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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220119/omikron-1768518490.html
Инфекционист рассказал о ситуации с омикрон-штаммом в России
Инфекционист рассказал о ситуации с омикрон-штаммом в России - РИА Новости, 19.01.2022
Инфекционист рассказал о ситуации с омикрон-штаммом в России
Россия пока только в начале роста заболеваемости коронавирусом, вызванной штаммом "омикрон", в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге новый вариант выходит на... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T11:43
2022-01-19T11:45
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
здоровье - общество
коронавирусы
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Россия пока только в начале роста заболеваемости коронавирусом, вызванной штаммом "омикрон", в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге новый вариант выходит на лидирующие позиции, а за Уралом и в Сибири пока господствует "дельта", заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.За последние сутки в России число выявленных случаев COVID-19 выросло на 33 899, всего в стране за время пандемии зафиксировано более 10 миллионов случаев коронавируса."Мы еще только в начале роста заболеваемости и не достигли тех показателей, которые характеризовали эпидситуацию с "дельтой" за аналогичный промежуток времени", - сказал Горелов.Он отметил, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация в России существенно различается в разных регионах. В Москве, Московской области и Петербурге "омикрон" выходит на лидирующие позиции, а за Уралом и в Сибири еще господствует "дельта".
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общество, московская область (подмосковье), москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр горелов, омикрон-штамм коронавируса
11:43 19.01.2022 (обновлено: 11:45 19.01.2022)
 
Инфекционист рассказал о ситуации с омикрон-штаммом в России

Инфекционист Горелов: Россия находится только в начале роста заболеваемости "омикроном"

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрачи реаниматологи возле аппарата ИВЛ
Врачи реаниматологи возле аппарата ИВЛ - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врачи реаниматологи возле аппарата ИВЛ
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Россия пока только в начале роста заболеваемости коронавирусом, вызванной штаммом "омикрон", в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге новый вариант выходит на лидирующие позиции, а за Уралом и в Сибири пока господствует "дельта", заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
За последние сутки в России число выявленных случаев COVID-19 выросло на 33 899, всего в стране за время пандемии зафиксировано более 10 миллионов случаев коронавируса.
"Мы еще только в начале роста заболеваемости и не достигли тех показателей, которые характеризовали эпидситуацию с "дельтой" за аналогичный промежуток времени", - сказал Горелов.
Он отметил, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация в России существенно различается в разных регионах. В Москве, Московской области и Петербурге "омикрон" выходит на лидирующие позиции, а за Уралом и в Сибири еще господствует "дельта".
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30 ноября 2021, 11:15Инфографика
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Распространение коронавирусаОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Российская академия наукЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииАлександр ГореловОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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