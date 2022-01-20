https://ria.ru/20220120/pamyat-1768828942.html

Простой способ избежать деменции

Врачи рассказали, кому грозят проблемы с памятью - РИА Новости, 20.01.2022

Простой способ избежать деменции

Дефицит витамина B12 может стать причиной возникновения опасных заболеваний, включая анемию и депрессию, а также приводить к частичной потере памяти, пишет... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T23:47

2022-01-20T23:47

2022-01-20T23:47

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Дефицит витамина B12 может стать причиной возникновения опасных заболеваний, включая анемию и депрессию, а также приводить к частичной потере памяти, пишет Express со ссылкой на исследования американских медиков.По данным специалистов, прямой связи между этим витамином и лечением деменции нет, однако, по их наблюдениям, многие пациенты с недостатком B12 жаловались на ухудшения когнитивных функций.В частности, как подчеркнули врачи, в группу риска попадают пожилые люди и вегетарианцы.В материале отмечается, что источниками B12 могут стать яйца, сыр, а также мясо, рыба и молоко. Тем не менее, в некоторых случаях пациентам назначают лекарства и инъекции с витамином. Людям, которые придерживаются вегетарианского образа жизни, специалисты советуют обратить внимание на некоторые виды растительного молока и сухие завтраки, обогащенные витамином.

https://ria.ru/20211212/dementsiya-1763236303.html

https://ria.ru/20211207/zhir-1762567944.html

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в мире, еда, здоровье - общество, витамины, деменция