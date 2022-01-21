https://ria.ru/20220121/omikron-1768907962.html

В Петербурге ограничили плановую медпомощь из-за "омикрона"

В Петербурге ограничили плановую медпомощь из-за "омикрона" - РИА Новости, 21.01.2022

В Петербурге ограничили плановую медпомощь из-за "омикрона"

В Санкт-Петербурге на фоне распостранения омикрон-штамма коронавируса ограничили оказание плановой медицинской помощи взрослому населению, следует из... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T14:09

2022-01-21T14:09

2022-01-21T15:18

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв — РИА Новости. В Санкт-Петербурге на фоне распостранения омикрон-штамма коронавируса ограничили оказание плановой медицинской помощи взрослому населению, следует из постановления главного государственного санитарного врача города Натальи Башкетовой."Ввести запрет с 21 января 2022 года до особого распоряжения <…> на плановую медицинскую помощь взрослому населению в амбулаторных условиях, за исключением пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи <…> может повлечь ухудшение их состояния, угрозу жизни и здоровью", — говорится в документе.Это не распространяется на частные клиники, где нет пациентов, прикрепленных к ним по полису ОМС, на стоматологические, а также на женские консультации. Кроме того, приостанавливается диспансеризация и профилактические медосмотры некоторых групп как взрослых, так и детей.

https://ria.ru/20220119/peterburg-1768601586.html

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общество, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса