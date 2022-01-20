https://ria.ru/20220120/omikron-1768765574.html

Мишустин назвал "омикрон" более контагиозным, но менее летальным

Мишустин назвал "омикрон" более контагиозным, но менее летальным - РИА Новости, 20.01.2022

Мишустин назвал "омикрон" более контагиозным, но менее летальным

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с губернатором Воронежской области Александром Гусевым отметил, что новый штамм коронавируса "омикрон" более РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T16:43

2022-01-20T16:43

2022-01-20T16:43

распространение коронавируса

общество

воронежская область

михаил мишустин

здоровье - общество

александр гусев (государственный служащий)

россия

коронавирус covid-19

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ВОРОНЕЖ, 20 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с губернатором Воронежской области Александром Гусевым отметил, что новый штамм коронавируса "омикрон" более контагиозен, но менее летален, также председатель правительства призвал жителей региона вакцинироваться."Очень важно чтобы также вакцинировались и люди Воронежской области, соблюдали все санитарно-эпидемиологические требования. Поскольку в первую очередь нас беспокоит наличие достаточного количества коек и возможности оказать в первичном звене медицинскую услугу в случае, если человек заболел. Это самое важное, поскольку он более контагиозный - новый штамм "омикрон" - но менее летальный с точки зрения специалистов" , - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20220120/omikron-1768671696.html

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