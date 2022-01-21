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Петербург вошел в число городов-лидеров по спросу на турпоездки с кешбэком
Петербург вошел в число городов-лидеров по спросу на турпоездки с кешбэком - РИА Новости, 21.01.2022
Петербург вошел в число городов-лидеров по спросу на турпоездки с кешбэком
Санкт-Петербург вошел в топ-3 самых бронируемых городских направлений в первые дни пятого этапа туристического кешбэка, который стартовал 18 января, сообщает... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T14:27
2022-01-21T14:27
2022-01-21T14:27
туризм
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Санкт-Петербург вошел в топ-3 самых бронируемых городских направлений в первые дни пятого этапа туристического кешбэка, который стартовал 18 января, сообщает АТОР.Туроператоры отмечают большой спрос на экскурсионные путевки и курортные отели в пригороде северной столицы. Большая часть заявок приходится на март и весенние школьные каникулы.По их словам, чаще всего гостиницы в Санкт-Петербурге бронируют путешественники из Москвы и Подмосковья (около 50 процентов), а также с Дальнего Востока, Урала, центральной и южной части России.Представители отрасли уточняют, что с учетом возврата 20 процентов средств на карту "Мир" по программе кешбэка, поездки с проживанием и экскурсиями обходятся менее чем в 10 тысяч рублей на двоих на три ночи.
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санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), дальний восток, туристы, туризм, урал, россия, кешбэк
Петербург вошел в число городов-лидеров по спросу на турпоездки с кешбэком
АТОР: Санкт-Петербург вошел в топ продаж среди городских направлений по акции с кешбэком