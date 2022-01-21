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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220121/peterburg-1768909859.html
Петербург вошел в число городов-лидеров по спросу на турпоездки с кешбэком
Петербург вошел в число городов-лидеров по спросу на турпоездки с кешбэком - РИА Новости, 21.01.2022
Петербург вошел в число городов-лидеров по спросу на турпоездки с кешбэком
Санкт-Петербург вошел в топ-3 самых бронируемых городских направлений в первые дни пятого этапа туристического кешбэка, который стартовал 18 января, сообщает... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T14:27
2022-01-21T14:27
туризм
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
дальний восток
туристы
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Санкт-Петербург вошел в топ-3 самых бронируемых городских направлений в первые дни пятого этапа туристического кешбэка, который стартовал 18 января, сообщает АТОР.Туроператоры отмечают большой спрос на экскурсионные путевки и курортные отели в пригороде северной столицы. Большая часть заявок приходится на март и весенние школьные каникулы.По их словам, чаще всего гостиницы в Санкт-Петербурге бронируют путешественники из Москвы и Подмосковья (около 50 процентов), а также с Дальнего Востока, Урала, центральной и южной части России.Представители отрасли уточняют, что с учетом возврата 20 процентов средств на карту "Мир" по программе кешбэка, поездки с проживанием и экскурсиями обходятся менее чем в 10 тысяч рублей на двоих на три ночи.
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дальний восток
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санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), дальний восток, туристы, туризм, урал, россия, кешбэк
14:27 21.01.2022
 
Петербург вошел в число городов-лидеров по спросу на турпоездки с кешбэком

АТОР: Санкт-Петербург вошел в топ продаж среди городских направлений по акции с кешбэком

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГлавная новогодняя ель на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Главная новогодняя ель на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Санкт-Петербург вошел в топ-3 самых бронируемых городских направлений в первые дни пятого этапа туристического кешбэка, который стартовал 18 января, сообщает АТОР.
Туроператоры отмечают большой спрос на экскурсионные путевки и курортные отели в пригороде северной столицы. Большая часть заявок приходится на март и весенние школьные каникулы.
По их словам, чаще всего гостиницы в Санкт-Петербурге бронируют путешественники из Москвы и Подмосковья (около 50 процентов), а также с Дальнего Востока, Урала, центральной и южной части России.
Представители отрасли уточняют, что с учетом возврата 20 процентов средств на карту "Мир" по программе кешбэка, поездки с проживанием и экскурсиями обходятся менее чем в 10 тысяч рублей на двоих на три ночи.
Шашлык - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
13:16Туризм
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ТуризмСанкт-ПетербургМосковская область (Подмосковье)МоскваНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Дальний ВостоктуристыТуризмУралРоссияКешбэк
 
 
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