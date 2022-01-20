Небоскреб над облаками и мост-паром: победители Art of Building 2021
Фантастическое фото 462-метрового петербургского "Лахта центра" в тумане принесло Михаилу Проскалову победу в номинации "Выбор жюри".
Фантастическое фото 462-метрового петербургского "Лахта центра" в тумане принесло Михаилу Проскалову победу в номинации "Выбор жюри".
"Жизнь через историю". Снимок, сделанный Рахаманом Хоссейном (Rahaman Hossain) возле мавзолея Хумаюна в Дели, завоевал приз зрительских симпатий.
"Жизнь через историю". Снимок, сделанный Рахаманом Хоссейном (Rahaman Hossain) возле мавзолея Хумаюна в Дели, завоевал приз зрительских симпатий.
Работу Камелии Стааб (Camellia Staab) отобрали в финал. Фото сделано в Спрингфилде, штат Иллинойс.
Работу Камелии Стааб (Camellia Staab) отобрали в финал. Фото сделано в Спрингфилде, штат Иллинойс.
Яркий кадр японского павильона на Expo 2021 в Дубае оказался для Джобела Гарцисто (Joebel Garcisto) пропуском в финал конкурса Art of Building 2021.
Яркий кадр японского павильона на Expo 2021 в Дубае оказался для Джобела Гарцисто (Joebel Garcisto) пропуском в финал конкурса Art of Building 2021.
Дезмонд Чайнд Ю Нгу (Desmond Chiend Yew Ngu) из Малайзии вышел в финал с фотографией скейтбордистов, катающихся на площадке под декоративным навесом.
Дезмонд Чайнд Ю Нгу (Desmond Chiend Yew Ngu) из Малайзии вышел в финал с фотографией скейтбордистов, катающихся на площадке под декоративным навесом.
Еще одна финалистка, Джина Соден (Gina Soden), удивила жюри головокружительной винтовой лестницей из заброшенной усадьбы в Великобритании.
Еще одна финалистка, Джина Соден (Gina Soden), удивила жюри головокружительной винтовой лестницей из заброшенной усадьбы в Великобритании.
"Замерзшая земля" обеспечила Юлии Невской место в финале конкурса. Фото знакомит зрителей с Норильском. По словам россиянки, в промышленном городе за Полярным кругом она нашла идеальное сочетание белого и синего цветов.
"Замерзшая земля" обеспечила Юлии Невской место в финале конкурса. Фото знакомит зрителей с Норильском. По словам россиянки, в промышленном городе за Полярным кругом она нашла идеальное сочетание белого и синего цветов.
Бискайский мост в Бильбао, который называют еще летающим паромом, привел фотографа Педро Луиса Аджуриагерре Саиза (Pedro Luis Ajuriaguerra Saiz) в финал Art of Building 2021.
Бискайский мост в Бильбао, который называют еще летающим паромом, привел фотографа Педро Луиса Аджуриагерре Саиза (Pedro Luis Ajuriaguerra Saiz) в финал Art of Building 2021.
"Когда тень важнее всего". Роберто Буэно (Roberto Bueno) удалось запечатлеть в Испании захватывающее световое шоу, достойное финала конкурса архитектурной фотографии.
"Когда тень важнее всего". Роберто Буэно (Roberto Bueno) удалось запечатлеть в Испании захватывающее световое шоу, достойное финала конкурса архитектурной фотографии.
Никогда не поздно увидеть красоту вокруг себя, уверена Пати Джон (Pati John) из Нидерландов. В день рождения она совершила фотопрогулку по городу, а в результате стала финалисткой Art of Building 2021.
Никогда не поздно увидеть красоту вокруг себя, уверена Пати Джон (Pati John) из Нидерландов. В день рождения она совершила фотопрогулку по городу, а в результате стала финалисткой Art of Building 2021.
"В самом начале". Это фото Кирилл Колосов сделал морозной ночью в Манкт-Петербурге на стройке. Здесь как будто ничего не происходит, но уже утром закипит работа, а через год люди начнут заселяться в новые квартиры.
"В самом начале". Это фото Кирилл Колосов сделал морозной ночью в Манкт-Петербурге на стройке. Здесь как будто ничего не происходит, но уже утром закипит работа, а через год люди начнут заселяться в новые квартиры.
Из путешествия в Занзибар Анджей Боченски (Andrzej Bochenski) привез удивительное фото. "Крыша" — в финале конкурса Art of Building 2021.
Из путешествия в Занзибар Анджей Боченски (Andrzej Bochenski) привез удивительное фото. "Крыша" — в финале конкурса Art of Building 2021.