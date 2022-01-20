Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220120/omikron-1768763777.html
Эпидемиолог оценила шанс заразиться "омикроном" после "дельты" в 15-20%
Эпидемиолог оценила шанс заразиться "омикроном" после "дельты" в 15-20% - РИА Новости, 20.01.2022
Эпидемиолог оценила шанс заразиться "омикроном" после "дельты" в 15-20%
Вероятность заразиться "омикроном" после того, как человек переболел "дельтой", составляет примерно 15-20%, при этом сообщений о том, что кто-то перенес... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T16:33
2022-01-20T20:32
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
наталья пшеничная
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767613358_0:0:2263:1272_1920x0_80_0_0_2644b254908dcf255f8f8cd7947b1f7f.jpg
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Вероятность заразиться "омикроном" после того, как человек переболел "дельтой", составляет примерно 15-20%, при этом сообщений о том, что кто-то перенес "омикрон" дважды, пока не было, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."Вероятность заразиться "омикроном" после того, как человек переболел другим вариантом, например, "дельтой", по данным специалистов ЮАР, составляет примерно 15-20%, тогда как раньше вероятность повторного развития заболевания была менее 1-2%. О том, можно ли повторно заболеть опять "омикроном", судить пока рано. Слишком мало времени прошло и наблюдений мало. Пока об этом никто не сообщал", - сказала Пшеничная журналистам.Чтобы снизить риск повторного заболевания коронавирусом, необходимо вакцинироваться, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, следить за гигиеной рук, отметила специалист.По словам Пшеничной, у одних пациентов повторная инфекция протекает бессимптомно, у других отмечается заложенность носа. В ряде случаев к заложенности носа могут присоединиться общая слабость, боли в мышцах и суставах, головная боль, насморк, першение в ротоглотке, некоторых беспокоит периодический сухой кашель, уточнила она."Может отмечаться подъем температуры и до более высоких цифр - 38,0-38,5 градуса. То есть пока то, что мы видим, очень напоминает по клиническому течению ОРВИ или грипп. Более яркая симптоматика обычно отмечается у тех, кто давно переболел или давно вакцинировался, так как иммунная память ослабевает со временем. Но мы пока не можем определенно сказать, как будут себя чувствовать при повторном инфицировании группы риска. Поэтому важно продолжать соблюдать противоэпидемические меры и вовремя вакцинироваться", - пояснила Пшеничная.
https://ria.ru/20220120/omikron-1768684167.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767613358_93:0:2152:1544_1920x0_80_0_0_b37529a31804f46a66a690493bf34da0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, наталья пшеничная, омикрон-штамм коронавируса
16:33 20.01.2022 (обновлено: 20:32 20.01.2022)
 
Эпидемиолог оценила шанс заразиться "омикроном" после "дельты" в 15-20%

Эпидемиолог Пшеничная: после "дельты" заразиться "омикроном" можно с вероятностью 15-20%

© РИА Новости / Пресс-служба ФМБА России / Перейти в фотобанкТест-система ФМБА "АмплиТест" для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 генетических вариантов "Омикрон" и "Дельта"
Тест-система ФМБА АмплиТест для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 генетических вариантов Омикрон и Дельта - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба ФМБА России
Перейти в фотобанк
Тест-система ФМБА "АмплиТест" для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 генетических вариантов "Омикрон" и "Дельта"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Вероятность заразиться "омикроном" после того, как человек переболел "дельтой", составляет примерно 15-20%, при этом сообщений о том, что кто-то перенес "омикрон" дважды, пока не было, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Вероятность заразиться "омикроном" после того, как человек переболел другим вариантом, например, "дельтой", по данным специалистов ЮАР, составляет примерно 15-20%, тогда как раньше вероятность повторного развития заболевания была менее 1-2%. О том, можно ли повторно заболеть опять "омикроном", судить пока рано. Слишком мало времени прошло и наблюдений мало. Пока об этом никто не сообщал", - сказала Пшеничная журналистам.
Девушка пьет горячий напиток - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
10:47Распространение коронавируса
Врач подробно объяснил, что делать при первых признаках "омикрона"
Чтобы снизить риск повторного заболевания коронавирусом, необходимо вакцинироваться, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, следить за гигиеной рук, отметила специалист.
По словам Пшеничной, у одних пациентов повторная инфекция протекает бессимптомно, у других отмечается заложенность носа. В ряде случаев к заложенности носа могут присоединиться общая слабость, боли в мышцах и суставах, головная боль, насморк, першение в ротоглотке, некоторых беспокоит периодический сухой кашель, уточнила она.
"Может отмечаться подъем температуры и до более высоких цифр - 38,0-38,5 градуса. То есть пока то, что мы видим, очень напоминает по клиническому течению ОРВИ или грипп. Более яркая симптоматика обычно отмечается у тех, кто давно переболел или давно вакцинировался, так как иммунная память ослабевает со временем. Но мы пока не можем определенно сказать, как будут себя чувствовать при повторном инфицировании группы риска. Поэтому важно продолжать соблюдать противоэпидемические меры и вовремя вакцинироваться", - пояснила Пшеничная.
Сравнение эффективности Спутника V и Pfizer против омикрон-штамма
20:22Инфографика
Сравнение эффективности вакцин "Спутник V" и Pfizer против омикрон-штамма
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииНаталья ПшеничнаяОмикрон-штамм коронавируса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:18Американский сенатор представила законопроект о ленд-лизе для Украины
01:16Депутат Рады показал пустые полки в магазине после слов Зеленского о войне
01:15В Канаде на границе с США обнаружили тела четырех замерзших человек
01:15Аналитик назвал срок нового укрепления рубля
01:10Минтуризма Египта назвало условие для пересмотра правил въезда в страну
01:02Египет ввел дополнительные правила въезда для туристов
00:54МВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращения
00:44США обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета Ryanair
00:35Захарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и Блинкена
00:31Лавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиям
00:21Источники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в Женеве
00:12Блинкен прибыл в Женеву для переговоров с Лавровым
00:00Выступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнением
23:57СК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской области
23:53СМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против России
23:47Врачи рассказали, кому грозят проблемы с памятью
23:47Мадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным
23:44"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕС
23:40ЕС начал спор в ВТО против экспортных ограничений России
23:35Вышинский ответил на обвинения Госдепа в пропаганде в адрес российских СМИ
Лента новостейМолния
Американский сенатор представила законопроект о ленд-лизе для УкраиныДепутат Рады показал пустые полки в магазине после слов Зеленского о войнеВ Канаде на границе с США обнаружили тела четырех замерзших человекАналитик назвал срок нового укрепления рубляМинтуризма Египта назвало условие для пересмотра правил въезда в странуЕгипет ввел дополнительные правила въезда для туристовМВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращенияСША обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета RyanairЗахарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и БлинкенаЛавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиямИсточники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в ЖеневеБлинкен прибыл в Женеву для переговоров с ЛавровымВыступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнениемСК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской областиСМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против РоссииВрачи рассказали, кому грозят проблемы с памятьюМадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕСЕС начал спор в ВТО против экспортных ограничений РоссииВышинский ответил на обвинения Госдепа в пропаганде в адрес российских СМИ