На кого пойти учиться: самые востребованные профессии — 2022

Самые востребованные профессии в России 2022: список на ближайшие годы

На кого пойти учиться: самые востребованные профессии — 2022

2022-03-04

2022-03-04T13:46

2022-03-04T13:46

2022-03-04T15:36

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Самые востребованные профессии в России в 2022 году - это те, где спрос на специалистов превышает предложение. Какие навыки потребуются для того, чтобы стать успешным, как выбрать сферу деятельности, чтобы не остаться без работы, список профессий, которые нужны российским работодателям, - в материале РИА Новости.Востребованные профессии в РоссииНехватка кадров сейчас ощущается во многих сферах, так как демографическая и квалификационные ямы оказывают существенное давление на рынок труда."Из-за проблем с рождаемостью рынок труда будет переориентироваться на сотрудников 35+: если раньше линейный (базовый) персонал многих отраслей состоял из студентов и молодых специалистов, то теперь основной целевой аудиторией станет эта возрастная категория. В 2021 году в разных сферах уже наблюдался жесткий дефицит базовых работников, и этот тренд продолжится в 2022 году. Речь прежде всего идет об IT-специалистах, причем с навыками о своего рода командах по электронной трансформации. Продолжат развиваться цифровые медиа, здесь тоже будет нехватка специалистов по коммуникациям, информационных аналитиков и им подобных", - отмечает Дмитрий Машин, эксперт в области развития предприятий общественного питания."Самый острый кадровый голод сейчас в строительстве, ЖКХ, в общепите, фармацевтике и медицине, логистике, ритейле, IT. Причин для этого целый комплекс: повышенный спрос, замедление внутренней миграции и почти полное отсутствие притока трудовых мигрантов из-за границы. Из-за повсеместного тренда на цифровизацию экономики предприятиям и компаниям в стране, по оценкам Минцифры, не хватает по меньшей мере 500 тысяч специалистов. В ближайшие годы потребность рынка IT будет составлять уже 2 млн. Похожая ситуация и на стройках, где по заявлениям Минфина уже сейчас не достает до 2 млн рабочих рук из-за отсутствия мигрантов на фоне строительного бума. В целом по этой же причине нехватка чувствуется в секторе массовых и линейных позиций: грузчики, курьеры, водители, продавцы, официанты. В остальном картину осложняет демографическая яма. За последнее десятилетие население страны в возрасте 20–24 лет снизилось почти вдвое: с 12 до 7 млн, что приводит к сильнейшей конкуренции за молодых специалистов. Спад наблюдается и в категории от 25-29 лет, то есть и среди более опытных работников", - рассказывает Анастасия Ускова, генеральный директор платформы "Рокет Ворк".Развитие роботизации может привести к тому, что примерно 90% рабочего процесса автоматизируется. В ближайшие 10 лет будет сокращено до 6 миллионов рабочих мест в России.По словам руководителя академического блока онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Ольги Лаврентьевой, сегодня запрос рынка стремительно меняется, и даже в перспективе 5-10 лет нельзя сказать, какие профессии будут востребованы. “Ответ нашей школы на такие перемены, — ориентироваться не на профессии как таковые, а на востребованные в будущем навыки, которые помогут оперативно реагировать на изменения, видеть закономерности, анализировать, гибко приспосабливаться к новым запросам рынка” - отметила эксперт.Как определяется актуальность профессийАктуальность профессий будущего определяется основными технологическими и бизнес-трендами. Это заметно по тому, как внедряется цифровизация в далеких от нее ранее сферах, например, в сельском хозяйстве.Ирина Кравчук, эксперт-профориентолог, считает, что именно грамотные специалисты, настоящие профессионалы будут необходимы в будущем. Можно получить востребованную специальность и быть в ней "на троечку", ожидая успешности, которой не произойдет. А можно в самой обычной профессии стать прекрасным экспертом, и на такого человека всегда будет спрос.Ключевые навыки профессий будущегоСогласно исследованию института McKinsey Global, повсеместное внедрение автоматизации, искусственного интеллекта и робототехники приведет к тому, что потребность в ручных, физических и базовых когнитивных навыках будет снижаться. Напротив, спрос на технологические, социальные, эмоциональные и другие более высокие когнитивные навыки будет расти. Поэтому для профессий будущего особенно будут важны критическое мышление, эффективность работы в команде, владение цифровыми системами, знание программирования и грамотность в кибербезопасности.