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Депутат объяснил важность проекта обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР
Депутат объяснил важность проекта обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР - РИА Новости, 19.01.2022
Депутат объяснил важность проекта обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР
Первый замглавы фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев заявил РИА Новости, что проект о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T21:14
2022-01-19T21:14
в мире
украина
владимир путин
николай коломейцев
госдума рф
кпрф
днр
лнр
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Первый замглавы фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев заявил РИА Новости, что проект о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) независимыми является продолжением поэтапного возвращения исторических территорий России.В среду депутаты Госдумы от КПРФ в проекте обращения Думы к президенту России попросили Владимира Путина рассмотреть вопрос признания ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик для создания правовой основы межгосударственных отношений и регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи."Мы вообще-то считаем, что этот законопроект - продолжение признания Абхазии, Южной Осетии и Крыма. Это поэтапное возвращение исторических территорий России", - сказал Коломейцев.По словам парламентария, законопроект о независимости ЛНР и ДНР "положит конец мучениям мирного населения, которое ежедневно страдает от обстрелов". "Внимательно слушая пресс-конференцию (президента РФ Владимира – ред.) Путина и (главы МИД РФ Сергея – ред.) Лаврова, мы поняли, что они согласны с нами. Мы давно подготовили этот законопроект", - добавил Коломейцев.Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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в мире, украина, владимир путин, николай коломейцев, госдума рф, кпрф, днр, лнр, ситуация в днр и лнр, россия
21:14 19.01.2022
 
Депутат объяснил важность проекта обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР

Депутат Коломейцев: с признанием ДНР и ЛНР продолжится возвращение исторических территорий

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель главы фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев
Первый заместитель главы фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Первый заместитель главы фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Первый замглавы фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев заявил РИА Новости, что проект о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) независимыми является продолжением поэтапного возвращения исторических территорий России.
В среду депутаты Госдумы от КПРФ в проекте обращения Думы к президенту России попросили Владимира Путина рассмотреть вопрос признания ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик для создания правовой основы межгосударственных отношений и регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
18:23
Песков отреагировал на проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР
"Мы вообще-то считаем, что этот законопроект - продолжение признания Абхазии, Южной Осетии и Крыма. Это поэтапное возвращение исторических территорий России", - сказал Коломейцев.
По словам парламентария, законопроект о независимости ЛНР и ДНР "положит конец мучениям мирного населения, которое ежедневно страдает от обстрелов". "Внимательно слушая пресс-конференцию (президента РФ Владимира – ред.) Путина и (главы МИД РФ Сергея – ред.) Лаврова, мы поняли, что они согласны с нами. Мы давно подготовили этот законопроект", - добавил Коломейцев.
Первый заместитель главы комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19:21
Депутат ответил на вопрос о возможности признать ДНР и ЛНР
Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19:36
В Совфеде отреагировали на проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
21:01
Признание ДНР и ЛНР убережет их от агрессии Украины, считает депутат
 
В миреУкраинаВладимир ПутинНиколай КоломейцевГосдума РФКПРФДНРЛНРСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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