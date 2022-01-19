Названы три симптома "омикрона", требующие немедленного обращения в скорую

Мясников назвал симптомы заражения "омикроном", требующие обращения к врачу
Врач Мясников: одышка в покое и высокая температура при омикроне требуют обращения к врачу
Ртутный градусник для измерения температуры
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил симптомы заражения коронавирусом, которые требуют немедленного обращения к врачу. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
По мнению медика, большинство россиян переболеют быстро распространяющимся омикрон-штаммом коронавируса в той или иной форме, однако далеко не все случаи требуют вызова скорой.
"Мы как правило не обращаемся к врачу с ОРЗ и правильно делаем, легкая вирусная инфекция проходит сама. Как и 90% случаев COVID-19 предыдущих штаммом, и тем более "омикрон", – пояснил он.
Тем не менее специалист призвал не откладывать с вызовом специалиста в трех случаях:
при появлении одышки в состоянии покоя или при минимальной физической нагрузке;
при сохранении высокой температуры выше 38 градусов;
при показаниях пульсометра ниже 94%.
Кроме того, Мясников предупредил об опасности самостоятельного приема некоторых лекарств при легком и среднетяжелом течении COVID-19. Речь идет об антибиотиках, стероидных гормонах и кроверазжижающих препаратах. Их назначает только врач в индивидуальном порядке по специальным показаниям, заключил он.
Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе и в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.
Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.