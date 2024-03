https://ria.ru/20240304/professii-1776484918.html

На кого пойти учиться: самые востребованные профессии — 2024

Самые востребованные профессии в России 2024 список на ближайшие годы

На кого пойти учиться: самые востребованные профессии — 2024

Самые востребованные профессии в России в 2024 году — это те, где спрос на специалистов превышает предложение. Какие навыки потребуются для того, чтобы стать... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T16:00

2024-03-04T16:00

2024-03-04T18:48

общество

образование - общество

россия

навигатор абитуриента

кем стать

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776353588_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_050931ff875d9a605f531d11a8334939.jpg

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Самые востребованные профессии в России в 2024 году — это те, где спрос на специалистов превышает предложение. Какие навыки потребуются для того, чтобы стать успешным, как выбрать сферу деятельности, чтобы не остаться без работы, список профессий, которые нужны российским работодателям, - в материале РИА Новости.Востребованные профессии в РоссииВ 2024 году будут востребованы примерно те же специалисты, что и в 2023. Нехватка кадров сейчас ощущается во многих сферах, так как демографическая и квалификационные ямы оказывают существенное давление на рынок труда. "Дефицит квалифицированных специалистов наблюдается в большинстве отраслей. Речь именно о качестве работников. Это инженерные специальности, специалисты в области технологий (прежде всего биотехнологий), специалисты по big data, аналитики, конечно, незаменимые врачи и медицинские сестры”, - отмечает Виталина Левашова, основатель и генеральный директор "Высшей медицинской школы" и кадрового агентства "Уникум" .“Рынок труда сейчас находится на стадии конъюнктурных изменений, когда человеческий труд заменяется роботизированными решениями на основе искусственного интеллекта. Эта тенденция будет набирать обороты в 2024 году”, - комментирует Андрей Наташкин, основатель и СЕО Mirey Robotics, эксперт по искусственному интеллекту.В текущем году IT-отрасль сохраняет свой статус наиболее востребованного профессионального направления в России. По данным hh.ru, на конец 2023 года число вакансий в IT увеличилось почти на 20%.“Особый спрос ожидается на разработчиков программного обеспечения и квалифицированных программистов, экспертов, способных анализировать большие объемы данных, и специалистов, занимающихся развитием технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, - говорит Владимир Синицын, операционный директор школы дизайна и технологий Bang Bang Education (Ultimate Education).По словам эксперта, чрезвычайно важной становится роль специалистов по обеспечению информационной безопасности, учитывая возрастающие угрозы кибератак. Важность управленцев, таких как менеджеры проектов и руководители продуктов, продолжает оставаться высокой для координации работы команд и успешного запуска проектов. Также растет спрос на таланты в сфере дизайна, включая продуктовых и графических дизайнеров, и маркетологов, особенно тех, кто владеет современными инструментами, стратегиями продвижения продуктов и услуг в условиях цифровой экономики.Андрей Наташкин выделяет профессии, связанные с машинным обучением. Такие кадры уже активно готовятся на рынке образования. В первую очередь разработчики. По словам эксперта, более 50 технических вузов в России предлагают программы в рамках бакалавриата и магистратуры, направленные на машинное обучение. Если рассматривать рынок онлайн-образования, то почти все крупные платформы, работающие в сфере EdTech, предлагают курсы по искусственное интеллекту. Но тут есть нюансы. Проблемы начинаются там, где требуются специалисты на стыке областей. Сейчас это четко видно в промышленном секторе, где наблюдается нехватка специалистов, которые должны настраивать оборудование в соответствии с заданными параметрами. Поэтому явно такие кадры будут крайне востребованы в 2024 году.