Столтенберг после разговора с Зеленским призвал Россию к деэскалации
Генсек НАТО Столтенберг после разговора с Зеленским призвал Россию к деэскалации
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
БРЮССЕЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским и выразил ему поддержку "перед лицом угрозы", которая, по его мнению, исходит от России.
При этом он вновь подтвердил готовность альянса к диалогу c российской стороной.
"Союзники (по НАТО) призывают Россию к немедленной деэскалации. Мы готовы к дальнейшему диалогу с Россией, но не пойдем на компромисс по ключевым прицепам", - написал Столтенберг в Twitter.
Spoke to President @ZelenskyyUa to express #NATO’s strong support to #Ukraine in face of #Russia threat. Allies call on Russia to de-escalate immediately. We’re ready to engage in further dialogue w/Russia but won’t compromise on key principles.— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 19, 2022
Ранее в НАТО не раз заявляли об угрозе Украине в связи с военным усилением России на границе.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
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