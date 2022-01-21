Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220121/klip-1768781330.html
Хлебникова после выписки из больницы презентовала жизнеутверждающий клип
Хлебникова после выписки из больницы презентовала жизнеутверждающий клип - РИА Новости, 21.01.2022
Хлебникова после выписки из больницы презентовала жизнеутверждающий клип
Певица Марина Хлебникова представила на YouTube музыкальное видео на трек "Нева". Съемки клипа прошли осенью в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T00:38
2022-01-21T00:38
культура
санкт-петербург
новости культуры
россия
марина хлебникова
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768782513_255:0:1779:857_1920x0_80_0_0_64ef12c36c4a6ce8b30896faef32c2c7.jpg
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Певица Марина Хлебникова представила на YouTube музыкальное видео на трек "Нева". Съемки клипа прошли осенью в Санкт-Петербурге. "Чтобы снять клип, вместе с группой мы просто решили прожить в этом городе, как живет каждый петербуржец. Клип решено было делать доступным и понятным, ведь только так любой зритель при просмотре может представить, что он в это время в Санкт-Петербурге с его красивейшей архитектурой и его неповторимым "питерским духом", — говорится в описании видео.В песне Марина Хлебникова поет о городе на Неве, а в клипе радостная гуляет по нему, ездит в метро и любуется архитектурой. И все это под бодрый гитарный бой и ударные. В комментариях под видео пользователи поздравили артистку с премьерой и пожелали ей здоровья. В ноябре прошлого года Хлебникова пострадала при пожаре в Москве. Представители экстренных служб столицы тогда рассказали РИА Новости, что очаг возгорания находился в спальне артистки.Артистку госпитализировали с отравлением угарным газом и множественными ожогами: у нее было повреждено около 50 процентов тела.Недавно стало известно, что Хлебникову выписали из больницы. На своей странице в Instagram она рассказала, что домой вернуться пока не может и будет "какое-то время жить у друзей".
https://radiosputnik.ria.ru/20220112/khlebnikova-1767505680.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768782513_446:0:1589:857_1920x0_80_0_0_e2567d0fbfb929746b76c2ab4194bb47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, новости культуры, россия, марина хлебникова, шоу-бизнес
00:38 21.01.2022
 
Хлебникова после выписки из больницы презентовала жизнеутверждающий клип

После выписки из больницы Марина Хлебникова презентовала жизнеутверждающий клип

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Певица Марина Хлебникова представила на YouTube музыкальное видео на трек "Нева". Съемки клипа прошли осенью в Санкт-Петербурге.
"Чтобы снять клип, вместе с группой мы просто решили прожить в этом городе, как живет каждый петербуржец. Клип решено было делать доступным и понятным, ведь только так любой зритель при просмотре может представить, что он в это время в Санкт-Петербурге с его красивейшей архитектурой и его неповторимым "питерским духом", — говорится в описании видео.
В песне Марина Хлебникова поет о городе на Неве, а в клипе радостная гуляет по нему, ездит в метро и любуется архитектурой. И все это под бодрый гитарный бой и ударные.
В комментариях под видео пользователи поздравили артистку с премьерой и пожелали ей здоровья.
В ноябре прошлого года Хлебникова пострадала при пожаре в Москве. Представители экстренных служб столицы тогда рассказали РИА Новости, что очаг возгорания находился в спальне артистки.
Артистку госпитализировали с отравлением угарным газом и множественными ожогами: у нее было повреждено около 50 процентов тела.
Недавно стало известно, что Хлебникову выписали из больницы. На своей странице в Instagram она рассказала, что домой вернуться пока не может и будет "какое-то время жить у друзей".
Певица Марина Хлебникова - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
12 января, 15:10
Источник рассказал, как выглядит Хлебникова после выписки из больницы
 
КультураСанкт-ПетербургНовости культурыРоссияМарина ХлебниковаШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:56В Кировском районе Петербурга сгорел троллейбус
08:45Блинкен рассказал об ожиданиях от предстоящей встречи с Лавровым
08:44"Коммунисты России" ответили на предложения захоронить Ленина
08:38Во Владивостоке водитель автобуса пожаловался на 15-часовой рабочий день
08:27Москвичам рассказали о погоде в пятницу
08:24Два дивизиона С-400 отправляются в Белоруссию с Дальнего Востока 1:29
08:06В Новосибирской области школьник попал в лоб однокласснику из пневматики
07:50Володин рассказал, когда фракции обсудят признание ДНР и ЛНР
07:42В Приморье выявили первый случай омикрон-штамма
07:33В Москве в 2021 году прошло рекордное число высокотехнологичных операций
07:28СМИ: Британия перебросила на Украину бойцов элитного военного подразделения
07:27В Мосгордуме призвали захоронить Ленина "рядом с родственниками"
07:19В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
07:10Источник раскрыл подробности обвинения замглавы Минтранса Токарева
06:57Россиян предупредили о новой схеме мошенничества под предлогом инвестиций
06:55Эксперт рассказал, чем опасен разрыв отношений с США в кибербезопасности
06:43Эксперт назвала обязательное условие для перехода на зеленую энергетику
06:22МИД Казахстана оценил резолюцию Европарламента по ситуации в стране
05:31При взрыве грузовика в Гане погибли не менее 17 человек
05:27В Хабаровском крае выявили первый случай "омикрона"
Лента новостейМолния
В Кировском районе Петербурга сгорел троллейбусБлинкен рассказал об ожиданиях от предстоящей встречи с Лавровым"Коммунисты России" ответили на предложения захоронить ЛенинаВо Владивостоке водитель автобуса пожаловался на 15-часовой рабочий деньМосквичам рассказали о погоде в пятницуДва дивизиона С-400 отправляются в Белоруссию с Дальнего ВостокаВ Новосибирской области школьник попал в лоб однокласснику из пневматикиВолодин рассказал, когда фракции обсудят признание ДНР и ЛНРВ Приморье выявили первый случай омикрон-штаммаВ Москве в 2021 году прошло рекордное число высокотехнологичных операцийСМИ: Британия перебросила на Украину бойцов элитного военного подразделенияВ Мосгордуме призвали захоронить Ленина "рядом с родственниками"В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасностиИсточник раскрыл подробности обвинения замглавы Минтранса ТокареваРоссиян предупредили о новой схеме мошенничества под предлогом инвестицийЭксперт рассказал, чем опасен разрыв отношений с США в кибербезопасностиЭксперт назвала обязательное условие для перехода на зеленую энергетикуМИД Казахстана оценил резолюцию Европарламента по ситуации в странеПри взрыве грузовика в Гане погибли не менее 17 человекВ Хабаровском крае выявили первый случай "омикрона"