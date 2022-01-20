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Туризм
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Небоскреб над облаками и мост-паром: победители Art of Building 2021
Небоскреб над облаками и мост-паром: победители Art of Building 2021 - РИА Новости, 20.01.2022
Небоскреб над облаками и мост-паром: победители Art of Building 2021
Стали известны победители престижного конкурса Art of Building, проводимого британским Королевским институтом строительства. Судьи рассмотрели тысячи снимков... РИА Новости, 20.01.2022
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фото
санкт-петербург
испания
нидерланды
норильск
бильбао
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Стали известны победители престижного конкурса Art of Building, проводимого британским Королевским институтом строительства. Судьи рассмотрели тысячи снимков авторов более чем из ста стран, в число лучших вошли и российские фотографы. Самые эффектные работы призеров — в подборке Ria.ru.
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14:36 20.01.2022 (обновлено: 15:23 20.01.2022)
 

Небоскреб над облаками и мост-паром: победители Art of Building 2021

Читать ria.ru в
Стали известны победители престижного конкурса Art of Building, проводимого британским Королевским институтом строительства. Судьи рассмотрели тысячи снимков авторов более чем из ста стран, в число лучших вошли и российские фотографы. Самые эффектные работы призеров — в подборке Ria.ru.
© Фото : Mikhail Proskalo/Art of Building/CIOB

Фантастическое фото 462-метрового петербургского "Лахта центра" в тумане принесло Михаилу Проскалову победу в номинации "Выбор жюри".

Работа российского фотографа Mikhail Proskalov The skyscraper, победившая в номинации Выбор жюри в фотоконкурсе Art of Building 2021
1 из 12

Фантастическое фото 462-метрового петербургского "Лахта центра" в тумане принесло Михаилу Проскалову победу в номинации "Выбор жюри".

© Фото : Mikhail Proskalo/Art of Building/CIOB
© Фото : Rahaman Hossain/Art of Building/CIOB

"Жизнь через историю". Снимок, сделанный Рахаманом Хоссейном (Rahaman Hossain) возле мавзолея Хумаюна в Дели, завоевал приз зрительских симпатий.

Работа фотографа Rahaman Hossain Life through history, победившая в номинации Public Choice в фотоконкурсе Art of Building 2021
2 из 12

"Жизнь через историю". Снимок, сделанный Рахаманом Хоссейном (Rahaman Hossain) возле мавзолея Хумаюна в Дели, завоевал приз зрительских симпатий.

© Фото : Rahaman Hossain/Art of Building/CIOB
© Фото : Camellia Staab/Art of Building/CIOB

Работу Камелии Стааб (Camellia Staab) отобрали в финал. Фото сделано в Спрингфилде, штат Иллинойс.

Работа фотографа Camellia Staab The Split, ставшая финалистом в фотоконкурсе Art of Building 2021
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Работу Камелии Стааб (Camellia Staab) отобрали в финал. Фото сделано в Спрингфилде, штат Иллинойс.

© Фото : Camellia Staab/Art of Building/CIOB
© Фото : Joebel Garcisto/Art of Building/CIOB

Яркий кадр японского павильона на Expo 2021 в Дубае оказался для Джобела Гарцисто (Joebel Garcisto) пропуском в финал конкурса Art of Building 2021.

Работа фотографа Joebel Garcisto Luminosity, ставшая финалистом в фотоконкурсе Art of Building 2021
4 из 12

Яркий кадр японского павильона на Expo 2021 в Дубае оказался для Джобела Гарцисто (Joebel Garcisto) пропуском в финал конкурса Art of Building 2021.

© Фото : Joebel Garcisto/Art of Building/CIOB
© Фото : Desmond Chiend Yew Ngu/Art of Building/CIOB

Дезмонд Чайнд Ю Нгу (Desmond Chiend Yew Ngu) из Малайзии вышел в финал с фотографией скейтбордистов, катающихся на площадке под декоративным навесом.

Работа фотографа Desmond Chiend Yew Ngu Skating towards stardom, ставшая финалистом в фотоконкурсе Art of Building 2021
5 из 12

Дезмонд Чайнд Ю Нгу (Desmond Chiend Yew Ngu) из Малайзии вышел в финал с фотографией скейтбордистов, катающихся на площадке под декоративным навесом.

© Фото : Desmond Chiend Yew Ngu/Art of Building/CIOB
© Фото : Gina Soden/Art of Building/CIOB

Еще одна финалистка, Джина Соден (Gina Soden), удивила жюри головокружительной винтовой лестницей из заброшенной усадьбы в Великобритании.

