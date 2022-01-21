https://ria.ru/20220121/omikron-1768805965.html

Вирус-невидимка. Новая ветвь "омикрона" быстро распространяется по миру

Вирус-невидимка. Новая ветвь "омикрона" быстро распространяется по миру - РИА Новости, 21.01.2022

Вирус-невидимка. Новая ветвь "омикрона" быстро распространяется по миру

Побочную ветвь "омикрона" — BA.2 — выявили уже в 40 странах, а в Дании она доминирует. У новой линии еще больше мутаций, чем у родительской. Главный вопрос —... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T08:00

2022-01-21T08:00

2022-01-21T08:10

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Побочную ветвь "омикрона" — BA.2 — выявили уже в 40 странах, а в Дании она доминирует. У новой линии еще больше мутаций, чем у родительской. Главный вопрос — как они меняют свойства штамма."Омикрон" раздвоилсяСпустя пару недель после открытия "омикрона" (официальная номенклатура — B.1.1.529) ученые, анализируя геномы из Южной Африки, Австралии и Канады, обнаружили побочную ветвь. Шестого декабря ей присвоили код в системе Pango — BA.2. Судя по эволюционному древу, она отпочковалась от основного ствола BA.1 в середине ноября.У нее есть большинство свойственных "омикрону" мутаций, но добавилось много новых. А вот делеции 69/70 нет, и это затрудняет идентификацию. Настраивая ПЦР под определенные изменения в S-белке, ученые придумали, как отличать "дельту" от уханьского, а "омикрон" — от "дельты". С BA.2 это не работает: вычислить линию можно только секвенированием генома.Эта особенность ввела в заблуждение журналистов британской газеты Guardian, с чьей легкой руки заговорили об "омикроне-невидимке". На самом деле, ПЦР-тесты выявляют этот вариант SARS-CoV-2. И антигенные экспресс-тесты лучше реагируют на BA.2, чем на BA.1, согласно данным лаборатории Блум в Сиэтле.Новая ветвь стала быстро набирать обороты в Дании. В конце декабря на нее приходилось два процента от геномов "омикрона" в стране, загруженных в базу GISAID. Тогда же BA.2 обнаружили в деревенской общине в Швеции, в Сингапуре, 28 декабря его зафиксировали в Китае. Значит, вариант пошел гулять по миру.Сейчас в публичном доступе почти семь тысяч геномов BA.2 из как минимум сорока стран. Большинство из Дании, где ветвь явно доминирует. Также ее много в Индии и Швеции. Есть еще линия BA.3, не получившая заметного распространения в мире.Пора волноваться?У новой ветви 32 общие мутации с родительским "омикроном", но также 28 отличий. Причем много изменений в S-белке сосредоточены в довольно консервативной области, что открывает практически бесконечные возможности для эволюции.Как это сказывается на свойствах "невидимки", вопрос открытый. Израильский генетик Шай Флейшон предполагает, что BA.2, возможно, более заразна. Что касается ее способности уходить от иммунного ответа и вызывать более тяжелое течение, то для такого вывода пока нет оснований. В любом случае, нужно больше данных, чтобы проанализировать вызываемые ею симптомы COVID-19.А вот иммунолог Николай Крючков в интервью URA.ru заявляет, что боковые ветви "омикрона" имеют большое значение, поскольку направлены на противодействие иммунитету. "Скорее всего, будет "суперомикрон", который усилит обход", — заключает эксперт.Один из первооткрывателей "омикрона" британский исследователь Том Пикок отмечает, что BA.2 широко распространяется в Индии, на Филиппинах, в Великобритании и Германии. Это говорит о более высокой скорости передачи от человека к человеку, чем у родительской линии, — хотя, казалось бы, куда еще быстрее. Согласно очень предварительным данным из Индии и Дании, "неуловимый омикрон" не увеличивает смертность.Вакцины, вероятно, дают одинаковую защиту против обеих линий "омикрона", полагает Пикок. А заражение одной из них, скорее всего, вызывает перекрестный иммунитет. "Нужно ли беспокоиться из-за BA.2? По-моему, нет", — пишет генетик в Twitter. Тем не менее следить за распространением новой ветви надо, поскольку она повлияет на ход пандемии.Не исключено, что BA.2 вытеснит родительскую линию в ближайшие месяцы, предполагает ученый. Те страны, которые уже прошли пик заболеваемости, вызванный "омикроном", вряд ли накроет новая волна из-за появления его разновидности. Но это пока спекуляции — аналитику делают, исходя из последовательностей BA.1. Нужно подождать пару недель, пока не накопятся данные по боковой ветви.В России BA.2 пока не выявили, однако волна COVID-19 поднимается, эксперты сходятся во мнении, что она связана с "омикроном". Власти прогнозируют до ста и более тысяч новых случаев в сутки. Лучшей защитой остается вакцинация.

https://ria.ru/20220117/omikron-1768251383.html

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