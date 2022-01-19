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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220119/omikron-1768486574.html
Названы три симптома "омикрона", требующие немедленного обращения в скорую
Мясников назвал симптомы заражения "омикроном", требующие обращения к врачу - РИА Новости, 19.01.2022
Названы три симптома "омикрона", требующие немедленного обращения в скорую
Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил симптомы заражения коронавирусом, которые требуют немедленного обращения к врачу. Об этом он рассказал в своем... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T09:08
2022-01-19T09:08
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
александр мясников (врач)
дельта-штамм коронавируса
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил симптомы заражения коронавирусом, которые требуют немедленного обращения к врачу. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.По мнению медика, большинство россиян переболеют быстро распространяющимся омикрон-штаммом коронавируса в той или иной форме, однако далеко не все случаи требуют вызова скорой.Тем не менее специалист призвал не откладывать с вызовом специалиста в трех случаях:при появлении одышки в состоянии покоя или при минимальной физической нагрузке;при сохранении высокой температуры выше 38 градусов;при показаниях пульсометра ниже 94%.Кроме того, Мясников предупредил об опасности самостоятельного приема некоторых лекарств при легком и среднетяжелом течении COVID-19. Речь идет об антибиотиках, стероидных гормонах и кроверазжижающих препаратах. Их назначает только врач в индивидуальном порядке по специальным показаниям, заключил он.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе и в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.
https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768344987.html
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр мясников (врач), дельта-штамм коронавируса, омикрон-штамм коронавируса
09:08 19.01.2022
 
Мясников назвал симптомы заражения "омикроном", требующие обращения к врачу

Врач Мясников: одышка в покое и высокая температура при омикроне требуют обращения к врачу

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРтутный градусник для измерения температуры
Ртутный градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Ртутный градусник для измерения температуры
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил симптомы заражения коронавирусом, которые требуют немедленного обращения к врачу. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
По мнению медика, большинство россиян переболеют быстро распространяющимся омикрон-штаммом коронавируса в той или иной форме, однако далеко не все случаи требуют вызова скорой.
"Мы как правило не обращаемся к врачу с ОРЗ и правильно делаем, легкая вирусная инфекция проходит сама. Как и 90% случаев COVID-19 предыдущих штаммом, и тем более "омикрон", – пояснил он.
Тем не менее специалист призвал не откладывать с вызовом специалиста в трех случаях:
Симптомы омикрона - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
Вчера, 12:58Распространение коронавируса
Симптомы “омикрона”: отличия от других штаммов, как защититься
при появлении одышки в состоянии покоя или при минимальной физической нагрузке;
при сохранении высокой температуры выше 38 градусов;
при показаниях пульсометра ниже 94%.
Кроме того, Мясников предупредил об опасности самостоятельного приема некоторых лекарств при легком и среднетяжелом течении COVID-19. Речь идет об антибиотиках, стероидных гормонах и кроверазжижающих препаратах. Их назначает только врач в индивидуальном порядке по специальным показаниям, заключил он.
Медицинские работники во время ухода за пациентом в отделении интенсивной терапии больницы в Бразилии - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
04:00Сказано в эфире
Эксперт: "омикрон" может повести себя в России иначе, чем в других странах
Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе и в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.
Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.
 
Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииАлександр Мясников (врач)Дельта-штамм коронавирусаОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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