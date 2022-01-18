Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220118/keshbek-1768290705.html
В России стартовал пятый этап туристического кешбэка
В России стартовал пятый этап туристического кешбэка - РИА Новости, 18.01.2022
В России стартовал пятый этап туристического кешбэка
Ростуризм запустил пятый этап туристического кешбэка за поездки по стране: купить туры в рамках госпрограммы, направленной на поддержку внутреннего туризма,... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T00:13
2022-01-18T00:28
туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
маршруты - туризм
туризм
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756481141_0:189:2918:1830_1920x0_80_0_0_9e79fc84a81a2e554a4c9810c0dd5c9b.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Ростуризм запустил пятый этап туристического кешбэка за поездки по стране: купить туры в рамках госпрограммы, направленной на поддержку внутреннего туризма, можно до 12 апреля, а отправиться в поездку по 30 апреля включительно.Туроператоры сообщили РИА Новости, что подготовились к этому. В рамках программы они предложат туристам новые направления по России, а также ожидают повышенного спроса в связи с тем, что пятый этап акции затронет праздничные дни — 23 февраля и 8 марта.Глава Ростуризма Зарина Догузова в декабре отмечала, что те, кто захотят воспользоваться акцией в формате круиза, смогут отправиться в путешествие с момента начала навигации по 1 июня. В 2022 году, по ее словам, запланирован и осенний этап программы, который начнется с октября, точные даты станут известны во второй половине года.Как отметила Догузова, в программе участвуют все российские регионы.В период действия программы практически по всей стране можно кататься на горных лыжах и заниматься всеми активными зимними видами отдыха. В этот же период актуален санаторно-курортный, оздоровительный и культурно-познавательные отдых. Догузова также напомнила про безопасность поездок, призвав туристов и бизнес соблюдать все необходимые меры предосторожности.Государственная программа поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств (кешбэком) стартовала в России летом 2020 года с целью поддержки отрасли во время пандемии, а также повышения доступности внутренних турпоездок для граждан. С тех пор уже реализовано четыре этапа. Последний период продаж завершился 10 сентября 2021 года, в путешествие по путевкам, приобретенным в его рамках, можно было отправиться с 1 октября по 24 декабря.Условия программы не меняются: продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата - 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир". Ежегодно с 2022 года на программу планируется выделять по пять миллиардов рублей.Акция, по оценкам экспертов, помогла восстановлению внутреннего туризма. С начала 2021 года программой воспользовались почти 1,7 миллиона россиян, суммарно они приобрели туров и проживания в отелях более чем на 34 миллиарда рублей, в виде кешбэка им напрямую на карты вернулось 6,7 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20211227/zdorove-1765594104.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756481141_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fcdc70f8944f6c80088ebca9dcf71081.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, маршруты - туризм, туризм, россия
00:13 18.01.2022 (обновлено: 00:28 18.01.2022)
 
В России стартовал пятый этап туристического кешбэка

Ростуризм запустил пятый этап кешбэка за поездки по стране, купить туры можно до 12 апреля

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкТуристы на горе Паасонвуори в Карелии
Туристы на горе Паасонвуори в Карелии - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Туристы на горе Паасонвуори в Карелии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Ростуризм запустил пятый этап туристического кешбэка за поездки по стране: купить туры в рамках госпрограммы, направленной на поддержку внутреннего туризма, можно до 12 апреля, а отправиться в поездку по 30 апреля включительно.
Туроператоры сообщили РИА Новости, что подготовились к этому. В рамках программы они предложат туристам новые направления по России, а также ожидают повышенного спроса в связи с тем, что пятый этап акции затронет праздничные дни — 23 февраля и 8 марта.
Глава Ростуризма Зарина Догузова в декабре отмечала, что те, кто захотят воспользоваться акцией в формате круиза, смогут отправиться в путешествие с момента начала навигации по 1 июня. В 2022 году, по ее словам, запланирован и осенний этап программы, который начнется с октября, точные даты станут известны во второй половине года.
Как отметила Догузова, в программе участвуют все российские регионы.

"Для туристов подготовлено более двух миллионов разнообразных и интересных предложений. И это, кстати говоря, на полмиллиона больше, чем в прошлом году", - приводит слова Догузовой пресс-служба Ростуризма.

