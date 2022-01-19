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Туризм
https://ria.ru/20220119/puteshestviya-1768349234.html
Путешествуем бесконтактно: какие новые технологии ждут туристов в 2022-м
Путешествуем бесконтактно: какие новые технологии ждут туристов в 2022-м - РИА Новости, 19.01.2022
Путешествуем бесконтактно: какие новые технологии ждут туристов в 2022-м
Инновационные мобильные приложения, бесконтактное пересечение границ, умные номера в отелях, повсеместные QR-коды — похоже, путешествия больше не будут... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T08:00
2022-01-19T08:13
туризм
путешествия
технологии
вакцинация
самолеты
авиакомпании
туристы
отели
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Светлана Баева. Инновационные мобильные приложения, бесконтактное пересечение границ, умные номера в отелях, повсеместные QR-коды — похоже, путешествия больше не будут прежними. То, что раньше казалось мечтами или кошмаром, становится реальностью. О том, как изменится туризм в наступившем году и почему даже самым продвинутым технологиям виртуальной реальности не заменить настоящие поездки, — в материале РИА Новости."Зеленый паспорт" — наряду с заграничнымКовидные сертификаты теперь для путешественников столь же важный документ, как и загранпаспорт. Без них зачастую не попасть ни в гостиницу, ни в ресторан, ни в торговый центр. Многие страны для невакцинированных закрыты, да и не во все российские регионы стоит ехать без прививки.Наши туристы отправляются за уколом за рубеж, чтобы потом иметь возможность свободно путешествовать по миру. Впрочем, иностранцам в России не легче. "Зарубежные гости, которые посетили Северную столицу и Москву на новогодних каникулах, просто не знали, куда пускают с их QR-кодами, потому что Роспотребнадзор еще не перевел инструкции ни на один иностранный язык", — рассказывает Татьяна Кибирева, бизнес-тренер и консультант, работающая с международными гостиничными сетями. В этом году состоится мировой чемпионат по волейболу, так что в Международной федерации обсуждают паспорта болельщиков, добавляет она. В частности, этот документ может быть с QR-кодом, распознаваемым в России и других странах.По ее словам, "зеленый пропуск" — это потенциальный выход из пандемии. "Но пока взаимодействия тут нет, — говорит эксперт. — Хотя россияне могли бы спокойно путешествовать со "Спутником", а к нам приезжали бы туристы с зарубежными вакцинами". Взаимное признание прививок, по мнению участников рынка, позволит отрасли восстановиться быстрее."Я уверен, что через какое-то время у большинства стран мира получится выработать устраивающий всех формат ковидного паспорта, — отмечает Артем Чернышов, директор Международной туристической выставки MITT. — От отсутствия путешественников страдают абсолютно все. В некоторых государствах доходы от туризма — существенная часть экономики. В любом случае, невозможность свободного передвижения негативно отражается на всех нас".Гражданская авиация в цифровом формате"Сегодня для международных поездок важно создать "цифровой паспорт здоровья" пассажира, в котором хранятся медицинские справки и подтвержденный COVID-статус. Это сократит очереди при проверке в аэропорту", — указывает Галина Полищук, управляющий директор корпоративного бизнеса Випсервис.Еще летом авиакомпания Emirates одна из первых в мире ввела "цифровые паспорта" с информацией о здоровье путешественников в мобильном приложении IATA Travel Pass и начала использовать их на рейсах в Москву."Мы значительно ускорили внедрение биометрических бесконтактных технологий и средств электронной проверки документов", — подчеркивал главный операционный директор перевозчика Адель аль-Реда.Многие авиакомпании идут дальше. "На континентальных рейсах Austrian Airlines, Lufthansa и SWISS мы применяем уже зарекомендовавшую себя посадку и высадку по группам — за исключением путешествующих семьями. Сначала на борт проходят пассажиры с местами у иллюминаторов, затем те, кто сидят посередине, и потом — у прохода", — объясняют авторы исследования Group Onetwotrip "Тревел 2.0: как пандемия повлияла на отрасль", проведенного в Lufthansa Group.Согласно отчету, к 2024-му одним из приоритетов станет значительное увеличение расходов на цифровизацию. Большинство авиакомпаний (84%) и аэропортов (81%) в 2022-м серьезно потратятся на автоматизацию пассажирских перевозок. В частности, инвестируют в развитие цифровой системы проверки здоровья через мобильные приложения авиакомпаний (51%) или с помощью киосков самообслуживания (45%).Смарт-номера и приложения для спаГостиницы также приспосабливаются к новой реальности. "Стоит учитывать стремление гостей максимально обезопасить себя", — говорит Валерия Дудинова, представитель сервиса "Едем-в-гости.ру". По ее словам, в будущем нас ждет бесконтактное заселение. Кроме того, путешественникам придется заранее предоставлять все справки о вакцинации или ПЦР-тесты. "У наших отелей появилось приложение, которое можно скачать при заселении и заказать через него еду, спа-услуги, — уточняют в компании Season'S, Luxury Hotels&amp;Spa Representation. — Так, гости итальянского Palace Merano в онлайне отслеживают свое расписание без посещения ресепшена и лишних звонков".Еще один тренд — смарт-номера с голосовым управлением, умными системами безопасности и распознавания лиц. C помощью облачных хранилищ отельеры собирают информацию о клиенте и заранее "настраивают" комнаты под каждого.Туристов станет больше"Во время пандемии туризм и путешествия стали настоящей потребностью, — рассуждает руководитель системы онлайн-бронирования отелей Wintega Максим Волковицкий. — Желание съездить куда-то, посмотреть новые места, "окультуриться" и просто отдохнуть такое сильное, что побуждает обходить даже самые сложные препятствия".При этом, несмотря на дополнительные ограничения из-за омикрон-штамма, активно развивающиеся виртуальные путешествия все же не заменят реальные. "Ведь отдых — это прежде всего продолжительная смена обстановки. А если просто на несколько минут или даже часов надеть шлем VR, потом его снять и опять оказаться дома или в офисе, вряд ли это можно считать путешествием", — говорит Артем Чернышов. Если несколько лет назад путешественники, собираясь в поездку, листали бумажную брошюру, то сейчас скроллят страницы в интернете. Следующий шаг, считают эксперты, — VR-презентация, которая однозначно вызывает более яркие эмоции, а значит, эффективнее."Уже есть интерактивные AR-карты. Можно создать подобный гид, причем сделать его вполне реальным персонажем, — поясняет Андрей Комиссаров, основатель технологической компании Devar. — Например, если вы собираетесь в Тулу, почему бы лично не встретиться со Львом Николаевичем и прогуляться с ним по Ясной Поляне?" Такие технологии позволяют увидеть разрушенные храмы, здания и улицы до реконструкции.По словам эксперта, это возможность оказаться в любом месте и в любое время, если нельзя поехать туда физически.
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путешествия, технологии, вакцинация, самолеты, авиакомпании, туристы, отели, туризм, проблемы - туризм, россия, вакцинация россиян от covid-19, италия, москва, впечатления - туризм, стиль жизни
08:00 19.01.2022 (обновлено: 08:13 19.01.2022)
 

