https://ria.ru/20220121/omikron-1768883653.html

В Кремле назвали ситуацию с омикрон-штаммом предсказуемой

В Кремле назвали ситуацию с омикрон-штаммом предсказуемой - РИА Новости, 21.01.2022

В Кремле назвали ситуацию с омикрон-штаммом предсказуемой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что новая волна "омикрона" и время, которое она займет, в России в целом предсказуемы с учетом опыта... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T12:34

2022-01-21T12:34

2022-01-21T13:18

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омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что новая волна "омикрона" и время, которое она займет, в России в целом предсказуемы с учетом опыта других стран."По опыту других стран, в целом предсказуемо развитие этой волны и продолжительность этой волны", - сказал Песков журналистам.Штамм "омикрон", выявленный в конце осени прошлого года в ЮАР, отличается высокой заразностью и, по словам специалистов, способен "пробивать" вакцинную защиту. В то же время, пока его отличает не такое тяжелое течение болезни у взрослых, как при предыдущих штаммах.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее допускал, что ситуация с коронавирусом из-за нового штамма омикрон может быть более критической, чем в предыдущие волны. По его словам, надо мобилизовать систему здравоохранения и усилить контроль за выполнением требований Роспотребнадзора.Как говорил ранее РИА Новости советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР), кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий, количество заболевших коронавирусом в России может вырасти до 80-90 тысяч в сутки в начале февраля, а к весне число переболевших новым штаммов составит 1,5-2 миллиона россиян.

https://ria.ru/20220120/omikron-1768755460.html

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россия, коронавирус covid-19, общество, дмитрий песков, здоровье - общество, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса