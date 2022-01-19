https://ria.ru/20220119/ukraina-1768592396.html

Столтенберг после разговора с Зеленским призвал Россию к деэскалации

Столтенберг после разговора с Зеленским призвал Россию к деэскалации - РИА Новости, 19.01.2022

Столтенберг после разговора с Зеленским призвал Россию к деэскалации

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским и выразил ему поддержку "перед лицом угрозы",... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T17:02

2022-01-19T17:02

2022-01-19T17:02

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БРЮССЕЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским и выразил ему поддержку "перед лицом угрозы", которая, по его мнению, исходит от России.При этом он вновь подтвердил готовность альянса к диалогу c российской стороной."Союзники (по НАТО) призывают Россию к немедленной деэскалации. Мы готовы к дальнейшему диалогу с Россией, но не пойдем на компромисс по ключевым прицепам", - написал Столтенберг в Twitter.Ранее в НАТО не раз заявляли об угрозе Украине в связи с военным усилением России на границе.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220117/tsru-1768110225.html

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в мире, украина, twitter, киев, йенс столтенберг, владимир зеленский, нато, россия