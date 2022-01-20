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Простой способ избежать деменции
Врачи рассказали, кому грозят проблемы с памятью - РИА Новости, 20.01.2022
Простой способ избежать деменции
Дефицит витамина B12 может стать причиной возникновения опасных заболеваний, включая анемию и депрессию, а также приводить к частичной потере памяти, пишет... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T23:47
2022-01-20T23:47
в мире
еда
здоровье - общество
витамины
деменция
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Дефицит витамина B12 может стать причиной возникновения опасных заболеваний, включая анемию и депрессию, а также приводить к частичной потере памяти, пишет Express со ссылкой на исследования американских медиков.По данным специалистов, прямой связи между этим витамином и лечением деменции нет, однако, по их наблюдениям, многие пациенты с недостатком B12 жаловались на ухудшения когнитивных функций.В частности, как подчеркнули врачи, в группу риска попадают пожилые люди и вегетарианцы.В материале отмечается, что источниками B12 могут стать яйца, сыр, а также мясо, рыба и молоко. Тем не менее, в некоторых случаях пациентам назначают лекарства и инъекции с витамином. Людям, которые придерживаются вегетарианского образа жизни, специалисты советуют обратить внимание на некоторые виды растительного молока и сухие завтраки, обогащенные витамином.
https://ria.ru/20211212/dementsiya-1763236303.html
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в мире, еда, здоровье - общество, витамины, деменция
23:47 20.01.2022
 
Врачи рассказали, кому грозят проблемы с памятью

Express: дефицит витамина B12 может стать причиной потери памяти, депрессии и анемии

© Depositphotos / Diego CervoЖенщина принимает витамины
Женщина принимает витамины - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© Depositphotos / Diego Cervo
Женщина принимает витамины. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Дефицит витамина B12 может стать причиной возникновения опасных заболеваний, включая анемию и депрессию, а также приводить к частичной потере памяти, пишет Express со ссылкой на исследования американских медиков.
По данным специалистов, прямой связи между этим витамином и лечением деменции нет, однако, по их наблюдениям, многие пациенты с недостатком B12 жаловались на ухудшения когнитивных функций.
Мозг - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
12 декабря 2021, 02:15
Биолог назвал ранние признаки деменции
В частности, как подчеркнули врачи, в группу риска попадают пожилые люди и вегетарианцы.
В материале отмечается, что источниками B12 могут стать яйца, сыр, а также мясо, рыба и молоко. Тем не менее, в некоторых случаях пациентам назначают лекарства и инъекции с витамином. Людям, которые придерживаются вегетарианского образа жизни, специалисты советуют обратить внимание на некоторые виды растительного молока и сухие завтраки, обогащенные витамином.
Женщины в медицинских масках - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря 2021, 14:59
Названо самое полезное средство для пожилых
 
В миреЕдаЗдоровье - ОбществоВитаминыДеменция
 
 
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