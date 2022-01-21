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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220121/omikron-1768883653.html
В Кремле назвали ситуацию с омикрон-штаммом предсказуемой
В Кремле назвали ситуацию с омикрон-штаммом предсказуемой - РИА Новости, 21.01.2022
В Кремле назвали ситуацию с омикрон-штаммом предсказуемой
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что новая волна "омикрона" и время, которое она займет, в России в целом предсказуемы с учетом опыта... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T12:34
2022-01-21T13:18
распространение коронавируса
россия
коронавирус covid-19
общество
дмитрий песков
здоровье - общество
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что новая волна "омикрона" и время, которое она займет, в России в целом предсказуемы с учетом опыта других стран."По опыту других стран, в целом предсказуемо развитие этой волны и продолжительность этой волны", - сказал Песков журналистам.Штамм "омикрон", выявленный в конце осени прошлого года в ЮАР, отличается высокой заразностью и, по словам специалистов, способен "пробивать" вакцинную защиту. В то же время, пока его отличает не такое тяжелое течение болезни у взрослых, как при предыдущих штаммах.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее допускал, что ситуация с коронавирусом из-за нового штамма омикрон может быть более критической, чем в предыдущие волны. По его словам, надо мобилизовать систему здравоохранения и усилить контроль за выполнением требований Роспотребнадзора.Как говорил ранее РИА Новости советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР), кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий, количество заболевших коронавирусом в России может вырасти до 80-90 тысяч в сутки в начале февраля, а к весне число переболевших новым штаммов составит 1,5-2 миллиона россиян.
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россия, коронавирус covid-19, общество, дмитрий песков, здоровье - общество, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
12:34 21.01.2022 (обновлено: 13:18 21.01.2022)
 
В Кремле назвали ситуацию с омикрон-штаммом предсказуемой

Пресс-секретарь Путина Песков: волна "омикрона" с учетом опыта других стран предсказуема

© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора / Перейти в фотобанкФото вирусных частиц COVID-19 штамма "омикрон"
Фото вирусных частиц COVID-19 штамма омикрон - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора
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Фото вирусных частиц COVID-19 штамма "омикрон"
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что новая волна "омикрона" и время, которое она займет, в России в целом предсказуемы с учетом опыта других стран.
"По опыту других стран, в целом предсказуемо развитие этой волны и продолжительность этой волны", - сказал Песков журналистам.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября 2021, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
Посмотреть
Штамм "омикрон", выявленный в конце осени прошлого года в ЮАР, отличается высокой заразностью и, по словам специалистов, способен "пробивать" вакцинную защиту. В то же время, пока его отличает не такое тяжелое течение болезни у взрослых, как при предыдущих штаммах.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее допускал, что ситуация с коронавирусом из-за нового штамма омикрон может быть более критической, чем в предыдущие волны. По его словам, надо мобилизовать систему здравоохранения и усилить контроль за выполнением требований Роспотребнадзора.
Как говорил ранее РИА Новости советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР), кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий, количество заболевших коронавирусом в России может вырасти до 80-90 тысяч в сутки в начале февраля, а к весне число переболевших новым штаммов составит 1,5-2 миллиона россиян.
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Распространение коронавирусаРоссияКоронавирус COVID-19ОбществоДмитрий ПесковЗдоровье - ОбществоКоронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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