https://ria.ru/20220121/kazakhstan-1768854550.html
Токаев поручил смягчить ограничения для бизнеса из-за "омикрона"
Токаев поручил смягчить ограничения для бизнеса из-за "омикрона" - РИА Новости, 21.01.2022
Токаев поручил смягчить ограничения для бизнеса из-за "омикрона"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями бизнес-сообщества в пятницу поручил правительству пересмотреть жесткие ограничительные... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T10:15
2022-01-21T10:15
2022-01-21T10:15
экономика
казахстан
касым-жомарт токаев
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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АЛМА-АТА, 21 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями бизнес-сообщества в пятницу поручил правительству пересмотреть жесткие ограничительные меры в отношении малого и среднего бизнеса, раз распространение "омикрона" все равно становится всеобщим явлением."Судя по всему, COVID в форме теперь уже "омикрона" становится всеобщим явлением, и похоже на то, что очень многие, во всяком случае большинство людей, будут вынуждены переболеть "омикроном". В этих условиях жесткие карантинные меры в отношении малого и среднего бизнеса, особенно в сфере услуг, - насколько они рациональны и практичны?" - задался вопросом президент.Обращаясь к правительству, он поручил пересмотреть ограничительные меры. "Зачем нам в этих условиях душить малый и средний бизнес и создавать неравные условия в экономике?" - отметил глава государства.
https://ria.ru/20220121/kazakhstan-1768848230.html
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экономика, казахстан, касым-жомарт токаев, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
Токаев поручил смягчить ограничения для бизнеса из-за "омикрона"
Президент Казахстана Токаев поручил смягчить ограничения для бизнеса из-за "омикрона"