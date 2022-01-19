https://ria.ru/20220119/puteshestviya-1768349234.html

Путешествуем бесконтактно: какие новые технологии ждут туристов в 2022-м

Путешествуем бесконтактно: какие новые технологии ждут туристов в 2022-м - РИА Новости, 19.01.2022

Путешествуем бесконтактно: какие новые технологии ждут туристов в 2022-м

Инновационные мобильные приложения, бесконтактное пересечение границ, умные номера в отелях, повсеместные QR-коды — похоже, путешествия больше не будут... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T08:00

2022-01-19T08:00

2022-01-19T08:13

туризм

путешествия

технологии

вакцинация

самолеты

авиакомпании

туристы

отели

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745008510_0:0:3563:2005_1920x0_80_0_0_21c5667246e90008731c175aafc0be69.jpg

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Светлана Баева. Инновационные мобильные приложения, бесконтактное пересечение границ, умные номера в отелях, повсеместные QR-коды — похоже, путешествия больше не будут прежними. То, что раньше казалось мечтами или кошмаром, становится реальностью. О том, как изменится туризм в наступившем году и почему даже самым продвинутым технологиям виртуальной реальности не заменить настоящие поездки, — в материале РИА Новости."Зеленый паспорт" — наряду с заграничнымКовидные сертификаты теперь для путешественников столь же важный документ, как и загранпаспорт. Без них зачастую не попасть ни в гостиницу, ни в ресторан, ни в торговый центр. Многие страны для невакцинированных закрыты, да и не во все российские регионы стоит ехать без прививки.Наши туристы отправляются за уколом за рубеж, чтобы потом иметь возможность свободно путешествовать по миру. Впрочем, иностранцам в России не легче. "Зарубежные гости, которые посетили Северную столицу и Москву на новогодних каникулах, просто не знали, куда пускают с их QR-кодами, потому что Роспотребнадзор еще не перевел инструкции ни на один иностранный язык", — рассказывает Татьяна Кибирева, бизнес-тренер и консультант, работающая с международными гостиничными сетями. В этом году состоится мировой чемпионат по волейболу, так что в Международной федерации обсуждают паспорта болельщиков, добавляет она. В частности, этот документ может быть с QR-кодом, распознаваемым в России и других странах.По ее словам, "зеленый пропуск" — это потенциальный выход из пандемии. "Но пока взаимодействия тут нет, — говорит эксперт. — Хотя россияне могли бы спокойно путешествовать со "Спутником", а к нам приезжали бы туристы с зарубежными вакцинами". Взаимное признание прививок, по мнению участников рынка, позволит отрасли восстановиться быстрее."Я уверен, что через какое-то время у большинства стран мира получится выработать устраивающий всех формат ковидного паспорта, — отмечает Артем Чернышов, директор Международной туристической выставки MITT. — От отсутствия путешественников страдают абсолютно все. В некоторых государствах доходы от туризма — существенная часть экономики. В любом случае, невозможность свободного передвижения негативно отражается на всех нас".Гражданская авиация в цифровом формате"Сегодня для международных поездок важно создать "цифровой паспорт здоровья" пассажира, в котором хранятся медицинские справки и подтвержденный COVID-статус. Это сократит очереди при проверке в аэропорту", — указывает Галина Полищук, управляющий директор корпоративного бизнеса Випсервис.Еще летом авиакомпания Emirates одна из первых в мире ввела "цифровые паспорта" с информацией о здоровье путешественников в мобильном приложении IATA Travel Pass и начала использовать их на рейсах в Москву."Мы значительно ускорили внедрение биометрических бесконтактных технологий и средств электронной проверки документов", — подчеркивал главный операционный директор перевозчика Адель аль-Реда.