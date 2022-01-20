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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220120/omikron-1768765574.html
Мишустин назвал "омикрон" более контагиозным, но менее летальным
Мишустин назвал "омикрон" более контагиозным, но менее летальным - РИА Новости, 20.01.2022
Мишустин назвал "омикрон" более контагиозным, но менее летальным
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с губернатором Воронежской области Александром Гусевым отметил, что новый штамм коронавируса "омикрон" более РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T16:43
2022-01-20T16:43
распространение коронавируса
общество
воронежская область
михаил мишустин
здоровье - общество
александр гусев (государственный служащий)
россия
коронавирус covid-19
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ВОРОНЕЖ, 20 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с губернатором Воронежской области Александром Гусевым отметил, что новый штамм коронавируса "омикрон" более контагиозен, но менее летален, также председатель правительства призвал жителей региона вакцинироваться."Очень важно чтобы также вакцинировались и люди Воронежской области, соблюдали все санитарно-эпидемиологические требования. Поскольку в первую очередь нас беспокоит наличие достаточного количества коек и возможности оказать в первичном звене медицинскую услугу в случае, если человек заболел. Это самое важное, поскольку он более контагиозный - новый штамм "омикрон" - но менее летальный с точки зрения специалистов" , - сказал Мишустин.
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общество, воронежская область, михаил мишустин, здоровье - общество, александр гусев (государственный служащий), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
16:43 20.01.2022
 
Мишустин назвал "омикрон" более контагиозным, но менее летальным

Премьер Мишустин: омикрон-штамм более контагиозен, но менее летален, чем предыдущие

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание на заводе Воронежского акционерного самолетостроительного общества
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание на заводе Воронежского акционерного самолетостроительного общества - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание на заводе Воронежского акционерного самолетостроительного общества
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ВОРОНЕЖ, 20 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с губернатором Воронежской области Александром Гусевым отметил, что новый штамм коронавируса "омикрон" более контагиозен, но менее летален, также председатель правительства призвал жителей региона вакцинироваться.
"Очень важно чтобы также вакцинировались и люди Воронежской области, соблюдали все санитарно-эпидемиологические требования. Поскольку в первую очередь нас беспокоит наличие достаточного количества коек и возможности оказать в первичном звене медицинскую услугу в случае, если человек заболел. Это самое важное, поскольку он более контагиозный - новый штамм "омикрон" - но менее летальный с точки зрения специалистов" , - сказал Мишустин.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
09:37Распространение коронавируса
Иммунолог назвал группу людей, лучше всех защищенную от "омикрона"
 
Распространение коронавирусаОбществоВоронежская областьМихаил МишустинЗдоровье - ОбществоАлександр Гусев (государственный служащий)РоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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