https://ria.ru/20220120/omikron-1768684167.html

Что делать при заражении омикроном. Подробная инструкция

Врач подробно объяснил, что делать при первых признаках "омикрона" - РИА Новости, 20.01.2022

Что делать при заражении омикроном. Подробная инструкция

Главный внештатный оториноларинголог Мосгорздрава порекомендовал лечить COVID-19, вызванный омикрон-штаммом, как и обычные простуды. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T10:47

2022-01-20T10:47

2022-01-20T11:55

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коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Главный внештатный оториноларинголог Мосгорздрава порекомендовал лечить COVID-19, вызванный омикрон-штаммом, как и обычные простуды."Для снятия воспаления в горле лучше всего использовать антисептические растворы. Ими нужно регулярно, по четыре-пять раз в день, полоскать горло. Для уменьшения болевых симптомов можно применять таблетки или спреи с анестетиком, очень важно, что употреблять их можно не чаще двух-трех раз в день", — сказал медик "Аргументам и фактам".Он подчеркнул, что антибиотики без назначения врача принимать нельзя, а также посоветовал регулярно проветривать помещение как во время болезни, так и для профилактики.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе и в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.Самым надежным способом защиты от коронавируса остается иммунизация. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 76 520 849 россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.

https://ria.ru/20220120/omikron-1768671696.html

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