https://ria.ru/20220119/zelenskiy-1768592829.html

Зеленский раскрыл детали разговора с генсеком НАТО

Зеленский раскрыл детали разговора с генсеком НАТО - РИА Новости, 19.01.2022

Зеленский раскрыл детали разговора с генсеком НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом дипломатические усилия по обеспечению стабильности в Европе и... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T17:03

2022-01-19T17:03

2022-01-19T18:29

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европа

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украина

йенс столтенберг

владимир зеленский

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КИЕВ, 19 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом дипломатические усилия по обеспечению стабильности в Европе и возможность участия Киева в июньском саммите альянса."Поговорил по телефону с @jensstoltenberg (Столтенбергом - ред). Обменялись информацией и взглядами на необходимые дипломатические усилия по стабильности в Европе. Обсудили подготовку к июньскому саммиту НАТО и возможное участие в нем Украины. Политика открытых дверей остается неизменной!" - написал Зеленский в Twitter в среду."Генеральный секретарь проинформировал президента о результатах недавнего заседания Совета Россия-НАТО и перспективах дальнейших переговоров с российской стороной по вопросам европейской безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы украинского президента по итогам переговоров.Зеленский также выразил благодарность Столтенбергу за последовательную позицию альянса по поддержке суверенитета и независимости, а также евроатлантических стремлений Украины."Президент выразил надежду на усиление практической поддержки со стороны альянса и его стран-членов в укреплении обороноспособности Украины и способностей нашего государства противодействовать современным угрозам, в частности, кибератакам", - сообщили в офисе президента Украины.

https://ria.ru/20220116/ukraina-1768114186.html

киев

европа

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в мире, киев, европа, нато, украина, йенс столтенберг, владимир зеленский