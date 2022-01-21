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Ленинградская область
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Модернизация производства бумаги в Ленобласти поможет улучшить экологию
Модернизация производства бумаги в Ленобласти поможет улучшить экологию - РИА Новости, 21.01.2022
Модернизация производства бумаги в Ленобласти поможет улучшить экологию
В Ленинградской области инвестируют 230 миллионов долларов в модернизацию производства бумаги с целью улучшить экологию региона и сократить углеродный след,... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T13:52
2022-01-21T13:52
ленинградская область
экология
александр дрозденко
петербургский международный экономический форум (фонд)
производство
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв — РИА Новости. В Ленинградской области инвестируют 230 миллионов долларов в модернизацию производства бумаги с целью улучшить экологию региона и сократить углеродный след, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, соответствующая договоренность была достигнута руководством российского подразделения компании по производству бумаги "Сильвамо Корпорейшн" и главой региона Александром Дрозденко. В рамках проекта в Светогорском ЦБК будет построен новый содорегенерационный котел повышенной мощности СРК-5. Он заменит прежнее оборудование, что позволит снизить энергопотребление и углеродный след от ЦБК, улучшить экологическую ситуацию в городе, увеличив вместе с тем объемы выпуска продукции."Компания давно работает на территории Ленинградской области, предприятие является одним из крупнейших производителей в России ― практически каждый второй лист офисной бумаги производится у нас в области", ― подчеркнул Дрозденко.Общий объем инвестиций в модернизацию производства оценивается в 230 миллионов долларов. В 2022 году в модернизацию производства будет вложено около двух миллиардов рублей. Соответствующее соглашение о стратегическом партнерстве предполагается подписать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в начале июня этого года."В ходе встречи обсуждались также вопросы участия Светогорского ЦБК в работе региона по снижению углеродного следа, применения региональных и федеральных мер поддержки заявленного инвестпроекта и вложений в социальную сферу города Светогорск. На сегодняшний день в развитие социальных объектов города было вложено более 10 миллионов долларов. Работа в области социальных приоритетов в сфере образования, здравоохранения, развития спорта и культуры будет продолжена", — отметил собеседник агентства.На сегодняшний день на целлюлозно-бумажном комбинате в Светогорске работает более 1,5 тысяч человек. Здесь производится офисная и офсетная бумага, картон и термомеханическая масса, продукция востребована как на российском, так и на зарубежных рынках.
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экология, александр дрозденко, петербургский международный экономический форум (фонд), производство
13:52 21.01.2022
 

Модернизация производства бумаги в Ленобласти поможет улучшить экологию

© Фото : правительство Ленинградской областиРуководство российского подразделения компании "Сильвамо Корпорейшн" во время встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко
Руководство российского подразделения компании Сильвамо Корпорейшн во время встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© Фото : правительство Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв — РИА Новости. В Ленинградской области инвестируют 230 миллионов долларов в модернизацию производства бумаги с целью улучшить экологию региона и сократить углеродный след, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, соответствующая договоренность была достигнута руководством российского подразделения компании по производству бумаги "Сильвамо Корпорейшн" и главой региона Александром Дрозденко. В рамках проекта в Светогорском ЦБК будет построен новый содорегенерационный котел повышенной мощности СРК-5. Он заменит прежнее оборудование, что позволит снизить энергопотребление и углеродный след от ЦБК, улучшить экологическую ситуацию в городе, увеличив вместе с тем объемы выпуска продукции.
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"Компания давно работает на территории Ленинградской области, предприятие является одним из крупнейших производителей в России ― практически каждый второй лист офисной бумаги производится у нас в области", ― подчеркнул Дрозденко.
Общий объем инвестиций в модернизацию производства оценивается в 230 миллионов долларов. В 2022 году в модернизацию производства будет вложено около двух миллиардов рублей. Соответствующее соглашение о стратегическом партнерстве предполагается подписать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в начале июня этого года.
"В ходе встречи обсуждались также вопросы участия Светогорского ЦБК в работе региона по снижению углеродного следа, применения региональных и федеральных мер поддержки заявленного инвестпроекта и вложений в социальную сферу города Светогорск. На сегодняшний день в развитие социальных объектов города было вложено более 10 миллионов долларов. Работа в области социальных приоритетов в сфере образования, здравоохранения, развития спорта и культуры будет продолжена", — отметил собеседник агентства.
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Ленинградская областьЭкологияАлександр ДрозденкоПетербургский международный экономический форум (фонд)Производство
 
 
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