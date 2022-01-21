https://ria.ru/20220121/klip-1768781330.html

Хлебникова после выписки из больницы презентовала жизнеутверждающий клип

Хлебникова после выписки из больницы презентовала жизнеутверждающий клип - РИА Новости, 21.01.2022

Хлебникова после выписки из больницы презентовала жизнеутверждающий клип

Певица Марина Хлебникова представила на YouTube музыкальное видео на трек "Нева". Съемки клипа прошли осенью в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T00:38

2022-01-21T00:38

2022-01-21T00:38

культура

санкт-петербург

новости культуры

россия

марина хлебникова

шоу-бизнес

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Певица Марина Хлебникова представила на YouTube музыкальное видео на трек "Нева". Съемки клипа прошли осенью в Санкт-Петербурге. "Чтобы снять клип, вместе с группой мы просто решили прожить в этом городе, как живет каждый петербуржец. Клип решено было делать доступным и понятным, ведь только так любой зритель при просмотре может представить, что он в это время в Санкт-Петербурге с его красивейшей архитектурой и его неповторимым "питерским духом", — говорится в описании видео.В песне Марина Хлебникова поет о городе на Неве, а в клипе радостная гуляет по нему, ездит в метро и любуется архитектурой. И все это под бодрый гитарный бой и ударные. В комментариях под видео пользователи поздравили артистку с премьерой и пожелали ей здоровья. В ноябре прошлого года Хлебникова пострадала при пожаре в Москве. Представители экстренных служб столицы тогда рассказали РИА Новости, что очаг возгорания находился в спальне артистки.Артистку госпитализировали с отравлением угарным газом и множественными ожогами: у нее было повреждено около 50 процентов тела.Недавно стало известно, что Хлебникову выписали из больницы. На своей странице в Instagram она рассказала, что домой вернуться пока не может и будет "какое-то время жить у друзей".

https://radiosputnik.ria.ru/20220112/khlebnikova-1767505680.html

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санкт-петербург, новости культуры, россия, марина хлебникова, шоу-бизнес