https://ria.ru/20220119/professii-1768553189.html
Топ самых востребованных в России профессий
В Госдуме назвали самые востребованные в России профессии - РИА Новости, 19.01.2022
Топ самых востребованных в России профессий
На российском рынке труда наблюдается высокий спрос на IT-специалистов, представителей рабочих специальностей, бухгалтеров, медиков и учителей. Об этом в беседе РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T14:37
2022-01-19T14:37
2022-01-19T16:11
общество
госдума рф
светлана бессараб
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навигатор абитуриента
кем стать
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. На российском рынке труда наблюдается высокий спрос на IT-специалистов, представителей рабочих специальностей, бухгалтеров, медиков и учителей. Об этом в беседе с "Ura.ru" рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.Что касается айтишников, речь идет не только о программистах и веб-дизайнерах. В частности, широко востребованы профессии, где необходимо среднееспециальное образование.По ее словам, высоким спросом также пользуются врачи, фельдшеры, учителя, официанты, курьеры, водители и узкоспециализированные бухгалтеры.В тоже время на рынке наблюдается переизбыток представителей таких специальностей, как юристы и экономисты.По данным HeadHunter, рейтинг наиболее востребованных профессий в 2021 году возглавили водители, менеджеры по продажам и продавцы.
https://radiosputnik.ria.ru/20220119/bankir-1767174071.html
https://na.ria.ru/20220111/professii-1767298163.html
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РИА Новости
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общество, госдума рф, светлана бессараб, россия, навигатор абитуриента, кем стать
14:37 19.01.2022 (обновлено: 16:11 19.01.2022)
В Госдуме назвали самые востребованные в России профессии
Депутат Бессараб: IT-специалисты, медики и учителя наиболее востребованы в России