Многие авиакомпании идут дальше. "На континентальных рейсах Austrian Airlines, Lufthansa и SWISS мы применяем уже зарекомендовавшую себя посадку и высадку по группам — за исключением путешествующих семьями. Сначала на борт проходят пассажиры с местами у иллюминаторов, затем те, кто сидят посередине, и потом — у прохода", — объясняют авторы исследования Group Onetwotrip "Тревел 2.0: как пандемия повлияла на отрасль", проведенного в Lufthansa Group.Согласно отчету, к 2024-му одним из приоритетов станет значительное увеличение расходов на цифровизацию. Большинство авиакомпаний (84%) и аэропортов (81%) в 2022-м серьезно потратятся на автоматизацию пассажирских перевозок. В частности, инвестируют в развитие цифровой системы проверки здоровья через мобильные приложения авиакомпаний (51%) или с помощью киосков самообслуживания (45%).Смарт-номера и приложения для спаГостиницы также приспосабливаются к новой реальности. "Стоит учитывать стремление гостей максимально обезопасить себя", — говорит Валерия Дудинова, представитель сервиса "Едем-в-гости.ру". По ее словам, в будущем нас ждет бесконтактное заселение. Кроме того, путешественникам придется заранее предоставлять все справки о вакцинации или ПЦР-тесты. "У наших отелей появилось приложение, которое можно скачать при заселении и заказать через него еду, спа-услуги, — уточняют в компании Season'S, Luxury Hotels&Spa Representation. — Так, гости итальянского Palace Merano в онлайне отслеживают свое расписание без посещения ресепшена и лишних звонков".Еще один тренд — смарт-номера с голосовым управлением, умными системами безопасности и распознавания лиц. C помощью облачных хранилищ отельеры собирают информацию о клиенте и заранее "настраивают" комнаты под каждого.Туристов станет больше"Во время пандемии туризм и путешествия стали настоящей потребностью, — рассуждает руководитель системы онлайн-бронирования отелей Wintega Максим Волковицкий. — Желание съездить куда-то, посмотреть новые места, "окультуриться" и просто отдохнуть такое сильное, что побуждает обходить даже самые сложные препятствия".При этом, несмотря на дополнительные ограничения из-за омикрон-штамма, активно развивающиеся виртуальные путешествия все же не заменят реальные. "Ведь отдых — это прежде всего продолжительная смена обстановки. А если просто на несколько минут или даже часов надеть шлем VR, потом его снять и опять оказаться дома или в офисе, вряд ли это можно считать путешествием", — говорит Артем Чернышов. Если несколько лет назад путешественники, собираясь в поездку, листали бумажную брошюру, то сейчас скроллят страницы в интернете. Следующий шаг, считают эксперты, — VR-презентация, которая однозначно вызывает более яркие эмоции, а значит, эффективнее."Уже есть интерактивные AR-карты. Можно создать подобный гид, причем сделать его вполне реальным персонажем, — поясняет Андрей Комиссаров, основатель технологической компании Devar. — Например, если вы собираетесь в Тулу, почему бы лично не встретиться со Львом Николаевичем и прогуляться с ним по Ясной Поляне?" Такие технологии позволяют увидеть разрушенные храмы, здания и улицы до реконструкции.По словам эксперта, это возможность оказаться в любом месте и в любое время, если нельзя поехать туда физически.

https://ria.ru/20220117/sputnik-1768149976.html

https://ria.ru/20220112/izrail-1767553055.html

https://ria.ru/20220111/tailand-1767209989.html

https://ria.ru/20211230/dubay-1765890660.html

https://ria.ru/20220111/posadka-1767190557.html

https://ria.ru/20211216/oteli-1763804133.html

https://ria.ru/20211220/gostinitsy-1764577405.html

https://ria.ru/20220118/puteshestviya-1768313504.html

https://ria.ru/20211221/roboty-1764695180.html

https://ria.ru/20220118/otpusk-1768241033.html

россия

италия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

путешествия, технологии, вакцинация, самолеты, авиакомпании, туристы, отели, туризм, проблемы - туризм, россия, вакцинация россиян от covid-19, италия, москва, впечатления - туризм, стиль жизни