Максим Азаров, основатель онлайн-школы английского для детей Novakid, считает, что одни из самых важных навыков, которыми должен обладать молодой специалист в будущем, - это способность к автономной работе, умение самостоятельно и рационально организовывать свое время, системное мышление (способность видеть не отдельные элементы, а систему в целом, понимать закономерности в ее устройстве, систематизировать части целого и находить между ними причинно-следственные связи), мультиязычность."Знание иностранных языков, несмотря на наличие интеллектуальных переводчиков, все еще остается и будет значимым конкурентным преимуществом среди кандидатов. Чем больше языков знает соискатель, тем лучше. Кроме того, основной навык профессий будущего - это креативность, так как его не могут заменить роботы или технологии. Также необходим системный образ мышления и фокус на экологическую направленность для встраивания ESG-трендов в скелет компании", - добавляет Александр Чальян.Кроме того, специалист должен уметь работать с данными, их обрабатывать и анализировать, управлять проектами и быть клиентоориентированным.Работодатели, принявшие участие в опросе hh.ru, наиболее важным навыком назвали взаимодействие с людьми — он получил почти 9 баллов из 10. Второй по важности - гибкость ума, затем идет клиентоориентированность и умение вести переговоры.Как выбрать востребованную профессиюВ современном достаточно гибком рынке труда лучше попробовать себя в нескольких направлениях для того, чтобы выбрать наиболее подходящий вектор для развития карьеры."Сегодня говорить о выборе определенной профессии уже неактуально. Мир меняется стремительно, поэтому сложно предсказать, что окажется востребованным даже в перспективе на 3-5 лет. Сейчас есть спрос на омнинаучность, когда человек находит свою профессиональную идентичность на стыке каких-то фундаментальных векторов. Развитие кадрового потенциала в большей степени ложится на работодателя, чем на вузы. В современных компаниях роли внутри команды зачастую не фиксированные, каждый сотрудник может попробовать себя в разных ипостасях. Именно поэтому так востребованы краткосрочные образовательные программы - они позволяют компаниям искать дополнительные ресурсы внутри себя", - отмечает Катерина Кириллова, эксперт по корпоративной культуре и стратегии, сооснователь Ticketscloud, SuperTeamLab.Школьникам, которые сейчас выбирают, чем заняться, обязательно нужно развивать метанавыки: критическое мышление, умение работать в условиях турбулентности, гибкость, креативное мышление. Это понадобится при работе в любой сфере и на любой позиции. Также важно определиться с тем, какая индустрия нравится. В бизнесе существует подход Test and Learn - концепция малых шагов. Его могут применять и студенты: проходить во время обучения в университете стажировку в различных компаниях. Таким образом они могут попробовать работу в нескольких компаниях, оценить, понять, насколько близка корпоративная культура. Отталкиваясь от этих знаний, можно начать свой карьерный путь там, где хочется, а в дальнейшем уже развивать профессиональные компетенции в зависимости от задач.Мужчинам, женщинамСовременный рынок труда отходит от гендерных стереотипов, стирая рамки между "мужскими" и "женскими" профессиями."Мы с удовольствием нанимаем профессионалов, которые разделяют наши ценности, это является определяющим. Гендерный баланс в командах позволяет учитывать разные взгляды при разработке продукта, что добавляет ему преимуществ с точки зрения функциональности и эстетичности. И если раньше профессия разработчика (несмотря на то, что в НИИ работало много женщин) больше считалась мужской, то сейчас женщины полноправно работают в IT, показывая сравнимые, а порой и выдающиеся результаты. Например, за счет способности более интенсивно работать в течение дня и выполнять много задач", - говорит Екатерина Дементьева, директор по персоналу компании-разработчика ПО “МойОфис”.Список самых востребованных профессий в РоссииНаиболее востребованными профессиями в России по количеству вакансий по итогам 2021 года стали водитель, менеджер по продажам и продавец в магазине. Такие данные получены на основе анализа более чем миллиона вакансий, размещенных на hh.ru."Интересно, что профессия менеджера по продажам ранее возглавляла такой рейтинг и осталась в топе. На втором месте год назад были инженеры, а сейчас находятся на 15-м месте. Профессия продавца в магазине поднялась с 10-го на второе место.Наибольшую востребованность именно этих трех профессий можно связать с тем, что на подобных позициях наблюдается довольно высокая текучка кадров, а также с тем, что до сих пор действуют коронавирусные ограничения и не все иностранцы, желающие работать в России на таких позициях, могут приехать в страну", - объясняет Олеся Плотникова, руководитель отдела подбора и адаптации hh.ru.