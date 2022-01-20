https://ria.ru/20220120/omikron-1768684167.html
Что делать при заражении омикроном. Подробная инструкция
Врач подробно объяснил, что делать при первых признаках "омикрона" - РИА Новости, 20.01.2022
Что делать при заражении омикроном. Подробная инструкция
Главный внештатный оториноларинголог Мосгорздрава порекомендовал лечить COVID-19, вызванный омикрон-штаммом, как и обычные простуды. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T10:47
2022-01-20T10:47
2022-01-20T11:55
распространение коронавируса
ботсвана
юар
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764115907_0:146:3068:1872_1920x0_80_0_0_5f4d12a96c3eac1bc581834c01cecec7.jpg
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Главный внештатный оториноларинголог Мосгорздрава порекомендовал лечить COVID-19, вызванный омикрон-штаммом, как и обычные простуды."Для снятия воспаления в горле лучше всего использовать антисептические растворы. Ими нужно регулярно, по четыре-пять раз в день, полоскать горло. Для уменьшения болевых симптомов можно применять таблетки или спреи с анестетиком, очень важно, что употреблять их можно не чаще двух-трех раз в день", — сказал медик "Аргументам и фактам".Он подчеркнул, что антибиотики без назначения врача принимать нельзя, а также посоветовал регулярно проветривать помещение как во время болезни, так и для профилактики.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе и в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.Самым надежным способом защиты от коронавируса остается иммунизация. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 76 520 849 россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.
https://ria.ru/20220120/omikron-1768671696.html
ботсвана
юар
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764115907_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_37912d6d0eb81f684424ff13625914a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ботсвана, юар, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
10:47 20.01.2022 (обновлено: 11:55 20.01.2022)
Врач подробно объяснил, что делать при первых признаках "омикрона"
Отоларинголог Крюков посоветовал лечить COVID-19 при "омикроне" как обычную простуду