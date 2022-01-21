https://ria.ru/20220121/omikron-1768928303.html

В Мордовии выявили первые случаи заражения "омикроном"

В Мордовии выявили первые случаи заражения "омикроном" - РИА Новости, 21.01.2022

В Мордовии выявили первые случаи заражения "омикроном"

Первые случаи заражения новым штаммом коронавирусной инфекции "омикрон" выявлены в Мордовии, заразились 15 жителей республики, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T15:28

2022-01-21T15:28

2022-01-21T15:36

распространение коронавируса

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здоровье - общество

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коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 янв - РИА Новости. Первые случаи заражения новым штаммом коронавирусной инфекции "омикрон" выявлены в Мордовии, заразились 15 жителей республики, сообщает пресс-служба главы региона.Глава Мордовии Артём Здунов сообщил о том, что на территории республики зафиксирован новый штамм коронавируса "омикрон", в пятницу на заседании регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции."Заместитель председателя регионального правительства Галина Лотванова подтвердила выявление штамма "омикрон" у 15 жителей республики, сейчас эпидемиологи оперативно отрабатывают круг контактов этих лиц с целью минимизировать распространение вируса", - говорится в сообщении.Отмечается, что нагрузка на амбулаторно-поликлиническое звено существенно возросла уже с 10 января. Руководитель службы Роспотребнадзора по Мордовии Татьяна Харитонова сообщила о приросте суточной заболеваемости в регионе за текущую неделю на 37%, хотя на прошлой неделе этот показатель был менее 4%."Это говорит о большой контагиозности нового штамма, его способности распространяться практически в геометрической прогрессии", - сказала она.Кроме того, за прошедшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей выросла по республике почти на 80%. Среди заболевших COVID-19 численность детей составляет от 15 до 40%, большая часть заболевших взрослых - от 18 до 49 лет.

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