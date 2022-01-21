https://ria.ru/20220121/peterburg-1768909859.html

Петербург вошел в число городов-лидеров по спросу на турпоездки с кешбэком

Петербург вошел в число городов-лидеров по спросу на турпоездки с кешбэком - РИА Новости, 21.01.2022

Петербург вошел в число городов-лидеров по спросу на турпоездки с кешбэком

Санкт-Петербург вошел в топ-3 самых бронируемых городских направлений в первые дни пятого этапа туристического кешбэка, который стартовал 18 января, сообщает... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T14:27

2022-01-21T14:27

2022-01-21T14:27

туризм

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

дальний восток

туристы

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Санкт-Петербург вошел в топ-3 самых бронируемых городских направлений в первые дни пятого этапа туристического кешбэка, который стартовал 18 января, сообщает АТОР.Туроператоры отмечают большой спрос на экскурсионные путевки и курортные отели в пригороде северной столицы. Большая часть заявок приходится на март и весенние школьные каникулы.По их словам, чаще всего гостиницы в Санкт-Петербурге бронируют путешественники из Москвы и Подмосковья (около 50 процентов), а также с Дальнего Востока, Урала, центральной и южной части России.Представители отрасли уточняют, что с учетом возврата 20 процентов средств на карту "Мир" по программе кешбэка, поездки с проживанием и экскурсиями обходятся менее чем в 10 тысяч рублей на двоих на три ночи.

https://ria.ru/20220121/gurmany-1768872595.html

санкт-петербург

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дальний восток

урал

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