“В 2024 году работодатели по-прежнему будут охотиться на разработчиков. Востребованными остаются как backend-, так и fronted-специалисты, а среди языков программирования в топе Python, Java и Go, HTML, CSS и JavaScript. Чтобы оставаться актуальным на рынке труда, важно понимать, что один язык программирования или один фреймворк не могут быть “универсальной таблеткой” для успеха. Разработчикам важно постоянно находиться в контексте ИТ-сферы в целом, анализировать новые продукты, отслеживать тренды - это позволит понять, что изучать дальше”, - говорит Сергей Попков, cооснователь и директор по развитию бизнеса Skillbox.Перспективным этот год с большой вероятностью окажется и для системных бизнес-аналитиков, так как бизнес сталкивается с новыми вызовами, проектирует новые процессы и информационные системы. По данным исследования hh.ru, еще в прошлом году количество вакансий для таких специалистов практически удвоилось и эта тенденция пока сохраняется. Кроме того, в ближайшие годы роль аналитиков расширится и будет включать такие области, как искусственный интеллект и кибербезопасность.Будущее также и за QA-инженерами. Компании в поисках таких специалистов, которые не только помогают ускорить процессы, но и повысить производительность и минимизировать ошибки.Как определяется актуальность профессийАктуальность профессий будущего определяется основными технологическими и бизнес-трендами, запросом экономики и работодателей на определенный пул специалистов и оценивается на основе текущего и предполагаемого спроса на рынке труда, который проявляется, в первую очередь, в количественном и квалификационном дефиците кадров.“С одной стороны, некоторые области испытывают нехватку экспертов из-за высокой специализации и сложности отрасли, что делает эти направления особенно актуальными из-за ограниченного числа квалифицированных профессионалов. С другой стороны, есть профильные сферы, кажущиеся перенасыщенными кадрами, однако лишь немногие работники в этих областях на самом деле отвечают необходимым высоким стандартам”, - говорит Владимир Синицын.Виталина Левашова, основатель и генеральный директор "Высшей медицинской школы" и кадрового агентства "Уникум" отмечает, что многие функции в ближайшие годы сможет заменить искусственный интеллект. Но анализ и, главное, принятие решений все равно останется за человеком. Поэтому важно, чтобы в выбранной специальности была большая доля интеллектуального труда и критического мышления, что достаточно сложно заменить машиной.Заведующая кафедрой киберспорта университета “Синергия” Елена Скаржинская говорит, что наиболее востребованы сейчас те профессии, которые относительно недавно появились в экономике страны, и на которые не обучали. Например, специалисты по работе с нейросетями. Как программисты цифровых двойников, так и менеджеры цифровых сред (метавселенных). Есть довольно высокий спрос на кадры для игорного бизнеса.“С февраля распоряжением правительства утверждены субсидии на закупку для школ и колледжей 30 регионов беспилотных авиационных систем (БАС). Всего на эти цели будет выделено более 8 млрд рублей. Российский рынок БАС стремительно растет. Согласно исследованию ассоциации “Аэронекст” в прошлом году он вырос по сравнению с 2022 годом на 129%. В связи с этим чрезвычайно востребованы специалисты, способные профессионально управлять БАС и обучать этому других”, - говорит эксперт.Топ 5 самых нужных профессий по мнению Елены Скаржинской выглядит следующим образом:Востребованы сейчас и те кадры, которые способны быстро осваивать новые технологии и оптимизировать за счет них бизнес-процессы. Также важна способность совмещать в одном лице несколько функционалов. “Помимо профессиональных “жестких” навыков все более актуальными становятся так называемые “мягкие скилы”: эмпатия, неконфликтность, умение работать в команде без жестко выстроенных вертикалей управления, адаптивность и склонность к гибкой методологии разработки (agile software development)”, - поясняет специалист.Ключевые навыки профессий будущегоСогласно исследованию института McKinsey Global, повсеместное внедрение автоматизации, искусственного интеллекта и робототехники приведет к тому, что потребность в ручных, физических и базовых когнитивных навыках будет снижаться. Напротив, спрос на технологические, социальные, эмоциональные и другие более высокие когнитивные навыки будет расти. Поэтому для профессий будущего особенно будут важны критическое мышление, эффективность работы в команде, владение цифровыми системами, знание программирования и грамотность в кибербезопасности."Пандемия "перекроила" рынок: многие позиции компаний закрылись, а какие-то перевели на удаленный формат работы. Поэтому растет количество вакансий с приставкой digital. Работа в цифровом пространстве может вестись удаленно и без потери KPI. В настоящее время и в будущем будут нужны специалисты, которые готовы коммуницировать, договариваться, при этом мотивированные на результат и работоспособные, умеющие приспосабливаться к новым требованиям и условиям", - отмечает Инна Анисимова, генеральный директор коммуникационного агентства PR Partner.Максим Азаров, основатель онлайн-школы английского для детей Novakid, считает, что одни из самых важных навыков, которыми должен обладать молодой специалист в будущем, - это способность к автономной работе, умение самостоятельно и рационально организовывать свое время, системное мышление (способность видеть не отдельные элементы, а систему в целом, понимать закономерности в ее устройстве, систематизировать части целого и находить между ними причинно-следственные связи), мультиязычность."Знание иностранных языков, несмотря на наличие интеллектуальных переводчиков, все еще остается и будет значимым конкурентным преимуществом среди кандидатов. Чем больше языков знает соискатель, тем лучше. Кроме того, основной навык профессий будущего - это креативность, так как его не могут заменить роботы или технологии. Также необходим системный образ мышления и фокус на экологическую направленность для встраивания ESG-трендов в скелет компании", - добавляет Александр Чальян.Кроме того, специалист должен уметь работать с данными, их обрабатывать и анализировать, управлять проектами и быть клиентоориентированным.Как выбрать востребованную профессиюВ современном достаточно гибком рынке труда лучше попробовать себя в нескольких направлениях для того, чтобы выбрать наиболее подходящий вектор для развития карьеры. Елена Скаржинскаяпри выборе профессии советует руководствоваться прежде всего собственными глубинными склонностями и внутренними потребностями и интересами. Также следует учитывать свои развитые навыки и объективно оценить способности. В том числе с помощью личностных тестов и тестов на профориентацию."К сожалению, без практики большой риск выбрать не ту профессию, где может максимально быть применен талант. Поэтому выбор специализации на основе стереотипов в обществе или убеждений родственников - не лучшая тактика для поиска востребованной специальности", - считает Александр Чальян."Сегодня говорить о выборе определенной профессии уже неактуально. Мир меняется стремительно, поэтому сложно предсказать, что окажется востребованным даже в перспективе на 3-5 лет. Сейчас есть спрос на омнинаучность, когда человек находит свою профессиональную идентичность на стыке каких-то фундаментальных векторов. Развитие кадрового потенциала в большей степени ложится на работодателя, чем на вузы. В современных компаниях роли внутри команды зачастую не фиксированные, каждый сотрудник может попробовать себя в разных ипостасях. Именно поэтому так востребованы краткосрочные образовательные программы - они позволяют компаниям искать дополнительные ресурсы внутри себя", - отмечает Катерина Кириллова, эксперт по корпоративной культуре и стратегии, сооснователь Ticketscloud, SuperTeamLab.Школьникам, которые сейчас выбирают, чем заняться, обязательно нужно развивать метанавыки: критическое мышление, умение работать в условиях турбулентности, гибкость, креативное мышление. Это понадобится при работе в любой сфере и на любой позиции. Также важно определиться с тем, какая индустрия нравится. В бизнесе существует подход Test and Learn - концепция малых шагов. Его могут применять и студенты: проходить во время обучения в университете стажировку в различных компаниях. Таким образом они могут попробовать работу в нескольких компаниях, оценить, понять, насколько близка корпоративная культура. Отталкиваясь от этих знаний, можно начать свой карьерный путь там, где хочется, а в дальнейшем уже развивать профессиональные компетенции в зависимости от задач.Мужчинам, женщинамСовременный рынок труда отходит от гендерных стереотипов, стирая рамки между "мужскими" и "женскими" профессиями."Мы с удовольствием нанимаем профессионалов, которые разделяют наши ценности, это является определяющим. Гендерный баланс в командах позволяет учитывать разные взгляды при разработке продукта, что добавляет ему преимуществ с точки зрения функциональности и эстетичности. И если раньше профессия разработчика (несмотря на то, что в НИИ работало много женщин) больше считалась мужской, то сейчас женщины полноправно работают в IT, показывая сравнимые, а порой и выдающиеся результаты. Например, за счет способности более интенсивно работать в течение дня и выполнять много задач", - говорит Екатерина Дементьева, директор по персоналу компании-разработчика ПО “МойОфис”.Список самых востребованных профессий в РоссииНа кого стоит учиться, чтобы работать в перспективной отрасли и быть востребованным:В сфере IT сегодня востребованы навыки в области программирования, анализа данных, искусственного интеллекта и кибербезопасности. Развитие цифровых технологий требует все большего числа профессионалов в этой области.“Сейчас в России наблюдается значительная нехватка кадров в IT-сфере. В связи с этим, государство запустило активную кампанию по привлечению молодежи в сферу информационных технологий. Это выражается, например, в усилении учебных программ в колледжах и университетах, направленных на формирование как среднего профессионального, так и высшего образования в области IT”, - говорит Анна Крылова, генеральный директор кадровой компании UTEAM."Сегодня мы ощущаем острый дефицит кадров в этой сфере, вакансии закрывать все сложнее. Именно для этих профессий характерен стремительный рост заработных плат: за последние 10 лет они выросли почти вдвое, и сейчас минимальный оклад составляет от 100 000 – 120 000 рублей в месяц", - отмечает Алексей Степанов, ведущий менеджер по развитию бизнеса кадровой компании UTEAM."Мы, как IT-компания, всегда заинтересованы в специалистах в области искусственного интеллекта. Но еще больше мы нуждаемся в product-менеджерах, которые смогут создать неподдельную эмпатию пользователю, поняв его боли и потребности. Без ограничений придумать, как они смогут решать проблемы новыми методами и подходами", - добавляет Павел Подкорытов CEO TalentService.io и сооснователь Napoleon IT."На этих специалистов большой спрос, но почему-то профессии менее популярны, чем юристы, экономисты. Это дает людям, выбравшим эту область, возможность зарабатывать в условиях небольшой конкуренции", - говорит Энже Агаркова, консультант по карьере.Анна Крылова отмечает, что на данный момент особенно остро стоит вопрос о нехватке квалифицированных рабочих - "синих воротничков", таких как фрезеровщики, токари, слесари, инженерно-технические работники. Это действительно ценные специалисты, которые обладают навыками, незаменимыми в производственной сфере. Их работа является основой для функционирования и развития многих отраслей промышленности.“Из нашего опыта работы с агропромышленным комплексом мы видим, что и здесь требуются специалисты различных профилей: от агрономов до инженеров и механиков. Эта сфера активно развивается и требует специалистов, способных работать с современными технологиями в сфере сельского хозяйства”, - говорит эксперт."2019, 2020 и 2021 годы обозначили множество проблем системы здравоохранения, одна из которых, недостаток персонала, оказалась максимально видимой для всех. Согласно исследованию портала Proprof, профессия медицинской сестры занимала первое место по востребованности весь указанный период, и в 2024 году ситуация не изменится. Мир вокруг медицинского персонала развивается более стремительно, чем вокруг большинства других профессий, а потому процесс обучения в этой сфере должен быть непрерывным и разнонаправленным. Также остро требуются специалисты по уходу за пациентами и сиделки", - рассказывает Виталина Левашова."Их нехватка, согласно мировым исследованиям, будет увеличиваться. Например, Американское бюро статистики труда, с 2013 года постоянно обновляющее исследование The Future of Employment, называет в числе самых востребованных профессий на ближайшие 5-10 лет именно учителей и учёных", - отмечает Мария Кислова, директор российского офиса международной EdTech-компании GoStudent."Маркетинг развивается в ногу с прогрессом. В условиях жесточайшей конкуренции рынка именно маркетологи создают связь между продуктом и потребителем. По сути маркетинг – это десятки самых разных профессий, а значит вы всегда сможете заняться тем, что вам по душе", - считает Энже Агаркова.