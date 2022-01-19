https://ria.ru/20220119/omikron-1768480237.html

Гинцбург объяснил, почему нельзя считать "омикрон" однозначно более легким

Гинцбург объяснил, почему нельзя считать "омикрон" однозначно более легким - РИА Новости, 19.01.2022

Гинцбург объяснил, почему нельзя считать "омикрон" однозначно более легким

У людей с ослабленным иммунитетом возможно тяжелое течение болезни при заражении омикрон-штаммом, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T07:11

2022-01-19T07:11

2022-01-19T09:02

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

здоровье

александр гинцбург

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. У людей с ослабленным иммунитетом возможно тяжелое течение болезни при заражении омикрон-штаммом, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.По словам собеседника агентства, нельзя однозначно утверждать, что это будет происходить реже.Гинцбург подчеркнул, что привитых "Спутником V", скорее всего, эта проблема вообще не коснется.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.По последним данным, уровень коллективного иммунитета в России составляет 56,1 процента. Власти неоднократно информировали, что для того, чтобы справиться с COVID-19 в стране, необходимо, чтобы этот показатель достиг отметки в 80 процентов.

https://ria.ru/20220119/omikron-1768470903.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье, александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса