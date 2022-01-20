https://ria.ru/20220120/omikron-1768763777.html

Эпидемиолог оценила шанс заразиться "омикроном" после "дельты" в 15-20%

Эпидемиолог оценила шанс заразиться "омикроном" после "дельты" в 15-20% - РИА Новости, 20.01.2022

Эпидемиолог оценила шанс заразиться "омикроном" после "дельты" в 15-20%

Вероятность заразиться "омикроном" после того, как человек переболел "дельтой", составляет примерно 15-20%, при этом сообщений о том, что кто-то перенес... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T16:33

2022-01-20T16:33

2022-01-20T20:32

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Вероятность заразиться "омикроном" после того, как человек переболел "дельтой", составляет примерно 15-20%, при этом сообщений о том, что кто-то перенес "омикрон" дважды, пока не было, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."Вероятность заразиться "омикроном" после того, как человек переболел другим вариантом, например, "дельтой", по данным специалистов ЮАР, составляет примерно 15-20%, тогда как раньше вероятность повторного развития заболевания была менее 1-2%. О том, можно ли повторно заболеть опять "омикроном", судить пока рано. Слишком мало времени прошло и наблюдений мало. Пока об этом никто не сообщал", - сказала Пшеничная журналистам.Чтобы снизить риск повторного заболевания коронавирусом, необходимо вакцинироваться, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, следить за гигиеной рук, отметила специалист.По словам Пшеничной, у одних пациентов повторная инфекция протекает бессимптомно, у других отмечается заложенность носа. В ряде случаев к заложенности носа могут присоединиться общая слабость, боли в мышцах и суставах, головная боль, насморк, першение в ротоглотке, некоторых беспокоит периодический сухой кашель, уточнила она."Может отмечаться подъем температуры и до более высоких цифр - 38,0-38,5 градуса. То есть пока то, что мы видим, очень напоминает по клиническому течению ОРВИ или грипп. Более яркая симптоматика обычно отмечается у тех, кто давно переболел или давно вакцинировался, так как иммунная память ослабевает со временем. Но мы пока не можем определенно сказать, как будут себя чувствовать при повторном инфицировании группы риска. Поэтому важно продолжать соблюдать противоэпидемические меры и вовремя вакцинироваться", - пояснила Пшеничная.

https://ria.ru/20220120/omikron-1768684167.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, наталья пшеничная, омикрон-штамм коронавируса