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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220120/kazakhstan-1768699724.html
Европарламент призвал ввести санкции против казахстанских чиновников
Европарламент призвал ввести санкции против казахстанских чиновников - РИА Новости, 20.01.2022
Европарламент призвал ввести санкции против казахстанских чиновников
Депутаты Европейского парламента в проекте резолюции по ситуации с защитой прав человека в Казахстане на фоне недавних протестов и беспорядков призвали ввести... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T11:58
2022-01-20T13:16
в мире
казахстан
европарламент
беспорядки в казахстане
алма-ата
страсбург
одкб
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 20 янв — РИА Новости. Депутаты Европейского парламента в проекте резолюции по ситуации с защитой прав человека в Казахстане на фоне недавних протестов и беспорядков призвали ввести санкции против казахстанских чиновников, следует из обнародованного документа.Ожидается, что его утвердят на пленарной сессии в Страсбурге в четверг во второй половине дня. Резолюции ЕП носят декларативный характер и необязательны к исполнению, однако институты ЕС и европейские страны принимают их во внимание."ЕП призывает Совет ЕС ввести персональные санкции в отношении высокопоставленных казахстанских чиновников, ответственных за серьезные нарушения, совершенные во время протестов в январе 2022 года", — говорится в тексте.Евродепутаты также посоветовали ЕС и международному сообществу "незамедлительно инициировать соответствующее международное расследование преступлений, совершенных против народа Казахстана в ходе двух недель митингов в стране". В частности, необходимо обратить внимание на "исчезновения, сообщения о пытках, произвольные задержания, убийства снайперами, ранения мирных демонстрантов, включая несовершеннолетних, в Алма-Ате и других населенных пунктах".В резолюции предлагают странам Евросоюза задействовать Московский механизм ОБСЕ, "чтобы обеспечить соответствующее расследование фактов и обстоятельств гибели протестующих и сотрудников правоохранительных органов".В документе также призывают институты Евросоюза при сотрудничестве с Нур-Султаном ставить в приоритет соблюдение прав человека."Более глубокие политические и экономические отношения Казахстана с ЕС должны основываться на общих ценностях и соответствовать активной приверженности Казахстана демократическим реформам, вытекающим из его международных обязательств", — указывают в Европарламенте.Депутаты считают, что внешнеполитическая служба ЕС должна более активно участвовать в урегулировании, в том числе за счет визитов главы европейской дипломатии Жозепа Борреля или спецпредставителя ЕС по Центральной Азии.ЕП призывает власти Казахстана пригласить экспертов ООН и ОБСЕ для оценки ситуации на месте, а также "прекратить политическое преследование правозащитников, снять политически мотивированные обвинения, немедленно освободить безосновательно задержанных демонстрантов и активистов, гарантировать право на мирный протест в соответствии с международными стандартами".Беспорядки в КазахстанеВ первые дни 2022 года протесты из-за роста цен на топливо в Казахстане переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, в Алма-Ате и некоторых других городах начались столкновения с силовиками и мародерство, с обеих сторон есть жертвы и пострадавшие.На территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ.Члены организации направили в республику коллективные миротворческие силы, которые занимались охраной административных и дипломатических зданий и помогали местным военным поддерживать правопорядок. В четверг, 13 января, власти объявили об успешном завершении миссии ОДКБ, начался вывод миротворцев.По итогам январских событий открыто 695 уголовных дел.
https://ria.ru/20220120/kazakhstan-1768675008.html
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в мире, казахстан, европарламент, алма-ата, страсбург, одкб, евросоюз, жанаозен, актау, обсе, касым-жомарт токаев, жозеп боррель
11:58 20.01.2022 (обновлено: 13:16 20.01.2022)
 
Европарламент призвал ввести санкции против казахстанских чиновников

ЕП призвал к международному расследованию событий в Казахстане и введению санкций

© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанкПострадавшее от пожара здание Акимата в Алма-Ате
Пострадавшее от пожара здание Акимата в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Расул Назыров
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Пострадавшее от пожара здание Акимата в Алма-Ате
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БРЮССЕЛЬ, 20 янв — РИА Новости. Депутаты Европейского парламента в проекте резолюции по ситуации с защитой прав человека в Казахстане на фоне недавних протестов и беспорядков призвали ввести санкции против казахстанских чиновников, следует из обнародованного документа.
Ожидается, что его утвердят на пленарной сессии в Страсбурге в четверг во второй половине дня. Резолюции ЕП носят декларативный характер и необязательны к исполнению, однако институты ЕС и европейские страны принимают их во внимание.
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"ЕП призывает Совет ЕС ввести персональные санкции в отношении высокопоставленных казахстанских чиновников, ответственных за серьезные нарушения, совершенные во время протестов в январе 2022 года", — говорится в тексте.
Евродепутаты также посоветовали ЕС и международному сообществу "незамедлительно инициировать соответствующее международное расследование преступлений, совершенных против народа Казахстана в ходе двух недель митингов в стране". В частности, необходимо обратить внимание на "исчезновения, сообщения о пытках, произвольные задержания, убийства снайперами, ранения мирных демонстрантов, включая несовершеннолетних, в Алма-Ате и других населенных пунктах".
В резолюции предлагают странам Евросоюза задействовать Московский механизм ОБСЕ, "чтобы обеспечить соответствующее расследование фактов и обстоятельств гибели протестующих и сотрудников правоохранительных органов".
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В документе также призывают институты Евросоюза при сотрудничестве с Нур-Султаном ставить в приоритет соблюдение прав человека.
"Более глубокие политические и экономические отношения Казахстана с ЕС должны основываться на общих ценностях и соответствовать активной приверженности Казахстана демократическим реформам, вытекающим из его международных обязательств", — указывают в Европарламенте.
Депутаты считают, что внешнеполитическая служба ЕС должна более активно участвовать в урегулировании, в том числе за счет визитов главы европейской дипломатии Жозепа Борреля или спецпредставителя ЕС по Центральной Азии.
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ЕП призывает власти Казахстана пригласить экспертов ООН и ОБСЕ для оценки ситуации на месте, а также "прекратить политическое преследование правозащитников, снять политически мотивированные обвинения, немедленно освободить безосновательно задержанных демонстрантов и активистов, гарантировать право на мирный протест в соответствии с международными стандартами".

Беспорядки в Казахстане

В первые дни 2022 года протесты из-за роста цен на топливо в Казахстане переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, в Алма-Ате и некоторых других городах начались столкновения с силовиками и мародерство, с обеих сторон есть жертвы и пострадавшие.
На территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ.
Члены организации направили в республику коллективные миротворческие силы, которые занимались охраной административных и дипломатических зданий и помогали местным военным поддерживать правопорядок. В четверг, 13 января, власти объявили об успешном завершении миссии ОДКБ, начался вывод миротворцев.
По итогам январских событий открыто 695 уголовных дел.
Сожженные машины, разграбленные магазины: Казахстан после погромов
© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

В Казахстане 10 января объявили днем общенационального траура по жертвам беспорядков.

Сожженные грузовые автомобили на улице в Алма-Ате
1 из 12

В Казахстане 10 января объявили днем общенационального траура по жертвам беспорядков.

© РИА Новости / Расул Назыров
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© REUTERS / Mariya Gordeyeva

Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

Приспущенный флаг на здании городской администрации в день траура по погибшим во время массовых протестов в Алма-Ате, Казахстан
2 из 12

Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

© REUTERS / Mariya Gordeyeva
© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

По данным МВД, в результате беспорядков в республике погибли 17 силовиков.

Банкоматы, разграбленные мародерами в ходе беспорядков на улице в Алма-Ате
3 из 12

По данным МВД, в результате беспорядков в республике погибли 17 силовиков.

