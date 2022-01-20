https://ria.ru/20220120/omikron-1768692628.html

Врач рассказала об особенностях течения болезни у пациентов с "омикроном"

Врач рассказала об особенностях течения болезни у пациентов с "омикроном" - РИА Новости, 20.01.2022

Врач рассказала об особенностях течения болезни у пациентов с "омикроном"

Одной из особенностей течения штамма "омикрон" новой коронавирусной инфекции является уменьшение инкубационного периода, заявила член комиссии ОП РФ по охране... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T11:28

2022-01-20T11:28

2022-01-20T11:28

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Одной из особенностей течения штамма "омикрон" новой коронавирусной инфекции является уменьшение инкубационного периода, заявила член комиссии ОП РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины член-корреспондент РАН Оксана Драпкина.Она отметила, что эпидемиологическая ситуация не улучшается, "мы понимаем, что сейчас большая часть случаев обусловлена "омикроном"."Первое, конечно, отчетливо меньше стал инкубационный период, то есть если мы говорили об инкубационном периоде от одного до четырнадцати дней, то сейчас этот инкубационный период, он снизился", - сказала Драпкина в четверг в Общественной палате.По ее словам, иногда бывают случаи, когда уже через два дня после заражения появляются симптомы.Она уточнила, что принципы профилактики не изменились: это механическая защита, респираторы, маски, социальная дистанция.

https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768344987.html

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