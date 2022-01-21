https://ria.ru/20220121/omikron-1768835245.html

Врачи бьют тревогу. "Омикрон" резко меняет поведение детей

Иммунолог назвал первый признак "омикрона" у детей - РИА Новости, 21.01.2022

Врачи бьют тревогу. "Омикрон" резко меняет поведение детей

Первым признаком заражения омикрон-штаммом коронавируса может быть изменение образа жизни ребенка и отказ от привычных предпочтений, заявил "Вечерней Москве"... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T02:19

2022-01-21T02:19

2022-01-21T04:33

распространение коронавируса

общество

ботсвана

юар

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

николай крючков

здоровье

анна попова

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Первым признаком заражения омикрон-штаммом коронавируса может быть изменение образа жизни ребенка и отказ от привычных предпочтений, заявил "Вечерней Москве" иммунолог Николай Крючков.По его словам, такие привычные симптомы COVID-19, как высокая температура и сильный кашель, не всегда проявляются у детей при этом штамме.Врач отметил, что течение заболевания "омикроном" у детей может сопровождаться проблемами с ЖКТ, в том числе тошнотой, рвотой, поносом и болями в животе.Однако, как уточнил Крючков, такое последствие у них возникает крайне редко во время болезни.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе и в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.

https://ria.ru/20220117/opasnost-1768139513.html

https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768344987.html

ботсвана

юар

россия

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общество, ботсвана, юар, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), николай крючков, здоровье, анна попова, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса