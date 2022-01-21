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В Мордовии выявили первые случаи заражения "омикроном"
В Мордовии выявили первые случаи заражения "омикроном" - РИА Новости, 21.01.2022
В Мордовии выявили первые случаи заражения "омикроном"
Первые случаи заражения новым штаммом коронавирусной инфекции "омикрон" выявлены в Мордовии, заразились 15 жителей республики, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T15:28
2022-01-21T15:28
2022-01-21T15:36
распространение коронавируса
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омикрон-штамм коронавируса
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 янв - РИА Новости. Первые случаи заражения новым штаммом коронавирусной инфекции "омикрон" выявлены в Мордовии, заразились 15 жителей республики, сообщает пресс-служба главы региона.Глава Мордовии Артём Здунов сообщил о том, что на территории республики зафиксирован новый штамм коронавируса "омикрон", в пятницу на заседании регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции."Заместитель председателя регионального правительства Галина Лотванова подтвердила выявление штамма "омикрон" у 15 жителей республики, сейчас эпидемиологи оперативно отрабатывают круг контактов этих лиц с целью минимизировать распространение вируса", - говорится в сообщении.Отмечается, что нагрузка на амбулаторно-поликлиническое звено существенно возросла уже с 10 января. Руководитель службы Роспотребнадзора по Мордовии Татьяна Харитонова сообщила о приросте суточной заболеваемости в регионе за текущую неделю на 37%, хотя на прошлой неделе этот показатель был менее 4%."Это говорит о большой контагиозности нового штамма, его способности распространяться практически в геометрической прогрессии", - сказала она.Кроме того, за прошедшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей выросла по республике почти на 80%. Среди заболевших COVID-19 численность детей составляет от 15 до 40%, большая часть заболевших взрослых - от 18 до 49 лет.
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общество, здоровье - общество, республика мордовия, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), артем здунов
15:28 21.01.2022 (обновлено: 15:36 21.01.2022)
В Мордовии выявили первые случаи заражения "омикроном"
В Мордовии выявили первые 15 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса