https://ria.ru/20220119/omikron-1768486574.html

Названы три симптома "омикрона", требующие немедленного обращения в скорую

Мясников назвал симптомы заражения "омикроном", требующие обращения к врачу - РИА Новости, 19.01.2022

Названы три симптома "омикрона", требующие немедленного обращения в скорую

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил симптомы заражения коронавирусом, которые требуют немедленного обращения к врачу. Об этом он рассказал в своем... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T09:08

2022-01-19T09:08

2022-01-19T09:08

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

александр мясников (врач)

дельта-штамм коронавируса

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил симптомы заражения коронавирусом, которые требуют немедленного обращения к врачу. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.По мнению медика, большинство россиян переболеют быстро распространяющимся омикрон-штаммом коронавируса в той или иной форме, однако далеко не все случаи требуют вызова скорой.Тем не менее специалист призвал не откладывать с вызовом специалиста в трех случаях:при появлении одышки в состоянии покоя или при минимальной физической нагрузке;при сохранении высокой температуры выше 38 градусов;при показаниях пульсометра ниже 94%.Кроме того, Мясников предупредил об опасности самостоятельного приема некоторых лекарств при легком и среднетяжелом течении COVID-19. Речь идет об антибиотиках, стероидных гормонах и кроверазжижающих препаратах. Их назначает только врач в индивидуальном порядке по специальным показаниям, заключил он.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе и в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.

https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768344987.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220119/omikron-1768379638.html

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