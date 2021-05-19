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Шоубиз
https://ria.ru/20210519/batrutdinov-1732945173.html
"Выкладываю Зайца": Батрутдинов показал, как его собирали для "Маски"
"Выкладываю Зайца": Батрутдинов показал, как его собирали для "Маски" - РИА Новости, 19.05.2021
"Выкладываю Зайца": Батрутдинов показал, как его собирали для "Маски"
Тимур Батрутдинов, который скрывался в костюме Зайца в шоу Маска" на НТВ, разместил в своем Instagram серию снимков из костюмерной, показав, как собирали его... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T13:28
2021-05-19T13:28
шоубиз
шоу "маска"
тимур батрутдинов
шоу-бизнес
знаменитости
нтв (телеканал)
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Тимур Батрутдинов, который скрывался в костюме Зайца в шоу Маска" на НТВ, разместил в своем Instagram серию снимков из костюмерной, показав, как собирали его образ.Тимур пояснил, что на фото – все этапы "становления" его персонажа "от первого драфта до сценической версии", и поблагодарил художников по костюмам.Кроме того, несколько дней назад артист разместил в соцсети видео репетиции номера, который не вошел в финальное выступление Зайца в "Маске"."Спасибо "Гостям из будущего" за песню, Руслану Квинта за ее новое прочтение, Антону Давыденко за постановку и моим зайчикам-балету, что были всегда со мной", – подписал видео Тимур.Многие выразили сожаление, что не услышали это выступление в финале.
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шоу "маска", тимур батрутдинов, шоу-бизнес, знаменитости, нтв (телеканал)

"Выкладываю Зайца": Батрутдинов показал, как его собирали для "Маски"

13:28 19.05.2021
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкРезидент Comedy club Тимур Батрутдинов
Резидент Comedy club Тимур Батрутдинов - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Тимур Батрутдинов, который скрывался в костюме Зайца в шоу Маска" на НТВ, разместил в своем Instagram серию снимков из костюмерной, показав, как собирали его образ.
"Мне пишут, ты чего не выкладываешь Зайца?! Слушаюсь и повинуюсь! И, как бы это ни звучало, выкладываю Зайца!" – написал актер.
Тимур пояснил, что на фото – все этапы "становления" его персонажа "от первого драфта до сценической версии", и поблагодарил художников по костюмам.
Кроме того, несколько дней назад артист разместил в соцсети видео репетиции номера, который не вошел в финальное выступление Зайца в "Маске".
"Спасибо "Гостям из будущего" за песню, Руслану Квинта за ее новое прочтение, Антону Давыденко за постановку и моим зайчикам-балету, что были всегда со мной", – подписал видео Тимур.
"Заяц из будущего", – пошутили в комментариях поклонники.
Многие выразили сожаление, что не услышали это выступление в финале.
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ШоубизШоу "Маска"Тимур БатрутдиновШоу-бизнесЗнаменитостиНТВ (телеканал)
 
 
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