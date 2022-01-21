https://ria.ru/20220121/omikron-1768847094.html

Омикрон-штамм пока официально не выявили в 24 российских регионах

Омикрон-штамм пока официально не выявили в 24 российских регионах - РИА Новости, 21.01.2022

Омикрон-штамм пока официально не выявили в 24 российских регионах

Штамм коронавируса "омикрон" за последние сутки проник еще в шесть регионов России, на утро пятницы его официально не подтвердили только 24 субъекта страны,... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T09:15

2022-01-21T09:15

2022-01-21T09:15

распространение коронавируса

общество

магадан

алтайский край

воз

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" за последние сутки проник еще в шесть регионов России, на утро пятницы его официально не подтвердили только 24 субъекта страны, свидетельствуют данные РИА Новости.В четверг оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что распространение штамма коронавируса "омикрон" фиксируется уже в 55 регионах России, но больше половины новых случаев заболевания приходятся на вариант "дельта".Сразу одиннадцать регионов Центрального федерального округа на данный момент не сообщали о случаях выявления омикрона - это Костромская, Тульская, Ярославская, Калужская, Ивановская, Тверская, Смоленская, Белгородская, Курская, Липецкая и Тамбовская области.Ненецкий автономный округ - остается единственным субъектом страны на Северо-Западе, где еще не зафиксирован новый штамм, а Мордовия и Саратовская область - в Приволжском федеральном округе.Не осталось ни одного региона, куда бы не добрался "омикрон", в трех федеральных округа - Северо-Кавказском, Южном и Уральском. В Сибири без изменений, там новый штамм не выявлен в Кемеровской, Новосибирской областях, Алтайском крае и республике Алтай. А на Дальнем Востоке за прошедшие сутки "омикрон" выявили в Хабаровском и Приморском краях, таким образом только шесть регионов ДФО - Камчатка, Чукотка, Забайкалье, Еврейская автономная область, Сахалин и Магадан - официально не сообщали о подтвержденных случаях заболевания "омикроном".Всемирная организация здравоохранения в конце ноября 2021 года по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ria.ru/20220121/omikron-1768805965.html

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общество, магадан, алтайский край, воз, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса