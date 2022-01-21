https://ria.ru/20220121/kazakhstan-1768854550.html

Токаев поручил смягчить ограничения для бизнеса из-за "омикрона"

Токаев поручил смягчить ограничения для бизнеса из-за "омикрона" - РИА Новости, 21.01.2022

Токаев поручил смягчить ограничения для бизнеса из-за "омикрона"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями бизнес-сообщества в пятницу поручил правительству пересмотреть жесткие ограничительные... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T10:15

2022-01-21T10:15

2022-01-21T10:15

экономика

казахстан

касым-жомарт токаев

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/07/1766861806_0:0:2209:1244_1920x0_80_0_0_30a84c4d27c719742eb5615dd2d324e9.jpg

АЛМА-АТА, 21 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями бизнес-сообщества в пятницу поручил правительству пересмотреть жесткие ограничительные меры в отношении малого и среднего бизнеса, раз распространение "омикрона" все равно становится всеобщим явлением."Судя по всему, COVID в форме теперь уже "омикрона" становится всеобщим явлением, и похоже на то, что очень многие, во всяком случае большинство людей, будут вынуждены переболеть "омикроном". В этих условиях жесткие карантинные меры в отношении малого и среднего бизнеса, особенно в сфере услуг, - насколько они рациональны и практичны?" - задался вопросом президент.Обращаясь к правительству, он поручил пересмотреть ограничительные меры. "Зачем нам в этих условиях душить малый и средний бизнес и создавать неравные условия в экономике?" - отметил глава государства.

https://ria.ru/20220121/kazakhstan-1768848230.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, казахстан, касым-жомарт токаев, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса