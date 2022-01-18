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В России стартовал пятый этап туристического кешбэка
В России стартовал пятый этап туристического кешбэка - РИА Новости, 18.01.2022
В России стартовал пятый этап туристического кешбэка
Ростуризм запустил пятый этап туристического кешбэка за поездки по стране: купить туры в рамках госпрограммы, направленной на поддержку внутреннего туризма,... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T00:13
2022-01-18T00:13
2022-01-18T00:28
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Ростуризм запустил пятый этап туристического кешбэка за поездки по стране: купить туры в рамках госпрограммы, направленной на поддержку внутреннего туризма, можно до 12 апреля, а отправиться в поездку по 30 апреля включительно.Туроператоры сообщили РИА Новости, что подготовились к этому. В рамках программы они предложат туристам новые направления по России, а также ожидают повышенного спроса в связи с тем, что пятый этап акции затронет праздничные дни — 23 февраля и 8 марта.Глава Ростуризма Зарина Догузова в декабре отмечала, что те, кто захотят воспользоваться акцией в формате круиза, смогут отправиться в путешествие с момента начала навигации по 1 июня. В 2022 году, по ее словам, запланирован и осенний этап программы, который начнется с октября, точные даты станут известны во второй половине года.Как отметила Догузова, в программе участвуют все российские регионы.В период действия программы практически по всей стране можно кататься на горных лыжах и заниматься всеми активными зимними видами отдыха. В этот же период актуален санаторно-курортный, оздоровительный и культурно-познавательные отдых. Догузова также напомнила про безопасность поездок, призвав туристов и бизнес соблюдать все необходимые меры предосторожности.Государственная программа поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств (кешбэком) стартовала в России летом 2020 года с целью поддержки отрасли во время пандемии, а также повышения доступности внутренних турпоездок для граждан. С тех пор уже реализовано четыре этапа. Последний период продаж завершился 10 сентября 2021 года, в путешествие по путевкам, приобретенным в его рамках, можно было отправиться с 1 октября по 24 декабря.Условия программы не меняются: продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата - 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир". Ежегодно с 2022 года на программу планируется выделять по пять миллиардов рублей.Акция, по оценкам экспертов, помогла восстановлению внутреннего туризма. С начала 2021 года программой воспользовались почти 1,7 миллиона россиян, суммарно они приобрели туров и проживания в отелях более чем на 34 миллиарда рублей, в виде кешбэка им напрямую на карты вернулось 6,7 миллиарда рублей.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, маршруты - туризм, туризм, россия
00:13 18.01.2022 (обновлено: 00:28 18.01.2022)
В России стартовал пятый этап туристического кешбэка
Ростуризм запустил пятый этап кешбэка за поездки по стране, купить туры можно до 12 апреля
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Ростуризм запустил пятый этап туристического кешбэка за поездки по стране: купить туры в рамках госпрограммы, направленной на поддержку внутреннего туризма, можно до 12 апреля, а отправиться в поездку по 30 апреля включительно.
Туроператоры сообщили РИА Новости, что подготовились к этому. В рамках программы они предложат туристам новые направления по России
, а также ожидают повышенного спроса в связи с тем, что пятый этап акции затронет праздничные дни — 23 февраля и 8 марта.
Глава Ростуризма Зарина Догузова
в декабре отмечала, что те, кто захотят воспользоваться акцией в формате круиза, смогут отправиться в путешествие с момента начала навигации по 1 июня. В 2022 году, по ее словам, запланирован и осенний этап программы, который начнется с октября, точные даты станут известны во второй половине года.
Как отметила Догузова, в программе участвуют все российские регионы.
"Для туристов подготовлено более двух миллионов разнообразных и интересных предложений. И это, кстати говоря, на полмиллиона больше, чем в прошлом году", - приводит слова Догузовой пресс-служба Ростуризма.
В период действия программы практически по всей стране можно кататься на горных лыжах и заниматься всеми активными зимними видами отдыха. В этот же период актуален санаторно-курортный, оздоровительный и культурно-познавательные отдых.
Догузова также напомнила про безопасность поездок, призвав туристов и бизнес соблюдать все необходимые меры предосторожности.
Государственная программа поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств (кешбэком) стартовала в России летом 2020 года с целью поддержки отрасли во время пандемии, а также повышения доступности внутренних турпоездок для граждан. С тех пор уже реализовано четыре этапа. Последний период продаж завершился 10 сентября 2021 года, в путешествие по путевкам, приобретенным в его рамках, можно было отправиться с 1 октября по 24 декабря.
Условия программы не меняются: продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата - 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир". Ежегодно с 2022 года на программу планируется выделять по пять миллиардов рублей.
Акция, по оценкам экспертов, помогла восстановлению внутреннего туризма. С начала 2021 года программой воспользовались почти 1,7 миллиона россиян, суммарно они приобрели туров и проживания в отелях более чем на 34 миллиарда рублей, в виде кешбэка им напрямую на карты вернулось 6,7 миллиарда рублей.