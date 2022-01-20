https://ria.ru/20220120/omikron-1768755460.html

Что будет, если не заметить "омикрон" вовремя

Врач рассказал, в чем заключается главная опасность омикрон-штамма - РИА Новости, 20.01.2022

Что будет, если не заметить "омикрон" вовремя

Омикрон-штамм коронавируса требует своевременного обнаружения, в противном случае он способствует развитию хронических заболеваний ЛОР-органов. Об этом в беседе РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T16:01

2022-01-20T16:01

2022-01-20T18:22

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омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Омикрон-штамм коронавируса требует своевременного обнаружения, в противном случае он способствует развитию хронических заболеваний ЛОР-органов. Об этом в беседе с "Ura.ru" рассказал отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.По словам медика, симптомы штамма "омикрон" схожи с признаками простуды, поэтому многие пациенты далеко не сразу узнают о заражении коронавирусом.Отсутствие своевременного лечения может спровоцировать развитие хронических ЛОР-заболеваний."…из острого перейдет в подострое состояние, а из подострого в хроническое, поэтому важно поймать его на ранних стадиях и полноценно пролечить", — заключил врач.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. Специалисты утверждают, что им могут заразиться как переболевшие, так и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе и в России. Темпы распространения "омикрона" значительно превышают штамм "дельта", поэтому он становится доминирующим.Несмотря на высокую контагиозность нового варианта, вакцинация продолжает оставаться наиболее эффективным средством защиты от COVID-19.По словам главы Минздрава России Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, тогда как подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые.

https://ria.ru/20220120/omikron-1768749832.html

https://ria.ru/20220120/omikron-1768692628.html

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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, дельта-штамм коронавируса, омикрон-штамм коронавируса