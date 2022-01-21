https://ria.ru/20220121/lenin-1768864349.html
Сенатор назвал предложение захоронить Ленина правильным
Сенатор назвал предложение захоронить Ленина правильным - РИА Новости, 21.01.2022
Сенатор назвал предложение захоронить Ленина правильным
Решение перезахоронить Владимира Ленина рядом с его родными было бы правильным, считает сенатор Сергей Цеков. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T11:01
2022-01-21T11:01
2022-01-21T11:05
общество
владимир ленин (владимир ульянов)
сергей митрохин
сергей цеков
ссср
геннадий зюганов
госдума рф
кпрф
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Решение перезахоронить Владимира Ленина рядом с его родными было бы правильным, считает сенатор Сергей Цеков.Ранее депутат Мосгордумы, член федерального политкомитета партии "Яблоко" Сергей Митрохин в беседе с РИА Новости высказал мнение, что Ленина давно пора захоронить, желательно не у Кремля, а там, где похоронены его родственники."Считаю, что все умершие должны лежать по христианским традициям в земле", - сказал Цеков РИА Новости.Сенатор также отметил, что как гражданин считает, что "перезахоронение Ленина – правильное решение".Владимир Ленин скончался в возрасте 53 лет 21 января 1924 года в усадьбе Горки.Ранее в этом году вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил перенести с Красной площади мемориальное кладбище у Кремлевской стены с могилами Иосифа Сталина и других видных государственных деятелей СССР, а также тело Владимира Ленина, находящееся в мавзолее. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с РИА Новости назвал идею о перенесении мемориального кладбища с Красной площади глупостью.
https://ria.ru/20220121/lenin-1768865267.html
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общество, владимир ленин (владимир ульянов), сергей митрохин, сергей цеков, ссср, геннадий зюганов, госдума рф, кпрф, лдпр
11:01 21.01.2022 (обновлено: 11:05 21.01.2022)
Сенатор назвал предложение захоронить Ленина правильным
Сенатор Цеков назвал предложение перезахоронить Ленина рядом с родными правильным