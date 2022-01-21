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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220121/kirgiziya-1768915546.html
МИД Киргизии вручил ноту Казахстану
МИД Киргизии вручил ноту Казахстану - РИА Новости, 21.01.2022
МИД Киргизии вручил ноту Казахстану
МИД Киргизии вручил ноту Казахстану в связи с информацией об избиении киргизстанца Чолпонбая Сыдыкова казахскими силовиками, сообщили РИА Новости в пятницу в... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T14:41
2022-01-21T14:51
в мире
казахстан
мид киргизии
беспорядки в казахстане
киргизия
алма-ата
бишкек
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БИШКЕК, 21 янв - РИА Новости. МИД Киргизии вручил ноту Казахстану в связи с информацией об избиении киргизстанца Чолпонбая Сыдыкова казахскими силовиками, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе внешнеполитического ведомства.Сообщается, что в пятницу в МИД был приглашен консул посольства Казахстана в Кыргызской Республике."В ходе встречи была вручена Нота касательно гражданина Кыргызской Республики Сыдыкова Ч.Ш., в которой выражена обеспокоенность кыргызской стороны действиями отдельных сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан по применению неправомерных действий в отношении указанного гражданина, повлекших за собой тяжкий вред здоровью", - заявил представитель пресс-службы.Кроме того, как добавили в МИД, было "обращено внимание на необходимость проведения тщательного и объективного расследования с выяснением всех обстоятельств произошедшего инцидента и привлечением к ответственности всех виновных должностных лиц и выплаты компенсации за причинение тяжкого вреда здоровью Ч.Сыдыкова".В среду генконсульство Киргизии в Алма-Ате сообщило, что дипломаты нашли пропавшего во время беспорядков в Казахстане киргизстанца Сыдыкова. У него многочисленные травмы, в том числе переломы ног и ребер. На распространенном в соцсетях видео Сыдыков рассказал, что его задержали сотрудники правоохранительных органов Казахстана по пути из Алма-Аты в Бишкек и жестоко избили.
https://ria.ru/20220121/kazakhstan-1768848230.html
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в мире, казахстан, мид киргизии, киргизия, алма-ата, бишкек
14:41 21.01.2022 (обновлено: 14:51 21.01.2022)
 
МИД Киргизии вручил ноту Казахстану

МИД Киргизии вручил ноту Казахстану из-за информации об избиении задержанного Сыдыкова

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг Киргизии. Архивное фото
Флаг Киргизии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Флаг Киргизии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 21 янв - РИА Новости. МИД Киргизии вручил ноту Казахстану в связи с информацией об избиении киргизстанца Чолпонбая Сыдыкова казахскими силовиками, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
Сообщается, что в пятницу в МИД был приглашен консул посольства Казахстана в Кыргызской Республике.
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"В ходе встречи была вручена Нота касательно гражданина Кыргызской Республики Сыдыкова Ч.Ш., в которой выражена обеспокоенность кыргызской стороны действиями отдельных сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан по применению неправомерных действий в отношении указанного гражданина, повлекших за собой тяжкий вред здоровью", - заявил представитель пресс-службы.
Кроме того, как добавили в МИД, было "обращено внимание на необходимость проведения тщательного и объективного расследования с выяснением всех обстоятельств произошедшего инцидента и привлечением к ответственности всех виновных должностных лиц и выплаты компенсации за причинение тяжкого вреда здоровью Ч.Сыдыкова".
В среду генконсульство Киргизии в Алма-Ате сообщило, что дипломаты нашли пропавшего во время беспорядков в Казахстане киргизстанца Сыдыкова. У него многочисленные травмы, в том числе переломы ног и ребер. На распространенном в соцсетях видео Сыдыков рассказал, что его задержали сотрудники правоохранительных органов Казахстана по пути из Алма-Аты в Бишкек и жестоко избили.
Сожженные машины, разграбленные магазины: Казахстан после погромов
© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

В Казахстане 10 января объявили днем общенационального траура по жертвам беспорядков.

Сожженные грузовые автомобили на улице в Алма-Ате
1 из 12

В Казахстане 10 января объявили днем общенационального траура по жертвам беспорядков.