На кого стоит учиться, чтобы работать в перспективной отрасли и быть востребованным:"Самая востребованная профессия — программист, спрос на нее в течение года увеличился на 72% только в России. На пике востребованности сейчас разработчики, тестировщики и аналитики. В 2021 году на одну вакансию программиста приходилось всего 1,4 резюме", - рассказывает основатель международной компании Involta Алекс Концов."Сегодня мы ощущаем острый дефицит кадров в этой сфере, вакансии закрывать все сложнее. Именно для этих профессий характерен стремительный рост заработных плат: за последние 10 лет они выросли почти вдвое, и сейчас минимальный оклад составляет от 100 000 – 120 000 рублей в месяц", - отмечает Алексей Степанов, ведущий менеджер по развитию бизнеса кадровой компании UTEAM."Мы, как IT-компания, всегда заинтересованы в специалистах в области искусственного интеллекта. Но еще больше мы нуждаемся в product-менеджерах, которые смогут создать неподдельную эмпатию пользователю, поняв его боли и потребности. Без ограничений придумать, как они смогут решать проблемы новыми методами и подходами", - добавляет Павел Подкорытов CEO TalentService.io и сооснователь Napoleon IT."Дефицит высококвалифицированных кадров на IT-рынке – это долгосрочный тренд. Пандемия не столько изменила это положение, сколько заставила бизнес переходить на новые формы работы и уделять особое внимание требованиям информационной безопасности. Поэтому полагаю, что специалисты по ней в ближайшие годы будут востребованы как никогда", - считает Светлана Гацакова, директор ДКИС ALP Group."На этих специалистов большой спрос, но почему-то профессии менее популярны, чем юристы, экономисты. Это дает людям, выбравшим эту область, возможность зарабатывать в условиях небольшой конкуренции", - говорит Энже Агаркова, консультант по карьере."2019, 2020 и 2021 годы обозначили множество проблем системы здравоохранения, одна из которых, недостаток персонала, оказалась максимально видимой для всех. Согласно исследованию портала Proprof, профессия медицинской сестры занимала первое место по востребованности весь указанный период, и в 2022 году ситуация не изменится. Мир вокруг медицинского персонала развивается более стремительно, чем вокруг большинства других профессий, а потому процесс обучения в этой сфере должен быть непрерывным и разнонаправленным. Также остро требуются специалисты по уходу за пациентами и сиделки", - рассказывает Виталина Левашова, директор НОЧУ ДПО "Высшая медицинская школа"."Их нехватка, согласно мировым исследованиям, будет увеличиваться. Например, Американское бюро статистики труда, с 2013 года постоянно обновляющее исследование The Future of Employment, называет в числе самых востребованных профессий на ближайшие 5-10 лет именно учителей и учёных", - отмечает Мария Кислова, директор российского офиса международной EdTech-компании GoStudent."Маркетинг развивается в ногу с прогрессом. В условиях жесточайшей конкуренции рынка именно маркетологи создают связь между продуктом и потребителем. По сути маркетинг – это десятки самых разных профессий, а значит вы всегда сможете заняться тем, что вам по душе", - считает Энже Агаркова."В сфере строительства это вакансии инженеров-проектировщиков, инженеров-конструкторов, BIM- специалистов, BIM-мастеров, BIM – координаторов, руководителей проектов", - говорит Наталья Матеркляс, руководитель практики "Недвижимость и авто" ANCOR."Рабочие специальности — это та сфера, на которую стоит обратить свое внимание. Все отрасли, где требуются такие специалисты, уже несколько лет бьют тревогу о нехватке кадров. На 45% автостанций не хватает диагностов электронных систем. Сейчас идет стремительное увеличение рынка гибридных и электромобилей, поэтому востребованность этой профессии будет только расти", - отмечает Светлана Соловьева, HRD международной сети автосервисов FIT SERVICE.Профессии после 9 классаВ современном мире важно выбирать не конкретную профессию, а направление, которое позволит в дальнейшем развиваться, совершенствовать навыки и умения."В сфере логистики и автопроизводства после 9 класса обычно поступают в техникумы на технические позиции с дальнейшим прицелом на получение заочного высшего образованию и переходом в ИТР (инженерно-технические работники). Так как здесь на данный момент наблюдается огромная нехватка инженерного персонала, например, на таких позициях как инженер-электронщик, инженер-технолог, инженер АСУ и прочие", - говорит Наталья Матеркляс."