https://ria.ru/20220120/omikron-1768733848.html

Иммунолог честно объяснил, можно ли подхватить "омикрон" на улице

Иммунолог оценил вероятность заражения "омикроном" на улице - РИА Новости, 20.01.2022

Иммунолог честно объяснил, можно ли подхватить "омикрон" на улице

Иммунолог Михаил Костинов допустил заражение омикрон-штаммом коронавируса на улице при определенных условиях. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T14:26

2022-01-20T14:26

2022-01-20T14:26

распространение коронавируса

ботсвана

юар

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

михаил костинов

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Иммунолог Михаил Костинов допустил заражение омикрон-штаммом коронавируса на улице при определенных условиях."Многое зависит от температуры воздуха (чем она ниже, тем губительнее для вируса), осадков (дождь, снег, изморось быстро "прибивают" вирус к земле), скорости и направления ветра, а главное — от расстояния, которое отделяет человека от инфицированного гражданина и времени встречи", — сообщил специалист в беседе с "Аргументами и фактами".По его словам, если человек молча прошел мимо, то шансы заболеть малы, однако разговор или объятия с инфицированным существенно увеличивают риски. Также опасным может быть чихание и кашель в сторону человека.Костинов добавил, что носить маску на безлюдной улице не стоит, а в оживленном подземном переходе рекомендуется ее использование.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе и в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.

https://ria.ru/20220120/omikron-1768684167.html

ботсвана

юар

россия

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