Маркетинг и электронная коммерция не теряют своей актуальности, хотя сейчас, по словам Анны Крыловой, спрос на кандидатов в данной области немного снизился. В то же время количество вакансий менеджеров по продажам в самых разных индустриях и направлениях продолжает расти. “Эта профессия отличается особой открытостью: она приветствует специалистов с самым разнообразным образованием, делая сферу доступной для широкого круга соискателей. Кроме того при наличии технического образования будет существенно проще продавать технически сложные продукты, для некоторых работодателей такой профиль будет более привлекательным”, - поясняет эксперт."В сфере строительства это вакансии инженеров-проектировщиков, инженеров-конструкторов, BIM- специалистов, BIM-мастеров, BIM – координаторов, руководителей проектов", - говорит Наталья Матеркляс, руководитель практики "Недвижимость и авто" ANCOR."Рабочие специальности — это та сфера, на которую стоит обратить свое внимание. Все отрасли, где требуются такие специалисты, уже несколько лет бьют тревогу о нехватке кадров. На 45% автостанций не хватает диагностов электронных систем. Сейчас идет стремительное увеличение рынка гибридных и электромобилей, поэтому востребованность этой профессии будет только расти", - отмечает Светлана Соловьева, HRD международной сети автосервисов FIT SERVICE.Профессии после 9 классаВ современном мире важно выбирать не конкретную профессию, а направление, которое позволит в дальнейшем развиваться, совершенствовать навыки и умения.“После 9 класса стоит пойти учиться туда, где будет возможность для развития коммуникативных навыков и стрессоустойчивости. Это сейчас самые востребованные компетенции почти у всех работодателей”, - объясняет Елена Скаржинская."В сфере логистики и автопроизводства после 9 класса обычно поступают в техникумы на технические позиции с дальнейшим прицелом на получение заочного высшего образованию и переходом в ИТР (инженерно-технические работники). Так как здесь на данный момент наблюдается огромная нехватка инженерного персонала, например, на таких позициях как инженер-электронщик, инженер-технолог, инженер АСУ и прочие", - говорит Наталья Матеркляс."В автосервисе любой учащийся колледжа в 100% случаев может пройти практику. Если студент положительно себя проявляет на станции, то он сможет помимо полученных современных знаний претендовать на нашу корпоративную стипендию в течение всего обучения, а по окончании учебного заведения сразу получить job-offer от компании и достойную заработную плату с первого дня после выпуска", - говорит Светлана Соловьева.Сергей Попов отмечает, что государство заинтересовано в быстрой подготовке высококвалифицированных специалистов с необходимым для рынка набором компетенций. Поэтому растет спрос на программы ускоренной подготовки ИТ-специалистов уже после 9 класса. В прошлом году почти четверть выпускников девятых классов выбирали для дальнейшего обучения ИТ-специальности.Профессии после 11 классаЛюбой алгоритм в выборе образовательной траектории должен строиться от цели, которую ставит перед собой человек. Сейчас становится популярным брать после школы так называемый "gap year" — перерыв в учебе, который позволяет определиться с направлением, попробовать себя в разных отраслях. Если оно не выбрано, то можно обратиться к профориентологу или репетитору. Они помогают определить специальности, которые будут соответствовать интересам, способностям и возможностям выпускника."Выпускники 11 класса должны быть готовы к тому, что им придется учиться всю жизнь. Технологии меняются очень быстро, поэтому важно уже сейчас обратить внимание на направления, которые позволят стать успешным в будущем. Это может быть биоинформатика, математическое и компьютерное моделирование, управление данными, машинное обучение. Если говорить про гуманитарное направление, то можно обратить внимание на прикладную лингвистику, бизнес-информатику, репетиторство", - отмечает Татьяна Сорокина, методист образовательной онлайн-платформы Учи.ру."Есть сферы деятельности, где без вузовского образования не обойтись. Например, будущим преподавателям высших учебных заведений нужно окончить бакалавриат и магистратуру. Будущим ученым не обойтись без этих ступеней и аспирантуры. Сложные профессиональные сферы, например, медицина, ракетостроение, химическая промышленность, тоже требуют длительной подготовки", - говорит Александра Батина.