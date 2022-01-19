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Инфекционист рассказал о ситуации с омикрон-штаммом в России

Инфекционист рассказал о ситуации с омикрон-штаммом в России - РИА Новости, 19.01.2022

Инфекционист рассказал о ситуации с омикрон-штаммом в России

Россия пока только в начале роста заболеваемости коронавирусом, вызванной штаммом "омикрон", в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге новый вариант выходит на... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T11:43

2022-01-19T11:43

2022-01-19T11:45

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

здоровье - общество

коронавирусы

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Россия пока только в начале роста заболеваемости коронавирусом, вызванной штаммом "омикрон", в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге новый вариант выходит на лидирующие позиции, а за Уралом и в Сибири пока господствует "дельта", заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.За последние сутки в России число выявленных случаев COVID-19 выросло на 33 899, всего в стране за время пандемии зафиксировано более 10 миллионов случаев коронавируса."Мы еще только в начале роста заболеваемости и не достигли тех показателей, которые характеризовали эпидситуацию с "дельтой" за аналогичный промежуток времени", - сказал Горелов.Он отметил, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация в России существенно различается в разных регионах. В Москве, Московской области и Петербурге "омикрон" выходит на лидирующие позиции, а за Уралом и в Сибири еще господствует "дельта".

московская область (подмосковье)

москва

россия

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