© РИА Новости / Расул Назыров
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© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

Есть жертвы и среди мирных жителей, число погибших уточняется.

Вход в здание, разрушенный в ходе беспорядков в Алма-Ате
4 из 12

Есть жертвы и среди мирных жителей, число погибших уточняется.

© РИА Новости / Расул Назыров
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

По данным ООН, ранения получили около тысячи человек.

Витрины, разграбленные мародерами в ходе беспорядков, в торговом центре Март в Алма-Ате
5 из 12

По данным ООН, ранения получили около тысячи человек.

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

Массовые протесты начались в первые дни года, когда жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

Грузовой автомобиль у разбитого банкомата на улице в Алма-Ате после прошедших там беспорядков
6 из 12

Массовые протесты начались в первые дни года, когда жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Mariya Gordeyeva

Затем выступления охватили и другие областные центры, в том числе старую столицу и крупнейший город республики Алма-Ату.

Последствия беспорядков в Алма-Ате, Казахстан
7 из 12

Затем выступления охватили и другие областные центры, в том числе старую столицу и крупнейший город республики Алма-Ату.

© REUTERS / Mariya Gordeyeva
© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

Началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Вооруженные люди грабили магазины и били витрины.

Детали банкомата, разграбленного мародерами в ходе беспорядков на улице в Алма-Ате
8 из 12

Началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Вооруженные люди грабили магазины и били витрины.

© РИА Новости / Расул Назыров
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© REUTERS / Pavel Mikheyev

Падение Алма-Аты открыло бы путь к захвату юга, а затем и всей страны, убежден президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Сотрудник правоохранительных органов Казахстана возле сгоревшего грузовика в Алма-Ате
9 из 12

Падение Алма-Аты открыло бы путь к захвату юга, а затем и всей страны, убежден президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанк

Власти ввели по всей стране чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию.

Витрина магазина Hugo Boss, разбитая в ходе уличных беспорядков в Алма-Ате
10 из 12

Власти ввели по всей стране чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию.

© РИА Новости / Василий Крестьянинов
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© REUTERS / Pavel Mikheyev

Для нормализации ситуации в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ.

Сгоревший автобус на улице Алма-Аты, Казахстан
11 из 12

Для нормализации ситуации в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Обстановка постепенно улучшается, республика возвращается к нормальной жизни.

Муниципальные работники убирают улицы возле главной площади после массовых протестов, вызванных повышением цен на топливо в Алма-Ате
12 из 12

Обстановка постепенно улучшается, республика возвращается к нормальной жизни.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
1 из 12

В Казахстане 10 января объявили днем общенационального траура по жертвам беспорядков.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
2 из 12

Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

© REUTERS / Mariya Gordeyeva
3 из 12

По данным МВД, в результате беспорядков в республике погибли 17 силовиков.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
4 из 12

Есть жертвы и среди мирных жителей, число погибших уточняется.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
5 из 12

По данным ООН, ранения получили около тысячи человек.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
6 из 12

Массовые протесты начались в первые дни года, когда жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
7 из 12

Затем выступления охватили и другие областные центры, в том числе старую столицу и крупнейший город республики Алма-Ату.

© REUTERS / Mariya Gordeyeva
8 из 12

Началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Вооруженные люди грабили магазины и били витрины.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
9 из 12

Падение Алма-Аты открыло бы путь к захвату юга, а затем и всей страны, убежден президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
10 из 12

Власти ввели по всей стране чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию.

© РИА Новости / Василий Крестьянинов
Перейти в фотобанк
11 из 12

Для нормализации ситуации в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
12 из 12

Обстановка постепенно улучшается, республика возвращается к нормальной жизни.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанЕвропарламентАлма-АтаСтрасбургОДКБЕвросоюзЖанаозенАктауОБСЕКасым-Жомарт ТокаевЖозеп Боррель
 
 
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