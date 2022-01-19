https://ria.ru/20220119/zelenskiy-1768592829.html
Зеленский раскрыл детали разговора с генсеком НАТО
Зеленский раскрыл детали разговора с генсеком НАТО - РИА Новости, 19.01.2022
Зеленский раскрыл детали разговора с генсеком НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом дипломатические усилия по обеспечению стабильности в Европе и... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T17:03
2022-01-19T17:03
2022-01-19T18:29
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йенс столтенберг
владимир зеленский
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КИЕВ, 19 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом дипломатические усилия по обеспечению стабильности в Европе и возможность участия Киева в июньском саммите альянса."Поговорил по телефону с @jensstoltenberg (Столтенбергом - ред). Обменялись информацией и взглядами на необходимые дипломатические усилия по стабильности в Европе. Обсудили подготовку к июньскому саммиту НАТО и возможное участие в нем Украины. Политика открытых дверей остается неизменной!" - написал Зеленский в Twitter в среду."Генеральный секретарь проинформировал президента о результатах недавнего заседания Совета Россия-НАТО и перспективах дальнейших переговоров с российской стороной по вопросам европейской безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы украинского президента по итогам переговоров.Зеленский также выразил благодарность Столтенбергу за последовательную позицию альянса по поддержке суверенитета и независимости, а также евроатлантических стремлений Украины."Президент выразил надежду на усиление практической поддержки со стороны альянса и его стран-членов в укреплении обороноспособности Украины и способностей нашего государства противодействовать современным угрозам, в частности, кибератакам", - сообщили в офисе президента Украины.
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в мире, киев, европа, нато, украина, йенс столтенберг, владимир зеленский
17:03 19.01.2022 (обновлено: 18:29 19.01.2022)
Зеленский раскрыл детали разговора с генсеком НАТО
Зеленский: обсудил с генсеком НАТО Столтенбергом участие Украины в саммите альянса
КИЕВ, 19 янв - РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский
обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом
дипломатические усилия по обеспечению стабильности в Европе
и возможность участия Киева
в июньском саммите альянса.
"Поговорил по телефону с @jensstoltenberg (Столтенбергом - ред). Обменялись информацией и взглядами на необходимые дипломатические усилия по стабильности в Европе. Обсудили подготовку к июньскому саммиту НАТО и возможное участие в нем Украины
. Политика открытых дверей остается неизменной!" - написал Зеленский в Twitter
в среду.
"Генеральный секретарь проинформировал президента о результатах недавнего заседания Совета Россия-НАТО и перспективах дальнейших переговоров с российской стороной по вопросам европейской безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы украинского президента по итогам переговоров.
Зеленский также выразил благодарность Столтенбергу за последовательную позицию альянса по поддержке суверенитета и независимости, а также евроатлантических стремлений Украины.
"Президент выразил надежду на усиление практической поддержки со стороны альянса и его стран-членов в укреплении обороноспособности Украины и способностей нашего государства противодействовать современным угрозам, в частности, кибератакам", - сообщили в офисе президента Украины.