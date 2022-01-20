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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220120/omikron-1768684167.html
Что делать при заражении омикроном. Подробная инструкция
Врач подробно объяснил, что делать при первых признаках "омикрона" - РИА Новости, 20.01.2022
Что делать при заражении омикроном. Подробная инструкция
Главный внештатный оториноларинголог Мосгорздрава порекомендовал лечить COVID-19, вызванный омикрон-штаммом, как и обычные простуды. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T10:47
2022-01-20T11:55
распространение коронавируса
ботсвана
юар
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Главный внештатный оториноларинголог Мосгорздрава порекомендовал лечить COVID-19, вызванный омикрон-штаммом, как и обычные простуды."Для снятия воспаления в горле лучше всего использовать антисептические растворы. Ими нужно регулярно, по четыре-пять раз в день, полоскать горло. Для уменьшения болевых симптомов можно применять таблетки или спреи с анестетиком, очень важно, что употреблять их можно не чаще двух-трех раз в день", — сказал медик "Аргументам и фактам".Он подчеркнул, что антибиотики без назначения врача принимать нельзя, а также посоветовал регулярно проветривать помещение как во время болезни, так и для профилактики.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе и в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.Самым надежным способом защиты от коронавируса остается иммунизация. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 76 520 849 россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.
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ботсвана, юар, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
10:47 20.01.2022 (обновлено: 11:55 20.01.2022)
 
Врач подробно объяснил, что делать при первых признаках "омикрона"

Отоларинголог Крюков посоветовал лечить COVID-19 при "омикроне" как обычную простуду

© Depositphotos / YossSabaletДевушка пьет горячий напиток
Девушка пьет горячий напиток - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© Depositphotos / YossSabalet
Девушка пьет горячий напиток
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Главный внештатный оториноларинголог Мосгорздрава порекомендовал лечить COVID-19, вызванный омикрон-штаммом, как и обычные простуды.
"Для снятия воспаления в горле лучше всего использовать антисептические растворы. Ими нужно регулярно, по четыре-пять раз в день, полоскать горло. Для уменьшения болевых симптомов можно применять таблетки или спреи с анестетиком, очень важно, что употреблять их можно не чаще двух-трех раз в день", — сказал медик "Аргументам и фактам".
Он подчеркнул, что антибиотики без назначения врача принимать нельзя, а также посоветовал регулярно проветривать помещение как во время болезни, так и для профилактики.
Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе и в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.
Самым надежным способом защиты от коронавируса остается иммунизация. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 76 520 849 россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
09:37Распространение коронавируса
Иммунолог назвал группу людей, лучше всех защищенную от "омикрона"
 
Распространение коронавирусаБотсванаЮАРЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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