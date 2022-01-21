https://ria.ru/20220121/kirgiziya-1768915546.html

МИД Киргизии вручил ноту Казахстану

МИД Киргизии вручил ноту Казахстану - РИА Новости, 21.01.2022

МИД Киргизии вручил ноту Казахстану

МИД Киргизии вручил ноту Казахстану в связи с информацией об избиении киргизстанца Чолпонбая Сыдыкова казахскими силовиками, сообщили РИА Новости в пятницу в... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T14:41

2022-01-21T14:41

2022-01-21T14:51

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БИШКЕК, 21 янв - РИА Новости. МИД Киргизии вручил ноту Казахстану в связи с информацией об избиении киргизстанца Чолпонбая Сыдыкова казахскими силовиками, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе внешнеполитического ведомства.Сообщается, что в пятницу в МИД был приглашен консул посольства Казахстана в Кыргызской Республике."В ходе встречи была вручена Нота касательно гражданина Кыргызской Республики Сыдыкова Ч.Ш., в которой выражена обеспокоенность кыргызской стороны действиями отдельных сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан по применению неправомерных действий в отношении указанного гражданина, повлекших за собой тяжкий вред здоровью", - заявил представитель пресс-службы.Кроме того, как добавили в МИД, было "обращено внимание на необходимость проведения тщательного и объективного расследования с выяснением всех обстоятельств произошедшего инцидента и привлечением к ответственности всех виновных должностных лиц и выплаты компенсации за причинение тяжкого вреда здоровью Ч.Сыдыкова".В среду генконсульство Киргизии в Алма-Ате сообщило, что дипломаты нашли пропавшего во время беспорядков в Казахстане киргизстанца Сыдыкова. У него многочисленные травмы, в том числе переломы ног и ребер. На распространенном в соцсетях видео Сыдыков рассказал, что его задержали сотрудники правоохранительных органов Казахстана по пути из Алма-Аты в Бишкек и жестоко избили.

https://ria.ru/20220121/kazakhstan-1768848230.html

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