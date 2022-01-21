https://ria.ru/20220121/avtoservis-1768901355.html

В Петербурге недовольный пенсионер ранил из травмата сотрудника автосервиса

В Петербурге недовольный пенсионер ранил из травмата сотрудника автосервиса - РИА Новости, 21.01.2022

В Петербурге недовольный пенсионер ранил из травмата сотрудника автосервиса

Сотрудники полиции задержали 77-летнего мужчину, ранившего из травматического пистолета работника автосервиса около Хасанского рынка в Петербурге, сообщает... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T13:37

2022-01-21T13:37

2022-01-21T13:37

происшествия

санкт-петербург

ленинградская область

красногвардейский район

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали 77-летнего мужчину, ранившего из травматического пистолета работника автосервиса около Хасанского рынка в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."77-летний клиент автосервиса остался недоволен качеством ремонта своего автомобиля и, в ходе конфликта, из травматического пистолета выстрелил в руку 59-летнему работнику сервиса", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, инцидент произошел около 10 часов около Хасанского рынка в Красногвардейском районе.Мужчина доставлен в отдел полиции. Раненому оказали медицинскую помощь.

https://ria.ru/20220121/ranenie-1768854024.html

санкт-петербург

ленинградская область

красногвардейский район

россия

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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, красногвардейский район, россия