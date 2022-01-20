https://ria.ru/20220120/omikron-1768692628.html
Врач рассказала об особенностях течения болезни у пациентов с "омикроном"
Врач рассказала об особенностях течения болезни у пациентов с "омикроном" - РИА Новости, 20.01.2022
Врач рассказала об особенностях течения болезни у пациентов с "омикроном"
Одной из особенностей течения штамма "омикрон" новой коронавирусной инфекции является уменьшение инкубационного периода, заявила член комиссии ОП РФ по охране... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T11:28
2022-01-20T11:28
2022-01-20T11:28
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омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Одной из особенностей течения штамма "омикрон" новой коронавирусной инфекции является уменьшение инкубационного периода, заявила член комиссии ОП РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины член-корреспондент РАН Оксана Драпкина.Она отметила, что эпидемиологическая ситуация не улучшается, "мы понимаем, что сейчас большая часть случаев обусловлена "омикроном"."Первое, конечно, отчетливо меньше стал инкубационный период, то есть если мы говорили об инкубационном периоде от одного до четырнадцати дней, то сейчас этот инкубационный период, он снизился", - сказала Драпкина в четверг в Общественной палате.По ее словам, иногда бывают случаи, когда уже через два дня после заражения появляются симптомы.Она уточнила, что принципы профилактики не изменились: это механическая защита, респираторы, маски, социальная дистанция.
https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768344987.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, оксана драпкина (врач), омикрон-штамм коронавируса
Врач рассказала об особенностях течения болезни у пациентов с "омикроном"
Врач Драпкина: у заразившихся омикрон-штаммом симптомы ОРВИ появляются уже через два дня