Путешествуем бесконтактно: какие новые технологии ждут туристов в 2022-м

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка в аэропорту Шереметьево в Москве
Девушка в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Светлана Баева. Инновационные мобильные приложения, бесконтактное пересечение границ, умные номера в отелях, повсеместные QR-коды — похоже, путешествия больше не будут прежними. То, что раньше казалось мечтами или кошмаром, становится реальностью. О том, как изменится туризм в наступившем году и почему даже самым продвинутым технологиям виртуальной реальности не заменить настоящие поездки, — в материале РИА Новости.

"Зеленый паспорт" — наряду с заграничным

Ковидные сертификаты теперь для путешественников столь же важный документ, как и загранпаспорт. Без них зачастую не попасть ни в гостиницу, ни в ресторан, ни в торговый центр. Многие страны для невакцинированных закрыты, да и не во все российские регионы стоит ехать без прививки.
Наши туристы отправляются за уколом за рубеж, чтобы потом иметь возможность свободно путешествовать по миру. Впрочем, иностранцам в России не легче.
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"Зарубежные гости, которые посетили Северную столицу и Москву на новогодних каникулах, просто не знали, куда пускают с их QR-кодами, потому что Роспотребнадзор еще не перевел инструкции ни на один иностранный язык", — рассказывает Татьяна Кибирева, бизнес-тренер и консультант, работающая с международными гостиничными сетями.
В этом году состоится мировой чемпионат по волейболу, так что в Международной федерации обсуждают паспорта болельщиков, добавляет она. В частности, этот документ может быть с QR-кодом, распознаваемым в России и других странах.
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По ее словам, "зеленый пропуск" — это потенциальный выход из пандемии. "Но пока взаимодействия тут нет, — говорит эксперт. — Хотя россияне могли бы спокойно путешествовать со "Спутником", а к нам приезжали бы туристы с зарубежными вакцинами".
Взаимное признание прививок, по мнению участников рынка, позволит отрасли восстановиться быстрее.
"Я уверен, что через какое-то время у большинства стран мира получится выработать устраивающий всех формат ковидного паспорта, — отмечает Артем Чернышов, директор Международной туристической выставки MITT. — От отсутствия путешественников страдают абсолютно все. В некоторых государствах доходы от туризма — существенная часть экономики. В любом случае, невозможность свободного передвижения негативно отражается на всех нас".
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Гражданская авиация в цифровом формате