В автосервисе любой учащийся колледжа в 100% случаев может пройти практику. Если студент положительно себя проявляет на станции, то он сможет помимо полученных современных знаний претендовать на нашу корпоративную стипендию в течение всего обучения, а по окончании учебного заведения сразу получить job-offer от компании и достойную заработную плату с первого дня после выпуска", - говорит Светлана Соловьева.Профессии после 11 классаЛюбой алгоритм в выборе образовательной траектории должен строиться от цели, которую ставит перед собой человек. Сейчас становится популярным брать после школы так называемый "gap year" — перерыв в учебе, который позволяет определиться с направлением, попробовать себя в разных отраслях. Если оно не выбрано, то можно обратиться к профориентологу или репетитору. Они помогают определить специальности, которые будут соответствовать интересам, способностям и возможностям выпускника."Выпускники 11 класса должны быть готовы к тому, что им придется учиться всю жизнь. Технологии меняются очень быстро, поэтому важно уже сейчас обратить внимание на направления, которые позволят стать успешным в будущем. Это может быть биоинформатика, математическое и компьютерное моделирование, управление данными, машинное обучение. Если говорить про гуманитарное направление, то можно обратить внимание на прикладную лингвистику, бизнес-информатику, репетиторство", - отмечает Татьяна Сорокина, методист образовательной онлайн-платформы Учи.ру."Есть сферы деятельности, где без вузовского образования не обойтись. Например, будущим преподавателям высших учебных заведений нужно окончить бакалавриат и магистратуру. Будущим ученым не обойтись без этих ступеней и аспирантуры. Сложные профессиональные сферы, например, медицина, ракетостроение, химическая промышленность, тоже требуют длительной подготовки", - говорит Александра Батина.Бесплатные профессииБольшинство профессий можно получить бесплатно."Даже в платных вузах есть возможность выучиться, не вкладывая денег в образование. Например, сейчас в России и Европе популярен тренд на внедрение образовательной модели ISA (Income Share Agreement), которая предполагает оплату обучения уже непосредственно после трудоустройства. Так, в США уже более 50 школ и образовательных центров работают по этой модели", - рассказывает Александр Чальян.Комментарии экспертовРынок профессий меняется достаточно динамично, и стоит ожидать, что в ближайшие 5-10 лет многие специальности будут упразднены и заменены роботами. Необходимо постоянно “сверять часы” и смотреть, насколько сейчас востребована та или иная профессия. Параллельно с этим наступает эра непрерывного обучения (life long learning), когда любому человеку нужно постоянно учиться и развиваться. Только в этом случае будет стабильная востребованность на рынке труда вне зависимости от развития технологий, общества или экономики."Если посмотреть рейтинг современных популярных профессий, то блогер и тиктокер (другими словами "инфлюенсер") являются одними из самых востребованных профнаправлений среди молодых людей. Прошло то время, когда люди считали, что блогер — это несерьезно. Сегодня стало понятно, чтобы быть успешным лидером мнений, нужно много трудиться", - комментирует Алина Зиннатуллина, генеральный директор Insight People.По мнению Магдалены Острой, учредителя Академии управления имиджем "Респект", если профессиональное тестирование показало, что человек коммуникабелен, обладает хорошим эстетическим вкусом и творческим мышлением, то он может освоить такие высокооплачиваемые профессии, как имиджмейкер-стилист, модный аналитик, журналист или организатор событий в индустрии моды и красоты, художник-стилист по костюмам на телевидении, продавец-стилист, байер или модный мерчендайзер в бутиках класса люкс. Эти виды профессий также прекрасно подходят таким уязвимым социальным категориям людей, как молодые мамы в декретном отпуске, хорошо выглядящие женщины предпенсионного возраста, долго находящиеся без работы."В 2022 году продолжится массовый переход организаций на российское программное обеспечение и вычислительную технику. К реализации таких проектов уже приступили или вскоре приступят органы государственной власти, компании топливно-энергетического, промышленного, финансового, транспортного и оборонного секторов, здравоохранения и образования. Предстоит масштабная и сложная работа по внедрению отечественного оборудования и программного обеспечения, по портированию прикладного ПО на российские операционные системы. Поэтому рынок будет испытывать потребность в квалифицированных разработчиках, которые знакомы с российскими операционными системами на основе ядра Linux и могут обеспечить совместимость с ними прикладных программ разного назначения", - говорит Григорий Сизоненко, генеральный директор группы компаний ИВК.

2022

