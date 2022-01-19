https://ria.ru/20220119/professii-1768553189.html

Топ самых востребованных в России профессий

В Госдуме назвали самые востребованные в России профессии - РИА Новости, 19.01.2022

Топ самых востребованных в России профессий

На российском рынке труда наблюдается высокий спрос на IT-специалистов, представителей рабочих специальностей, бухгалтеров, медиков и учителей. Об этом в беседе РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T14:37

2022-01-19T14:37

2022-01-19T16:11

общество

госдума рф

светлана бессараб

россия

навигатор абитуриента

кем стать

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156276/50/1562765039_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_7fe0fe5a105b74f3df7b3021c7fddcc5.jpg

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. На российском рынке труда наблюдается высокий спрос на IT-специалистов, представителей рабочих специальностей, бухгалтеров, медиков и учителей. Об этом в беседе с "Ura.ru" рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.Что касается айтишников, речь идет не только о программистах и веб-дизайнерах. В частности, широко востребованы профессии, где необходимо среднееспециальное образование.По ее словам, высоким спросом также пользуются врачи, фельдшеры, учителя, официанты, курьеры, водители и узкоспециализированные бухгалтеры.В тоже время на рынке наблюдается переизбыток представителей таких специальностей, как юристы и экономисты.По данным HeadHunter, рейтинг наиболее востребованных профессий в 2021 году возглавили водители, менеджеры по продажам и продавцы.

https://radiosputnik.ria.ru/20220119/bankir-1767174071.html

https://na.ria.ru/20220111/professii-1767298163.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, госдума рф, светлана бессараб, россия, навигатор абитуриента, кем стать