https://ria.ru/20220120/omikron-1768765574.html
Мишустин назвал "омикрон" более контагиозным, но менее летальным
Мишустин назвал "омикрон" более контагиозным, но менее летальным - РИА Новости, 20.01.2022
Мишустин назвал "омикрон" более контагиозным, но менее летальным
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с губернатором Воронежской области Александром Гусевым отметил, что новый штамм коронавируса "омикрон" более РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T16:43
2022-01-20T16:43
2022-01-20T16:43
распространение коронавируса
общество
воронежская область
михаил мишустин
здоровье - общество
александр гусев (государственный служащий)
россия
коронавирус covid-19
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ВОРОНЕЖ, 20 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с губернатором Воронежской области Александром Гусевым отметил, что новый штамм коронавируса "омикрон" более контагиозен, но менее летален, также председатель правительства призвал жителей региона вакцинироваться."Очень важно чтобы также вакцинировались и люди Воронежской области, соблюдали все санитарно-эпидемиологические требования. Поскольку в первую очередь нас беспокоит наличие достаточного количества коек и возможности оказать в первичном звене медицинскую услугу в случае, если человек заболел. Это самое важное, поскольку он более контагиозный - новый штамм "омикрон" - но менее летальный с точки зрения специалистов" , - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20220120/omikron-1768671696.html
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Мишустин назвал "омикрон" более контагиозным, но менее летальным
Премьер Мишустин: омикрон-штамм более контагиозен, но менее летален, чем предыдущие