https://ria.ru/20220120/kazakhstan-1768699724.html

Европарламент призвал ввести санкции против казахстанских чиновников

Европарламент призвал ввести санкции против казахстанских чиновников - РИА Новости, 20.01.2022

Европарламент призвал ввести санкции против казахстанских чиновников

Депутаты Европейского парламента в проекте резолюции по ситуации с защитой прав человека в Казахстане на фоне недавних протестов и беспорядков призвали ввести... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T11:58

2022-01-20T11:58

2022-01-20T13:16

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БРЮССЕЛЬ, 20 янв — РИА Новости. Депутаты Европейского парламента в проекте резолюции по ситуации с защитой прав человека в Казахстане на фоне недавних протестов и беспорядков призвали ввести санкции против казахстанских чиновников, следует из обнародованного документа.Ожидается, что его утвердят на пленарной сессии в Страсбурге в четверг во второй половине дня. Резолюции ЕП носят декларативный характер и необязательны к исполнению, однако институты ЕС и европейские страны принимают их во внимание."ЕП призывает Совет ЕС ввести персональные санкции в отношении высокопоставленных казахстанских чиновников, ответственных за серьезные нарушения, совершенные во время протестов в январе 2022 года", — говорится в тексте.Евродепутаты также посоветовали ЕС и международному сообществу "незамедлительно инициировать соответствующее международное расследование преступлений, совершенных против народа Казахстана в ходе двух недель митингов в стране". В частности, необходимо обратить внимание на "исчезновения, сообщения о пытках, произвольные задержания, убийства снайперами, ранения мирных демонстрантов, включая несовершеннолетних, в Алма-Ате и других населенных пунктах".В резолюции предлагают странам Евросоюза задействовать Московский механизм ОБСЕ, "чтобы обеспечить соответствующее расследование фактов и обстоятельств гибели протестующих и сотрудников правоохранительных органов".В документе также призывают институты Евросоюза при сотрудничестве с Нур-Султаном ставить в приоритет соблюдение прав человека."Более глубокие политические и экономические отношения Казахстана с ЕС должны основываться на общих ценностях и соответствовать активной приверженности Казахстана демократическим реформам, вытекающим из его международных обязательств", — указывают в Европарламенте.Депутаты считают, что внешнеполитическая служба ЕС должна более активно участвовать в урегулировании, в том числе за счет визитов главы европейской дипломатии Жозепа Борреля или спецпредставителя ЕС по Центральной Азии.ЕП призывает власти Казахстана пригласить экспертов ООН и ОБСЕ для оценки ситуации на месте, а также "прекратить политическое преследование правозащитников, снять политически мотивированные обвинения, немедленно освободить безосновательно задержанных демонстрантов и активистов, гарантировать право на мирный протест в соответствии с международными стандартами".Беспорядки в КазахстанеВ первые дни 2022 года протесты из-за роста цен на топливо в Казахстане переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, в Алма-Ате и некоторых других городах начались столкновения с силовиками и мародерство, с обеих сторон есть жертвы и пострадавшие.На территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ.Члены организации направили в республику коллективные миротворческие силы, которые занимались охраной административных и дипломатических зданий и помогали местным военным поддерживать правопорядок. В четверг, 13 января, власти объявили об успешном завершении миссии ОДКБ, начался вывод миротворцев.По итогам январских событий открыто 695 уголовных дел.

https://ria.ru/20220120/kazakhstan-1768675008.html

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