© РИА Новости / Расул Назыров
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© REUTERS / Mariya Gordeyeva

Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

Приспущенный флаг на здании городской администрации в день траура по погибшим во время массовых протестов в Алма-Ате, Казахстан
2 из 12

Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

© REUTERS / Mariya Gordeyeva
© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

По данным МВД, в результате беспорядков в республике погибли 17 силовиков.

Банкоматы, разграбленные мародерами в ходе беспорядков на улице в Алма-Ате
3 из 12

По данным МВД, в результате беспорядков в республике погибли 17 силовиков.

© РИА Новости / Расул Назыров
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© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

Есть жертвы и среди мирных жителей, число погибших уточняется.

Вход в здание, разрушенный в ходе беспорядков в Алма-Ате
4 из 12

Есть жертвы и среди мирных жителей, число погибших уточняется.

© РИА Новости / Расул Назыров
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

По данным ООН, ранения получили около тысячи человек.

Витрины, разграбленные мародерами в ходе беспорядков, в торговом центре Март в Алма-Ате
5 из 12

По данным ООН, ранения получили около тысячи человек.

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

Массовые протесты начались в первые дни года, когда жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

Грузовой автомобиль у разбитого банкомата на улице в Алма-Ате после прошедших там беспорядков
6 из 12

Массовые протесты начались в первые дни года, когда жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

© РИА Новости / Расул Назыров
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© REUTERS / Mariya Gordeyeva

Затем выступления охватили и другие областные центры, в том числе старую столицу и крупнейший город республики Алма-Ату.

Последствия беспорядков в Алма-Ате, Казахстан
7 из 12

Затем выступления охватили и другие областные центры, в том числе старую столицу и крупнейший город республики Алма-Ату.

© REUTERS / Mariya Gordeyeva
© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

Началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Вооруженные люди грабили магазины и били витрины.

Детали банкомата, разграбленного мародерами в ходе беспорядков на улице в Алма-Ате
8 из 12

Началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Вооруженные люди грабили магазины и били витрины.

© РИА Новости / Расул Назыров
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© REUTERS / Pavel Mikheyev

Падение Алма-Аты открыло бы путь к захвату юга, а затем и всей страны, убежден президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Сотрудник правоохранительных органов Казахстана возле сгоревшего грузовика в Алма-Ате
9 из 12

Падение Алма-Аты открыло бы путь к захвату юга, а затем и всей страны, убежден президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанк

Власти ввели по всей стране чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию.

Витрина магазина Hugo Boss, разбитая в ходе уличных беспорядков в Алма-Ате
10 из 12

Власти ввели по всей стране чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию.

© РИА Новости / Василий Крестьянинов
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© REUTERS / Pavel Mikheyev

Для нормализации ситуации в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ.

Сгоревший автобус на улице Алма-Аты, Казахстан
11 из 12

Для нормализации ситуации в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Обстановка постепенно улучшается, республика возвращается к нормальной жизни.

Муниципальные работники убирают улицы возле главной площади после массовых протестов, вызванных повышением цен на топливо в Алма-Ате
12 из 12

Обстановка постепенно улучшается, республика возвращается к нормальной жизни.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
1 из 12

В Казахстане 10 января объявили днем общенационального траура по жертвам беспорядков.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
2 из 12

Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

© REUTERS / Mariya Gordeyeva
3 из 12

По данным МВД, в результате беспорядков в республике погибли 17 силовиков.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
4 из 12

Есть жертвы и среди мирных жителей, число погибших уточняется.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
5 из 12

По данным ООН, ранения получили около тысячи человек.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
6 из 12

Массовые протесты начались в первые дни года, когда жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
7 из 12

Затем выступления охватили и другие областные центры, в том числе старую столицу и крупнейший город республики Алма-Ату.

© REUTERS / Mariya Gordeyeva
8 из 12

Началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Вооруженные люди грабили магазины и били витрины.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
9 из 12

Падение Алма-Аты открыло бы путь к захвату юга, а затем и всей страны, убежден президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
10 из 12

Власти ввели по всей стране чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию.

© РИА Новости / Василий Крестьянинов
Перейти в фотобанк
11 из 12

Для нормализации ситуации в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
12 из 12

Обстановка постепенно улучшается, республика возвращается к нормальной жизни.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанМИД КиргизииКиргизияАлма-АтаБишкек
 
 
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