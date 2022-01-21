https://ria.ru/20220121/khlebnikova-1768968758.html
Гулькина рассказала о самочувствии Хлебниковой
Гулькина рассказала о самочувствии Хлебниковой - РИА Новости, 21.01.2022
Гулькина рассказала о самочувствии Хлебниковой
Наталья Гулькина рассказала, как себя чувствует Марина Хлебникова. Подробностями о состоянии подруги она поделилась с корреспондентом сайта Teleprogramma.pro. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T18:50
2022-01-21T18:50
2022-01-21T18:50
шоубиз
марина хлебникова
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Наталья Гулькина рассказала, как себя чувствует Марина Хлебникова. Подробностями о состоянии подруги она поделилась с корреспондентом сайта Teleprogramma.pro. Гулькина также отметила, что судя по голосовым сообщениям, которые ей присылает Хлебникова, голос у ее подруги "очень бодрый". "Так что она не настроена очень позитивно, не падает духом и думаю, что скоро выйдет на сцену", — подытожила экс-солистка "Миража".18 ноября 2021 года Марину Хлебникову госпитализировали. Она пострадала при пожаре, случившемся в ее квартире. СМИ писали, что певице сделали операцию по восстановлению кожи. 11 января стало известно, что звезду выписали из больницы.
https://ria.ru/20220110/malakhov-1767157551.html
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марина хлебникова
Гулькина рассказала о самочувствии Хлебниковой
Гулькина рассказала о самочувствии пострадавшей при пожаре Хлебниковой