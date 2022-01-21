https://ria.ru/20220121/mid-1768869024.html
В МИД отреагировали на заявления НАТО о готовности принять Финляндию
В МИД отреагировали на заявления НАТО о готовности принять Финляндию - РИА Новости, 21.01.2022
В МИД отреагировали на заявления НАТО о готовности принять Финляндию
Заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о готовности принять в альянс Финляндию и Швецию являются бесцеремонной попыткой оказать давление на... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T11:19
2022-01-21T11:19
2022-01-21T11:39
в мире
финляндия
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йенс столтенберг
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о готовности принять в альянс Финляндию и Швецию являются бесцеремонной попыткой оказать давление на страны, которые поддерживают дружеские отношения с Россией, заявили в пятницу в МИД РФ.Столтенберг заявил ранее, что Швеция и Финляндия во-многом соответствуют оборонным стандартам НАТО, и в случае их соответствующего политического решения, могут быстро присоединиться к НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва уважает суверенитет Финляндии и Швеции, но его не уважают те, кто хочет спровоцировать вступление этих стран в НАТО."Рассматриваем высказывания генерального секретаря НАТО насчет готовности приема указанных стран в альянс как бесцеремонную попытку оказания внешнего давления на политику Финляндии и Швеции, с которыми нас связывают давние дружеские отношения, и чей действенный вклад как внеблоковых государств в формирование европейской безопасности мы высоко ценим", - говорится в письменных ответах министерства на вопросы, поступившие к ежегодной пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова.В ведомстве отметили, что "в нынешнее турбулентное время внеблоковый статус – наиболее эффективный способ обеспечения государствами своей безопасности"."Что касается повестки переговоров, то она сформулирована нами предельно четко и выстраивается вокруг трех ключевых элементов: отказ от расширения НАТО, от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, возвращение блока к конфигурации на момент подписания Основополагающего акта Россия-НАТО 1997 года", - добавили в МИД.
https://ria.ru/20220118/ukraina-1768461186.html
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в мире, финляндия, швеция, россия, йенс столтенберг, москва, нато, сергей лавров
11:19 21.01.2022 (обновлено: 11:39 21.01.2022)
В МИД отреагировали на заявления НАТО о готовности принять Финляндию
МИД назвал заявления генсека НАТО о готовности принять Финляндию попыткой давления
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости.
Заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о готовности принять в альянс Финляндию и Швецию являются бесцеремонной попыткой оказать давление на страны, которые поддерживают дружеские отношения с Россией, заявили
в пятницу в МИД РФ.
Столтенберг заявил ранее, что Швеция и Финляндия во-многом соответствуют оборонным стандартам НАТО
, и в случае их соответствующего политического решения, могут быстро присоединиться к НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров
ранее заявил, что Москва
уважает суверенитет Финляндии и Швеции, но его не уважают те, кто хочет спровоцировать вступление этих стран в НАТО.
"Рассматриваем высказывания генерального секретаря НАТО насчет готовности приема указанных стран в альянс как бесцеремонную попытку оказания внешнего давления на политику Финляндии и Швеции, с которыми нас связывают давние дружеские отношения, и чей действенный вклад как внеблоковых государств в формирование европейской безопасности мы высоко ценим", - говорится в письменных ответах министерства на вопросы, поступившие к ежегодной пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова.
В ведомстве отметили, что "в нынешнее турбулентное время внеблоковый статус – наиболее эффективный способ обеспечения государствами своей безопасности".
"Что касается повестки переговоров, то она сформулирована нами предельно четко и выстраивается вокруг трех ключевых элементов: отказ от расширения НАТО, от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, возвращение блока к конфигурации на момент подписания Основополагающего акта Россия-НАТО 1997 года", - добавили в МИД.