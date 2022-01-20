https://ria.ru/20220120/poezdki-1768723129.html

Онищенко рекомендовал ездить за границу только привитым от COVID-19

Онищенко рекомендовал ездить за границу только привитым от COVID-19 - РИА Новости, 20.01.2022

Онищенко рекомендовал ездить за границу только привитым от COVID-19

Люди должны сами сознательно подходить к решению, совершать ли международные поездки, летать ли в другие страны - это следует делать только в случае, если... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T13:45

2022-01-20T13:45

2022-01-20T13:45

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геннадий онищенко

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омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Люди должны сами сознательно подходить к решению, совершать ли международные поездки, летать ли в другие страны - это следует делать только в случае, если путешественник привит против коронавирусной инфекции, заявил заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.Ранее Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения призвал снять ограничения на международные перевозки, введённые из-за штамма "омикрон", как неэффективные."Этого вообще не надо было делать. Вот если бы мы с вами были сознательными… Я привился и ревакцинировался, так я могу сесть в самолет и полететь в Турцию по деловым поездкам… Мы сами должны быть той точкой отсчета для принятия решения", - сказал Онищенко на брифинге, комментируя заявление ВОЗ. Он отметил, что главный вопрос – это вакцинация, государство должно убедить население сделать прививки.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н". 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".

https://ria.ru/20220118/omikron-1768397059.html

https://ria.ru/20220113/udalenka-1767591954.html

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