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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220120/poezdki-1768723129.html
Онищенко рекомендовал ездить за границу только привитым от COVID-19
Онищенко рекомендовал ездить за границу только привитым от COVID-19 - РИА Новости, 20.01.2022
Онищенко рекомендовал ездить за границу только привитым от COVID-19
Люди должны сами сознательно подходить к решению, совершать ли международные поездки, летать ли в другие страны - это следует делать только в случае, если... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T13:45
2022-01-20T13:45
распространение коронавируса
общество
геннадий онищенко
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Люди должны сами сознательно подходить к решению, совершать ли международные поездки, летать ли в другие страны - это следует делать только в случае, если путешественник привит против коронавирусной инфекции, заявил заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.Ранее Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения призвал снять ограничения на международные перевозки, введённые из-за штамма "омикрон", как неэффективные."Этого вообще не надо было делать. Вот если бы мы с вами были сознательными… Я привился и ревакцинировался, так я могу сесть в самолет и полететь в Турцию по деловым поездкам… Мы сами должны быть той точкой отсчета для принятия решения", - сказал Онищенко на брифинге, комментируя заявление ВОЗ. Он отметил, что главный вопрос – это вакцинация, государство должно убедить население сделать прививки.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н". 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".
https://ria.ru/20220118/omikron-1768397059.html
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общество, геннадий онищенко, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
13:45 20.01.2022
 
Онищенко рекомендовал ездить за границу только привитым от COVID-19

Академик РАН Онищенко: летать за границу следует только после вакцинации от COVID-19

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Геннадий Онищенко
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Люди должны сами сознательно подходить к решению, совершать ли международные поездки, летать ли в другие страны - это следует делать только в случае, если путешественник привит против коронавирусной инфекции, заявил заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
Ранее Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения призвал снять ограничения на международные перевозки, введённые из-за штамма "омикрон", как неэффективные.
Омикрон штамм в России - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 16:20
Штамм "Омикрон": насколько опасен и какие вакцины от него защищают
"Этого вообще не надо было делать. Вот если бы мы с вами были сознательными… Я привился и ревакцинировался, так я могу сесть в самолет и полететь в Турцию по деловым поездкам… Мы сами должны быть той точкой отсчета для принятия решения", - сказал Онищенко на брифинге, комментируя заявление ВОЗ. Он отметил, что главный вопрос – это вакцинация, государство должно убедить население сделать прививки.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н". 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".
Заместитель президента РАО, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
13 января, 06:18Распространение коронавируса
­Онищенко рассказал, стоит ли компаниям переводить сотрудников на удаленку
 
Распространение коронавирусаОбществоГеннадий ОнищенкоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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