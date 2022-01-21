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Религия
https://ria.ru/20220121/mechet-1768900315.html
Авторам откровенного фото на фоне мечети в Москве предъявили обвинения
Авторам откровенного фото на фоне мечети в Москве предъявили обвинения - РИА Новости, 21.01.2022
Авторам откровенного фото на фоне мечети в Москве предъявили обвинения
Следователи предъявили обвинения в оскорблении чувств верующих трем участникам откровенной фотосессии у мечети в Москве, заявила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T13:35
2022-01-21T15:03
религия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
россия
религия
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Следователи предъявили обвинения в оскорблении чувств верующих трем участникам откровенной фотосессии у мечети в Москве, заявила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.В четверг в социальных сетях и СМИ появилось видео с девушкой, которая позирует на фоне Соборной мечети в столице. На ней нижнее белье, а сверху — пальто, на голове черная балаклава. Иванова в тот же день сообщила РИА Новости о возбуждении уголовного дела."Предъявлено обвинение трем фигурантам 19, 20 и 40 лет в совершении преступления &lt;…&gt; "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих", — сказала она.У фигурантов уже провели обыски и изъяли телефоны, на которых зафиксированы их противоправные действия.Следствием установлено, что обвиняемые заранее спланировали преступление, "целью которого было распространение материала среди большого круга лиц и получение большой огласки в соцсетях и СМИ". По версии СК, в оправдание своих действий фигуранты опубликовали в соцсетях сообщения под видом примера негативного контента. Однако их переписка показала, что целью было ввести в заблуждение и получить больше подписчиков. Подозреваемые заранее распределили роли и версии, которые они планировали говорить правоохранителям, если их поймают."С обвиняемыми проведены необходимые следственные действия, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, назначены необходимые судебные экспертизы", — добавила Иванова.Она подчеркнула, что следствие продолжает устанавливать иных причастных к съемке.Максимальное наказание по инкриминируемой статье — лишение свободы на срок до года.
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москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, россия, религия
13:35 21.01.2022 (обновлено: 15:03 21.01.2022)
 
Авторам откровенного фото на фоне мечети в Москве предъявили обвинения

Участников откровенной фотосессии у мечети в Москве обвинили в оскорблении чувств верующих

© РИА Новости / Глеб Киселев / Перейти в фотобанкМосковская соборная мечеть
Московская соборная мечеть - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Глеб Киселев
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Следователи предъявили обвинения в оскорблении чувств верующих трем участникам откровенной фотосессии у мечети в Москве, заявила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
В четверг в социальных сетях и СМИ появилось видео с девушкой, которая позирует на фоне Соборной мечети в столице. На ней нижнее белье, а сверху — пальто, на голове черная балаклава. Иванова в тот же день сообщила РИА Новости о возбуждении уголовного дела.
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"Предъявлено обвинение трем фигурантам 19, 20 и 40 лет в совершении преступления <…> "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих", — сказала она.
У фигурантов уже провели обыски и изъяли телефоны, на которых зафиксированы их противоправные действия.
Следствием установлено, что обвиняемые заранее спланировали преступление, "целью которого было распространение материала среди большого круга лиц и получение большой огласки в соцсетях и СМИ". По версии СК, в оправдание своих действий фигуранты опубликовали в соцсетях сообщения под видом примера негативного контента. Однако их переписка показала, что целью было ввести в заблуждение и получить больше подписчиков. Подозреваемые заранее распределили роли и версии, которые они планировали говорить правоохранителям, если их поймают.
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"С обвиняемыми проведены необходимые следственные действия, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, назначены необходимые судебные экспертизы", — добавила Иванова.
Она подчеркнула, что следствие продолжает устанавливать иных причастных к съемке.
Максимальное наказание по инкриминируемой статье — лишение свободы на срок до года.
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