По мнению Сергея Попкова, ценность практико-ориентированного обучения будет только нарастать, поэтому важно выбирать программы, независимо после 9 или 11 класса, в которые включено большое количество практики и стажировок от реальных заказчиков.“Сегодня выпускникам университетов и колледжей уже недостаточно просто хорошо учиться, важно во время учебы сформировать портфолио, которое подтвердит набор компетенций и выделит специалиста на рынке труда. Мы видим, что количество школьников, которые не планируют доучиваться до 11 класса, далее идти в вуз и только потом выходить на рынок труда, растет”, - говорит эксперт.Бесплатные профессииБольшинство профессий можно получить бесплатно."Любая профессия — это навыки, будь то садовник или веб-дизайнер. Навыки можно приобрести самостоятельно, но в этом случае нужна мотивация, самодисциплина, а главное, понимание, что ты хочешь изучить и как это сделать. Источников для получения таких знаний сейчас очень много: от бесплатных книг, статей до видео в Интернете. В учебных заведениях методисты и преподаватели разрабатывают программы согласно возрастным особенностям, психологии и лучшим практикам педагогического дизайна. Они учитывают спады мотивации у студентов, контролируют прогресс и дают обратную связь. Шансы успешно освоить профессию в таком случае гораздо выше. Даже если само обучение оплачивается государством, грантом или другим способом, не требующим вложений, за этим стоит большой объем человеческих ресурсов", - отмечает Михаил Свердлов, директор по развитию онлайн-университета Skypro."Даже в платных вузах есть возможность выучиться, не вкладывая денег в образование. Например, сейчас в России и Европе популярен тренд на внедрение образовательной модели ISA (Income Share Agreement), которая предполагает оплату обучения уже непосредственно после трудоустройства. Так, в США уже более 50 школ и образовательных центров работают по этой модели", - рассказывает Александр Чальян.Комментарии экспертовРынок профессий меняется достаточно динамично, и стоит ожидать, что в ближайшие 5-10 лет многие специальности будут упразднены и заменены роботами. Необходимо постоянно “сверять часы” и смотреть, насколько сейчас востребована та или иная профессия. Параллельно с этим наступает эра непрерывного обучения (life long learning), когда любому человеку нужно постоянно учиться и развиваться. Только в этом случае будет стабильная востребованность на рынке труда вне зависимости от развития технологий, общества или экономики."Одной из важнейших компетенций нынешнего школьника для достижения успеха в будущем станет самостоятельность. Самостоятельный человек более успешен и счастлив в жизни, потому что он живет так, как считает нужным, а не так, как требуют от него окружающие. Это и свобода действий, и ответственность за принятые решения. Самостоятельности надо учить уже со школьной скамьи", — считает Ольга Лаврентьева, руководитель академического блока онлайн-школы для детей и подростков Skysmart .По мнению Магдалены Острой, учредителя Академии управления имиджем "Респект", если профессиональное тестирование показало, что человек коммуникабелен, обладает хорошим эстетическим вкусом и творческим мышлением, то он может освоить такие высокооплачиваемые профессии, как имиджмейкер-стилист, модный аналитик, журналист или организатор событий в индустрии моды и красоты, художник-стилист по костюмам на телевидении, продавец-стилист, байер или модный мерчендайзер в бутиках класса люкс. Эти виды профессий также прекрасно подходят таким уязвимым социальным категориям людей, как молодые мамы в декретном отпуске, хорошо выглядящие женщины предпенсионного возраста, долго находящиеся без работы.

https://ria.ru/20240216/profpodgotovka-1927806378.html

https://ria.ru/20240304/bezrabotnye-1599982658.html

https://ria.ru/20240225/spetsialnosti-1929353215.html

https://ria.ru/20240222/neyroseti-1928878151.html

https://ria.ru/20240217/spetsialnosti-1927921032.html

https://ria.ru/20240216/turizm-1927820821.html

https://ria.ru/20240216/putin-1927809056.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, образование - общество, россия, навигатор абитуриента, кем стать