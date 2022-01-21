Врачи бьют тревогу. "Омикрон" резко меняет поведение детей

02:19 21.01.2022 (обновлено: 04:33 21.01.2022)
Иммунолог назвал первый признак "омикрона" у детей
Иммунолог Крючков: изменение поведения ребенка может быть первым признаком "омикрона"
Лечение детей с вирусным заболеванием. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Первым признаком заражения омикрон-штаммом коронавируса может быть изменение образа жизни ребенка и отказ от привычных предпочтений, заявил "Вечерней Москве" иммунолог Николай Крючков.
По его словам, такие привычные симптомы COVID-19, как высокая температура и сильный кашель, не всегда проявляются у детей при этом штамме.
"Важно отследить, что он становится вялым, медленнее отвечает на вопросы. Нужно обращать внимание на изменения образа жизни и занятий ребенка. Нежелание играть, потеря аппетита — все это может быть первыми проявлениями заболевания", — пояснил Крючков.
Врач отметил, что течение заболевания "омикроном" у детей может сопровождаться проблемами с ЖКТ, в том числе тошнотой, рвотой, поносом и болями в животе.
"У детей, болеющих "омикроном", не исключено развитие системного воспалительного синдрома", — подчеркнул иммунолог.
Однако, как уточнил Крючков, такое последствие у них возникает крайне редко во время болезни.
Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе и в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.
Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.