В период действия программы практически по всей стране можно кататься на горных лыжах и заниматься всеми активными зимними видами отдыха. В этот же период актуален санаторно-курортный, оздоровительный и культурно-познавательные отдых.
Догузова также напомнила про безопасность поездок, призвав туристов и бизнес соблюдать все необходимые меры предосторожности.
Государственная программа поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств (кешбэком) стартовала в России летом 2020 года с целью поддержки отрасли во время пандемии, а также повышения доступности внутренних турпоездок для граждан. С тех пор уже реализовано четыре этапа. Последний период продаж завершился 10 сентября 2021 года, в путешествие по путевкам, приобретенным в его рамках, можно было отправиться с 1 октября по 24 декабря.
Условия программы не меняются: продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата - 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир". Ежегодно с 2022 года на программу планируется выделять по пять миллиардов рублей.
Акция, по оценкам экспертов, помогла восстановлению внутреннего туризма. С начала 2021 года программой воспользовались почти 1,7 миллиона россиян, суммарно они приобрели туров и проживания в отелях более чем на 34 миллиарда рублей, в виде кешбэка им напрямую на карты вернулось 6,7 миллиарда рублей.
Мама с ребенком в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
27 декабря 2021, 08:43
Эксперт рассказал, как правильно подготовиться к поездке с детьми
 
ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Новости - ТуризмМаршруты - ТуризмТуризмРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:17Аналитик назвала новые акции на бирже, которые обязательно нужно купить
01:14Пушков предупредил Францию о последствиях "сдерживания" России
01:11Зеленский поблагодарил американских сенаторов за "действенную помощь"
01:10СМИ: шведских детей запугали разговорами о "российском вторжении"
01:05В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ
01:00AFP: Мали попросила Францию пересмотреть оборонные соглашения
00:52Рогозин сравнил НАТО с бандерлогами
00:45На Западном берегу реки Иордан произошли беспорядки, есть пострадавшие
00:34КНДР заявила, что провела испытания тактических управляемых ракет
00:27Глава МИД Израиля осудил атаку хуситов на объекты в ОАЭ
00:19СМИ: арабская коалиция объявила о начале бомбардировок столицы Йемена
00:13В России стартовал пятый этап туристического кешбэка
00:09Российские инспекторы проверят военный объект в Британии
00:01В России начинаются крещенские купания
23:59ЕС будет продолжать диалог с Россией по разным вопросам, заявил Боррель
23:58Арестович уволился из офиса президента Украины, сообщили СМИ
23:53Боррель будет представлять ЕС на всех переговорах по безопасности
23:43Суд по избранию меры пресечения Порошенко перенесли на 19 января
23:43Зеленский ответил на петицию о воинском учете для женщин
23:35Боррель исключил "превентивные санкции" ЕС против России из-за Украины
Лента новостейМолния
Аналитик назвала новые акции на бирже, которые обязательно нужно купитьПушков предупредил Францию о последствиях "сдерживания" РоссииЗеленский поблагодарил американских сенаторов за "действенную помощь"СМИ: шведских детей запугали разговорами о "российском вторжении"В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости гриппом и ОРВИAFP: Мали попросила Францию пересмотреть оборонные соглашенияРогозин сравнил НАТО с бандерлогамиНа Западном берегу реки Иордан произошли беспорядки, есть пострадавшиеКНДР заявила, что провела испытания тактических управляемых ракетГлава МИД Израиля осудил атаку хуситов на объекты в ОАЭСМИ: арабская коалиция объявила о начале бомбардировок столицы ЙеменаВ России стартовал пятый этап туристического кешбэкаРоссийские инспекторы проверят военный объект в БританииВ России начинаются крещенские купанияЕС будет продолжать диалог с Россией по разным вопросам, заявил БоррельАрестович уволился из офиса президента Украины, сообщили СМИБоррель будет представлять ЕС на всех переговорах по безопасностиСуд по избранию меры пресечения Порошенко перенесли на 19 январяЗеленский ответил на петицию о воинском учете для женщинБоррель исключил "превентивные санкции" ЕС против России из-за Украины