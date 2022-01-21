Стали известны костюмы нового сезона "Маски"

"Маски становятся все сложнее и сложнее, теперь даже фигуру человека под ними сложно разглядеть, поэтому и угадывать скрывающуюся внутри знаменитость порой бывает очень непросто. В некоторых масках даже нет прорезей для глаз, вместо них внутри установлены камеры и экраны. Понимаете? Я даже не могу понять, откуда и в какую сторону они смотрят", – отмечала Валерия.