Работа фотографа Gina Soden Engrenages, ставшая финалистом в фотоконкурсе Art of Building 2021
6 из 12

Еще одна финалистка, Джина Соден (Gina Soden), удивила жюри головокружительной винтовой лестницей из заброшенной усадьбы в Великобритании.

© Фото : Gina Soden/Art of Building/CIOB
© Фото : Yulia Nevskaya/Art of Building/CIOB

"Замерзшая земля" обеспечила Юлии Невской место в финале конкурса. Фото знакомит зрителей с Норильском. По словам россиянки, в промышленном городе за Полярным кругом она нашла идеальное сочетание белого и синего цветов.

Работа российского фотографа Yulia Nevskaya Frozen Land, ставшая финалистом в фотоконкурсе Art of Building 2021
7 из 12

"Замерзшая земля" обеспечила Юлии Невской место в финале конкурса. Фото знакомит зрителей с Норильском. По словам россиянки, в промышленном городе за Полярным кругом она нашла идеальное сочетание белого и синего цветов.

© Фото : Yulia Nevskaya/Art of Building/CIOB
© Фото : Pedro Luis Ajuriaguerra Saiz/Art of Building/CIOB

Бискайский мост в Бильбао, который называют еще летающим паромом, привел фотографа Педро Луиса Аджуриагерре Саиза (Pedro Luis Ajuriaguerra Saiz) в финал Art of Building 2021.

Работа фотографа Pedro Luis Ajuriaguerra Saiz Bizkaia Bridge, ставшая финалистом в фотоконкурсе Art of Building 2021
8 из 12

Бискайский мост в Бильбао, который называют еще летающим паромом, привел фотографа Педро Луиса Аджуриагерре Саиза (Pedro Luis Ajuriaguerra Saiz) в финал Art of Building 2021.

© Фото : Pedro Luis Ajuriaguerra Saiz/Art of Building/CIOB
© Фото : Roberto Bueno/Art of Building/CIOB

"Когда тень важнее всего". Роберто Буэно (Roberto Bueno) удалось запечатлеть в Испании захватывающее световое шоу, достойное финала конкурса архитектурной фотографии.

Работа фотографа Roberto Bueno When the important is the shadow, ставшая финалистом в фотоконкурсе Art of Building 2021
9 из 12

"Когда тень важнее всего". Роберто Буэно (Roberto Bueno) удалось запечатлеть в Испании захватывающее световое шоу, достойное финала конкурса архитектурной фотографии.

© Фото : Roberto Bueno/Art of Building/CIOB
© Фото : Pati John/Art of Building/CIOB

Никогда не поздно увидеть красоту вокруг себя, уверена Пати Джон (Pati John) из Нидерландов. В день рождения она совершила фотопрогулку по городу, а в результате стала финалисткой Art of Building 2021.

Работа фотографа Pati John Night-time glossy arch, ставшая финалистом в фотоконкурсе Art of Building 2021
10 из 12

Никогда не поздно увидеть красоту вокруг себя, уверена Пати Джон (Pati John) из Нидерландов. В день рождения она совершила фотопрогулку по городу, а в результате стала финалисткой Art of Building 2021.

© Фото : Pati John/Art of Building/CIOB
© Фото : Kiril Kolosov/Art of Building/CIOB

"В самом начале". Это фото Кирилл Колосов сделал морозной ночью в Манкт-Петербурге на стройке. Здесь как будто ничего не происходит, но уже утром закипит работа, а через год люди начнут заселяться в новые квартиры.

Работа российского фотографа Kiril Kolosov At the very beginning, ставшая финалистом в фотоконкурсе Art of Building 2021
11 из 12

"В самом начале". Это фото Кирилл Колосов сделал морозной ночью в Манкт-Петербурге на стройке. Здесь как будто ничего не происходит, но уже утром закипит работа, а через год люди начнут заселяться в новые квартиры.

© Фото : Kiril Kolosov/Art of Building/CIOB
© Фото : Andrzej Bochenski/Art of Building/CIOB

Из путешествия в Занзибар Анджей Боченски (Andrzej Bochenski) привез удивительное фото. "Крыша" — в финале конкурса Art of Building 2021.

Работа фотографа Andrzej Bochenski Roof, ставшая финалистом в фотоконкурсе Art of Building 2021
12 из 12

Из путешествия в Занзибар Анджей Боченски (Andrzej Bochenski) привез удивительное фото. "Крыша" — в финале конкурса Art of Building 2021.

© Фото : Andrzej Bochenski/Art of Building/CIOB
 
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