https://ria.ru/20220121/khlebnikova-1768968758.html

Гулькина рассказала о самочувствии Хлебниковой

Гулькина рассказала о самочувствии Хлебниковой - РИА Новости, 21.01.2022

Гулькина рассказала о самочувствии Хлебниковой

Наталья Гулькина рассказала, как себя чувствует Марина Хлебникова. Подробностями о состоянии подруги она поделилась с корреспондентом сайта Teleprogramma.pro. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T18:50

2022-01-21T18:50

2022-01-21T18:50

шоубиз

марина хлебникова

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Наталья Гулькина рассказала, как себя чувствует Марина Хлебникова. Подробностями о состоянии подруги она поделилась с корреспондентом сайта Teleprogramma.pro. Гулькина также отметила, что судя по голосовым сообщениям, которые ей присылает Хлебникова, голос у ее подруги "очень бодрый". "Так что она не настроена очень позитивно, не падает духом и думаю, что скоро выйдет на сцену", — подытожила экс-солистка "Миража".18 ноября 2021 года Марину Хлебникову госпитализировали. Она пострадала при пожаре, случившемся в ее квартире. СМИ писали, что певице сделали операцию по восстановлению кожи. 11 января стало известно, что звезду выписали из больницы.

https://ria.ru/20220110/malakhov-1767157551.html

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2022

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марина хлебникова