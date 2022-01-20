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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220120/omikron-1768733848.html
Иммунолог честно объяснил, можно ли подхватить "омикрон" на улице
Иммунолог оценил вероятность заражения "омикроном" на улице - РИА Новости, 20.01.2022
Иммунолог честно объяснил, можно ли подхватить "омикрон" на улице
Иммунолог Михаил Костинов допустил заражение омикрон-штаммом коронавируса на улице при определенных условиях. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T14:26
2022-01-20T14:26
распространение коронавируса
ботсвана
юар
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
михаил костинов
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Иммунолог Михаил Костинов допустил заражение омикрон-штаммом коронавируса на улице при определенных условиях."Многое зависит от температуры воздуха (чем она ниже, тем губительнее для вируса), осадков (дождь, снег, изморось быстро "прибивают" вирус к земле), скорости и направления ветра, а главное — от расстояния, которое отделяет человека от инфицированного гражданина и времени встречи", — сообщил специалист в беседе с "Аргументами и фактами".По его словам, если человек молча прошел мимо, то шансы заболеть малы, однако разговор или объятия с инфицированным существенно увеличивают риски. Также опасным может быть чихание и кашель в сторону человека.Костинов добавил, что носить маску на безлюдной улице не стоит, а в оживленном подземном переходе рекомендуется ее использование.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе и в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.
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ботсвана, юар, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, михаил костинов , омикрон-штамм коронавируса
14:26 20.01.2022
 
Иммунолог оценил вероятность заражения "омикроном" на улице

Иммунолог Костинов допустил заражение омикроном на улице

© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© Depositphotos / viz-arch
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Иммунолог Михаил Костинов допустил заражение омикрон-штаммом коронавируса на улице при определенных условиях.
"Многое зависит от температуры воздуха (чем она ниже, тем губительнее для вируса), осадков (дождь, снег, изморось быстро "прибивают" вирус к земле), скорости и направления ветра, а главное — от расстояния, которое отделяет человека от инфицированного гражданина и времени встречи", — сообщил специалист в беседе с "Аргументами и фактами".
По его словам, если человек молча прошел мимо, то шансы заболеть малы, однако разговор или объятия с инфицированным существенно увеличивают риски. Также опасным может быть чихание и кашель в сторону человека.
Костинов добавил, что носить маску на безлюдной улице не стоит, а в оживленном подземном переходе рекомендуется ее использование.
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Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе и в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.
 
Распространение коронавирусаБотсванаЮАРЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииМихаил КостиновОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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