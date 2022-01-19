https://ria.ru/20220119/priznanie-1768638165.html

Депутат объяснил важность проекта обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР

Депутат объяснил важность проекта обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР - РИА Новости, 19.01.2022

Депутат объяснил важность проекта обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР

Первый замглавы фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев заявил РИА Новости, что проект о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T21:14

2022-01-19T21:14

2022-01-19T21:14

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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Первый замглавы фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев заявил РИА Новости, что проект о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) независимыми является продолжением поэтапного возвращения исторических территорий России.В среду депутаты Госдумы от КПРФ в проекте обращения Думы к президенту России попросили Владимира Путина рассмотреть вопрос признания ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик для создания правовой основы межгосударственных отношений и регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи."Мы вообще-то считаем, что этот законопроект - продолжение признания Абхазии, Южной Осетии и Крыма. Это поэтапное возвращение исторических территорий России", - сказал Коломейцев.По словам парламентария, законопроект о независимости ЛНР и ДНР "положит конец мучениям мирного населения, которое ежедневно страдает от обстрелов". "Внимательно слушая пресс-конференцию (президента РФ Владимира – ред.) Путина и (главы МИД РФ Сергея – ред.) Лаврова, мы поняли, что они согласны с нами. Мы давно подготовили этот законопроект", - добавил Коломейцев.Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220119/priznanie-1768612875.html

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https://ria.ru/20220119/priznanie-1768626539.html

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