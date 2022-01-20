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Путин наградил Шаймиева орденом Андрея Первозванного
Путин наградил Шаймиева орденом Андрея Первозванного - РИА Новости, 20.01.2022
Путин наградил Шаймиева орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева орденом Андрея Первозванного, сообщается на сайте... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T13:00
2022-01-20T13:12
владимир путин
политика
республика татарстан (татарстан)
рустам минниханов
минтимер шаймиев
россия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева орденом Андрея Первозванного, сообщается на сайте Кремля.Шаймиеву в четверг исполняется 85 лет. По информации пресс-службы, Минтимер Шарипович встретит его в кругу семьи и друзей, запланированы и протокольные встречи, поскольку многие хотят поздравить первого президента Татарстана лично.Президент также направил Шаймиеву поздравительную телеграмму, отметив, что вся деятельность Шаймиева кровными узами связана с Татарстаном."Все, кому довелось работать или встречаться с Вами, неизменно отмечают Ваши исключительные профессиональные и человеческие качества, мудрость и простоту, доброжелательность и умение вести диалог. Возглавляя республику в переломную эпоху, Вы не боялись трудностей, твёрдо следовали своим убеждениям и принципам, при этом показывали пример взвешенных, конструктивных подходов к разрешению самых сложных, острых проблем", - говорится в сообщении.Президент отметил огромный вклад Шаймиева в социально-экономическое развитие региона, в сбережение его культурных, духовных традиций, который снискал ему "высочайший общественный авторитет и признание во всей нашей огромной стране". "А Ваши проекты, направленные на возрождение христианских и мусульманских памятников без преувеличения стали зримыми символами укрепления ценностей мира и согласия, которыми славится Татарстан", - добавляется в телеграмме.Шаймиев родился 20 января 1937 года в деревне Аняково нынешнего Актанышского района Татарстана в семье потомственных крестьян. Закончил Казанский сельскохозяйственный институт. В 1991 году был избран президентом Республики Татарстан. Жители Татарстана еще дважды (в 1996 и 2001 годах) избирали его главой республики. В 2005 году он был наделен полномочиями президента Татарстана по представлению президента РФ Владимира Путина.С именем Шаймиева связаны не только становление республики в переломный период социально-экономических и общественно-политических трансформаций, но и такие прорывные проекты и программы конца 1990-х - начала 2000-х годов, как ликвидация ветхого жилья, газификация населенных пунктов, социальная ипотека и другие. По многим программам республика занимает лидирующие позиции в РФ.В январе 2010 года Шаймиев просил президента РФ не рассматривать его кандидатуру для наделения полномочиями президента Татарстана на следующий срок. 25 марта 2010 года в должность президента республики вступил Рустам Минниханов. С апреля 2010 года Шаймиев занимает пост государственного советника Татарстана, работая на безвозмездной основе. Он также возглавляет попечительский совет республиканского Фонда возрождения памятников истории и культуры Татарстана.
https://ria.ru/20220101/gosnagrady-1766384191.html
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владимир путин, политика, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, минтимер шаймиев, россия
13:00 20.01.2022 (обновлено: 13:12 20.01.2022)
 
Путин наградил Шаймиева орденом Андрея Первозванного

Путин наградил первого президента Татарстана Шаймиева орденом Андрея Первозванного

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в пленарной сессии инвестиционного форума "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в пленарной сессии инвестиционного форума Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева орденом Андрея Первозванного, сообщается на сайте Кремля.
Шаймиеву в четверг исполняется 85 лет. По информации пресс-службы, Минтимер Шарипович встретит его в кругу семьи и друзей, запланированы и протокольные встречи, поскольку многие хотят поздравить первого президента Татарстана лично.

"Владимир Путин своим Указом наградил Минтимера Шаймиева орденом Святого апостола Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги перед государством и многолетнюю плодотворную общественную деятельность", - говорится в сообщении.

Президент также направил Шаймиеву поздравительную телеграмму, отметив, что вся деятельность Шаймиева кровными узами связана с Татарстаном.
"Все, кому довелось работать или встречаться с Вами, неизменно отмечают Ваши исключительные профессиональные и человеческие качества, мудрость и простоту, доброжелательность и умение вести диалог. Возглавляя республику в переломную эпоху, Вы не боялись трудностей, твёрдо следовали своим убеждениям и принципам, при этом показывали пример взвешенных, конструктивных подходов к разрешению самых сложных, острых проблем", - говорится в сообщении.
Президент отметил огромный вклад Шаймиева в социально-экономическое развитие региона, в сбережение его культурных, духовных традиций, который снискал ему "высочайший общественный авторитет и признание во всей нашей огромной стране". "А Ваши проекты, направленные на возрождение христианских и мусульманских памятников без преувеличения стали зримыми символами укрепления ценностей мира и согласия, которыми славится Татарстан", - добавляется в телеграмме.
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Шаймиев родился 20 января 1937 года в деревне Аняково нынешнего Актанышского района Татарстана в семье потомственных крестьян. Закончил Казанский сельскохозяйственный институт. В 1991 году был избран президентом Республики Татарстан. Жители Татарстана еще дважды (в 1996 и 2001 годах) избирали его главой республики. В 2005 году он был наделен полномочиями президента Татарстана по представлению президента РФ Владимира Путина.
С именем Шаймиева связаны не только становление республики в переломный период социально-экономических и общественно-политических трансформаций, но и такие прорывные проекты и программы конца 1990-х - начала 2000-х годов, как ликвидация ветхого жилья, газификация населенных пунктов, социальная ипотека и другие. По многим программам республика занимает лидирующие позиции в РФ.
В январе 2010 года Шаймиев просил президента РФ не рассматривать его кандидатуру для наделения полномочиями президента Татарстана на следующий срок. 25 марта 2010 года в должность президента республики вступил Рустам Минниханов. С апреля 2010 года Шаймиев занимает пост государственного советника Татарстана, работая на безвозмездной основе. Он также возглавляет попечительский совет республиканского Фонда возрождения памятников истории и культуры Татарстана.
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Владимир ПутинПолитикаРеспублика Татарстан (Татарстан)Рустам МиннихановМинтимер ШаймиевРоссия
 
 
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