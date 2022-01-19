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Топ самых востребованных в России профессий
В Госдуме назвали самые востребованные в России профессии - РИА Новости, 19.01.2022
Топ самых востребованных в России профессий
На российском рынке труда наблюдается высокий спрос на IT-специалистов, представителей рабочих специальностей, бухгалтеров, медиков и учителей. Об этом в беседе РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T14:37
2022-01-19T16:11
общество
госдума рф
светлана бессараб
россия
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. На российском рынке труда наблюдается высокий спрос на IT-специалистов, представителей рабочих специальностей, бухгалтеров, медиков и учителей. Об этом в беседе с "Ura.ru" рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.Что касается айтишников, речь идет не только о программистах и веб-дизайнерах. В частности, широко востребованы профессии, где необходимо среднееспециальное образование.По ее словам, высоким спросом также пользуются врачи, фельдшеры, учителя, официанты, курьеры, водители и узкоспециализированные бухгалтеры.В тоже время на рынке наблюдается переизбыток представителей таких специальностей, как юристы и экономисты.По данным HeadHunter, рейтинг наиболее востребованных профессий в 2021 году возглавили водители, менеджеры по продажам и продавцы.
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общество, госдума рф, светлана бессараб, россия, навигатор абитуриента, кем стать
14:37 19.01.2022 (обновлено: 16:11 19.01.2022)
 
В Госдуме назвали самые востребованные в России профессии

Депутат Бессараб: IT-специалисты, медики и учителя наиболее востребованы в России

© Pixabay / Pixabay / StartupStockPhotosМужчина за компьютером
Мужчина за компьютером - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© Pixabay / Pixabay / StartupStockPhotos
Мужчина за компьютером
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. На российском рынке труда наблюдается высокий спрос на IT-специалистов, представителей рабочих специальностей, бухгалтеров, медиков и учителей. Об этом в беседе с "Ura.ru" рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Что касается айтишников, речь идет не только о программистах и веб-дизайнерах. В частности, широко востребованы профессии, где необходимо среднееспециальное образование.
"Например, специалисты по обучению искусственного интеллекта", – пояснила депутат.
По ее словам, высоким спросом также пользуются врачи, фельдшеры, учителя, официанты, курьеры, водители и узкоспециализированные бухгалтеры.
Банковские услуги - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
07:00Авторы
Банкир – одна из самых востребованных профессий в современном мире
В тоже время на рынке наблюдается переизбыток представителей таких специальностей, как юристы и экономисты.
"…Рабочие профессии сегодня нужнее. Хороший токарь, слесарь заработает намного больше, чем офисный сотрудник", — заключила Бессараб.
По данным HeadHunter, рейтинг наиболее востребованных профессий в 2021 году возглавили водители, менеджеры по продажам и продавцы.
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11 января, 11:46
Опрос показал, какие профессии россияне считают наиболее престижными
 
ОбществоГосдума РФСветлана БессарабРоссияНавигатор абитуриентаКем стать
 
 
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