"Сегодня для международных поездок важно создать "цифровой паспорт здоровья" пассажира, в котором хранятся медицинские справки и подтвержденный COVID-статус. Это сократит очереди при проверке в аэропорту", — указывает Галина Полищук, управляющий директор корпоративного бизнеса Випсервис.
Еще летом авиакомпания Emirates одна из первых в мире ввела "цифровые паспорта" с информацией о здоровье путешественников в мобильном приложении IATA Travel Pass и начала использовать их на рейсах в Москву.
"Мы значительно ускорили внедрение биометрических бесконтактных технологий и средств электронной проверки документов", — подчеркивал главный операционный директор перевозчика Адель аль-Реда.
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Многие авиакомпании идут дальше. "На континентальных рейсах Austrian Airlines, Lufthansa и SWISS мы применяем уже зарекомендовавшую себя посадку и высадку по группам — за исключением путешествующих семьями. Сначала на борт проходят пассажиры с местами у иллюминаторов, затем те, кто сидят посередине, и потом — у прохода", — объясняют авторы исследования Group Onetwotrip "Тревел 2.0: как пандемия повлияла на отрасль", проведенного в Lufthansa Group.
Согласно отчету, к 2024-му одним из приоритетов станет значительное увеличение расходов на цифровизацию. Большинство авиакомпаний (84%) и аэропортов (81%) в 2022-м серьезно потратятся на автоматизацию пассажирских перевозок. В частности, инвестируют в развитие цифровой системы проверки здоровья через мобильные приложения авиакомпаний (51%) или с помощью киосков самообслуживания (45%).
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Смарт-номера и приложения для спа

Гостиницы также приспосабливаются к новой реальности. "Стоит учитывать стремление гостей максимально обезопасить себя", — говорит Валерия Дудинова, представитель сервиса "Едем-в-гости.ру".
По ее словам, в будущем нас ждет бесконтактное заселение. Кроме того, путешественникам придется заранее предоставлять все справки о вакцинации или ПЦР-тесты.
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"У наших отелей появилось приложение, которое можно скачать при заселении и заказать через него еду, спа-услуги, — уточняют в компании Season'S, Luxury Hotels&Spa Representation. — Так, гости итальянского Palace Merano в онлайне отслеживают свое расписание без посещения ресепшена и лишних звонков".
Еще один тренд — смарт-номера с голосовым управлением, умными системами безопасности и распознавания лиц. C помощью облачных хранилищ отельеры собирают информацию о клиенте и заранее "настраивают" комнаты под каждого.
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Туристов станет больше

"Во время пандемии туризм и путешествия стали настоящей потребностью, — рассуждает руководитель системы онлайн-бронирования отелей Wintega Максим Волковицкий. — Желание съездить куда-то, посмотреть новые места, "окультуриться" и просто отдохнуть такое сильное, что побуждает обходить даже самые сложные препятствия".
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При этом, несмотря на дополнительные ограничения из-за омикрон-штамма, активно развивающиеся виртуальные путешествия все же не заменят реальные.
"Ведь отдых — это прежде всего продолжительная смена обстановки. А если просто на несколько минут или даже часов надеть шлем VR, потом его снять и опять оказаться дома или в офисе, вряд ли это можно считать путешествием", — говорит Артем Чернышов.

Однако он уверен: "В чем VR-технологии точно могут вырваться вперед в туристической отрасли, так это в презентации самого продукта".

Если несколько лет назад путешественники, собираясь в поездку, листали бумажную брошюру, то сейчас скроллят страницы в интернете. Следующий шаг, считают эксперты, — VR-презентация, которая однозначно вызывает более яркие эмоции, а значит, эффективнее.
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"Уже есть интерактивные AR-карты. Можно создать подобный гид, причем сделать его вполне реальным персонажем, — поясняет Андрей Комиссаров, основатель технологической компании Devar. — Например, если вы собираетесь в Тулу, почему бы лично не встретиться со Львом Николаевичем и прогуляться с ним по Ясной Поляне?"
Такие технологии позволяют увидеть разрушенные храмы, здания и улицы до реконструкции.
По словам эксперта, это возможность оказаться в любом месте и в любое время, если нельзя поехать туда физически.
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