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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220120/omikron-1768755460.html
Что будет, если не заметить "омикрон" вовремя
Врач рассказал, в чем заключается главная опасность омикрон-штамма - РИА Новости, 20.01.2022
Что будет, если не заметить "омикрон" вовремя
Омикрон-штамм коронавируса требует своевременного обнаружения, в противном случае он способствует развитию хронических заболеваний ЛОР-органов. Об этом в беседе РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T16:01
2022-01-20T18:22
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
дельта-штамм коронавируса
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Омикрон-штамм коронавируса требует своевременного обнаружения, в противном случае он способствует развитию хронических заболеваний ЛОР-органов. Об этом в беседе с "Ura.ru" рассказал отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.По словам медика, симптомы штамма "омикрон" схожи с признаками простуды, поэтому многие пациенты далеко не сразу узнают о заражении коронавирусом.Отсутствие своевременного лечения может спровоцировать развитие хронических ЛОР-заболеваний."…из острого перейдет в подострое состояние, а из подострого в хроническое, поэтому важно поймать его на ранних стадиях и полноценно пролечить", — заключил врач.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. Специалисты утверждают, что им могут заразиться как переболевшие, так и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе и в России. Темпы распространения "омикрона" значительно превышают штамм "дельта", поэтому он становится доминирующим.Несмотря на высокую контагиозность нового варианта, вакцинация продолжает оставаться наиболее эффективным средством защиты от COVID-19.По словам главы Минздрава России Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, тогда как подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
https://ria.ru/20220120/omikron-1768749832.html
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, дельта-штамм коронавируса, омикрон-штамм коронавируса
16:01 20.01.2022 (обновлено: 18:22 20.01.2022)
 
Врач рассказал, в чем заключается главная опасность омикрон-штамма

Врач Зайцев: несовременное обнаружение омикрон-штамма приведет к хроническим ЛОР-болезням

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Омикрон-штамм коронавируса требует своевременного обнаружения, в противном случае он способствует развитию хронических заболеваний ЛОР-органов. Об этом в беседе с "Ura.ru" рассказал отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.
По словам медика, симптомы штамма "омикрон" схожи с признаками простуды, поэтому многие пациенты далеко не сразу узнают о заражении коронавирусом.
"Люди думают, что это фарингит прицепился, либо ангина началась, либо острый ринит <…> И только потом уже доходят, что это он", — пояснил специалист.
Отсутствие своевременного лечения может спровоцировать развитие хронических ЛОР-заболеваний.
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15:34Распространение коронавируса
Ученые выяснили, что может спасти от тяжелого течения "омикрона"
"…из острого перейдет в подострое состояние, а из подострого в хроническое, поэтому важно поймать его на ранних стадиях и полноценно пролечить", — заключил врач.
Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. Специалисты утверждают, что им могут заразиться как переболевшие, так и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе и в России. Темпы распространения "омикрона" значительно превышают штамм "дельта", поэтому он становится доминирующим.
Несмотря на высокую контагиозность нового варианта, вакцинация продолжает оставаться наиболее эффективным средством защиты от COVID-19.
По словам главы Минздрава России Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, тогда как подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
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11:28Распространение коронавируса
Врач рассказала об особенностях течения болезни у пациентов с "омикроном"
 
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