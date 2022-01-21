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Стали известны костюмы нового сезона "Маски"
Стали известны костюмы нового сезона "Маски" - РИА Новости, 21.01.2022
Стали известны костюмы нового сезона "Маски"
Стали известны костюмы нового сезона шоу "Маска" – их перечислили в анонсе телеканала НТВ. Первый выпуск программы покажут 13 февраля. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T14:42
2022-01-21T14:42
2022-01-21T14:42
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Стали известны костюмы нового сезона шоу "Маска" – их перечислили в анонсе телеканала НТВ. Первый выпуск программы покажут 13 февраля.В проекте примут участие персонажи Дракон, Пончик, Павлин, Козерог, Пчела, Леопард, Джокер, Пес, Лошадь, Осьминог, Мухомор, Сфинкс, Малыш и Монстрик.В комментариях пользователи поделились ожиданиями от новых образов.Ранее звезды говорили, что с каждым сезоном костюмы становятся все более сложными.Для того, чтобы надеть костюм, участники тратят много времени. Тимур Батрутдинов, выступавший в проекте в образе Зайца, подробно показал в социальных сетях процесс своего перевоплощения.
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знаменитости, валерия (алла перфилова), нтв, шоу-бизнес
Стали известны костюмы нового сезона "Маски"
Стали известны костюмы третьего сезона "Маски" на НТВ
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости.
Стали известны костюмы нового сезона шоу "Маска" – их перечислили в анонсе телеканала НТВ. Первый выпуск программы покажут
13 февраля.
В проекте примут участие персонажи Дракон, Пончик, Павлин, Козерог, Пчела, Леопард, Джокер, Пес, Лошадь, Осьминог, Мухомор, Сфинкс, Малыш и Монстрик.
В комментариях пользователи поделились ожиданиями от новых образов.
"Я так хочу увидеть красивый костюм Козерога, надеюсь, он не будет странным", "Думаю, что Джокер и Сфинкс будут любимчиками у меня", "Мне кажется, что Монстрик, Малыш и Осьминог будут самыми веселыми", – отметили поклонники проекта.
Ранее звезды говорили, что с каждым сезоном костюмы становятся все более сложными.
"Маски становятся все сложнее и сложнее, теперь даже фигуру человека под ними сложно разглядеть, поэтому и угадывать скрывающуюся внутри знаменитость порой бывает очень непросто. В некоторых масках даже нет прорезей для глаз, вместо них внутри установлены камеры и экраны. Понимаете? Я даже не могу понять, откуда и в какую сторону они смотрят", – отмечала Валерия.
Для того, чтобы надеть костюм, участники тратят много времени. Тимур Батрутдинов, выступавший в проекте в образе Зайца, подробно показал
в социальных сетях процесс своего перевоплощения.