

константин косачев

совет федерации рф

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601599376_0:48:2617:1520_1920x0_80_0_0_8a71550d4c27ff93650ec072523d80f9.jpg

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Накачивание Украины оружием и обвинения в адрес России похожи на подготовку к масштабной провокации, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Сигналы о том, что идея решить силовым способом конфликт на Донбассе, поступают все чаще и чаще, и потому нарастающая истерика на тему "вторжения России" очень похожа на медийную "артподготовку", которая призвана заранее представить действия Киева как "оборонительные", - написал политик в Facebook. По его словам, "накачивание Украины оружием при параллельном муссировании темы "российской агрессии" – это очень похоже на подготовку к масштабной провокации".Косачев отметил, что в ходе переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном еще раз прозвучало, что Россия ни в одном из документов или выступлений не угрожала Украине, а потому "оснований для выводов о якобы предстоящей агрессии попросту нет". А вот угрозы со стороны высшего украинского руководства в адрес русских звучали неоднократно, добавил он."Совершенно справедливо Сергей Викторович в очередной раз сделал экскурсы в новейшую историю: что все началось не с Крыма и Донбасса, а с госпереворота в Киеве, поддержанного Западом, и отказа Германии, Франции и Польши выполнить свои гарантии по соглашению президента (Виктора) Януковича с оппозицией", - отметил парламентарий.По его словам, "Украина пришла туда, куда она пришла, именно из-за позиции Запада в тот период, который не удержался от соблазна неконституционным способом втянуть Украину в сферу своего влияния"."Поэтому на Западе и ответственность за последовательное и дословное выполнение его киевскими подопечными Минских соглашений – без этого решения внутриукраинского конфликта и искусственно привязанного к нему Западом кризиса в отношениях с Россией – не будет", - заключил Косачев.

https://ria.ru/20220110/provokatsii-1767234305.html

https://ria.ru/20220121/dnr-1768864508.html

https://ria.ru/20220118/ugrozy-1768352436.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, украина, константин косачев, совет федерации рф, ситуация в днр и лнр