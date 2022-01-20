Что будет, если не заметить "омикрон" вовремя

16:01 20.01.2022 (обновлено: 18:22 20.01.2022)
Врач рассказал, в чем заключается главная опасность омикрон-штамма
Врач Зайцев: несовременное обнаружение омикрон-штамма приведет к хроническим ЛОР-болезням
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Омикрон-штамм коронавируса требует своевременного обнаружения, в противном случае он способствует развитию хронических заболеваний ЛОР-органов. Об этом в беседе с "Ura.ru" рассказал отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.
По словам медика, симптомы штамма "омикрон" схожи с признаками простуды, поэтому многие пациенты далеко не сразу узнают о заражении коронавирусом.
"Люди думают, что это фарингит прицепился, либо ангина началась, либо острый ринит <…> И только потом уже доходят, что это он", — пояснил специалист.
Отсутствие своевременного лечения может спровоцировать развитие хронических ЛОР-заболеваний.
"…из острого перейдет в подострое состояние, а из подострого в хроническое, поэтому важно поймать его на ранних стадиях и полноценно пролечить", — заключил врач.
Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. Специалисты утверждают, что им могут заразиться как переболевшие, так и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе и в России. Темпы распространения "омикрона" значительно превышают штамм "дельта", поэтому он становится доминирующим.
Несмотря на высокую контагиозность нового варианта, вакцинация продолжает оставаться наиболее эффективным средством защиты от COVID-19.
По словам главы Минздрава России Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, тогда как подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые.