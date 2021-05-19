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"Выкладываю Зайца": Батрутдинов показал, как его собирали для "Маски"
"Выкладываю Зайца": Батрутдинов показал, как его собирали для "Маски" - РИА Новости, 19.05.2021
"Выкладываю Зайца": Батрутдинов показал, как его собирали для "Маски"
Тимур Батрутдинов, который скрывался в костюме Зайца в шоу Маска" на НТВ, разместил в своем Instagram серию снимков из костюмерной, показав, как собирали его... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T13:28
2021-05-19T13:28
2021-05-19T13:28
шоубиз
шоу "маска"
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шоу-бизнес
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нтв (телеканал)
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Тимур Батрутдинов, который скрывался в костюме Зайца в шоу Маска" на НТВ, разместил в своем Instagram серию снимков из костюмерной, показав, как собирали его образ.Тимур пояснил, что на фото – все этапы "становления" его персонажа "от первого драфта до сценической версии", и поблагодарил художников по костюмам.Кроме того, несколько дней назад артист разместил в соцсети видео репетиции номера, который не вошел в финальное выступление Зайца в "Маске"."Спасибо "Гостям из будущего" за песню, Руслану Квинта за ее новое прочтение, Антону Давыденко за постановку и моим зайчикам-балету, что были всегда со мной", – подписал видео Тимур.Многие выразили сожаление, что не услышали это выступление в финале.
https://ria.ru/20210511/maska-1731751958.html
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шоу "маска", тимур батрутдинов, шоу-бизнес, знаменитости, нтв (телеканал)