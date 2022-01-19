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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220119/odkb-1768499605.html
Опыт ОДКБ в Казахстане проанализируют для принятия превентивных мер
Опыт ОДКБ в Казахстане проанализируют для принятия превентивных мер - РИА Новости, 19.01.2022
Опыт ОДКБ в Казахстане проанализируют для принятия превентивных мер
Опыт ОДКБ в Казахстане будет проанализирован для принятия превентивных мер на случай попыток повторения похожих "сюжетов" в других государствах Организации,... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T10:27
2022-01-19T11:57
беспорядки в казахстане
оон
одкб
жанаозен
актау
касым-жомарт токаев
олег сыромолотов
россия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Опыт ОДКБ в Казахстане будет проанализирован для принятия превентивных мер на случай попыток повторения похожих "сюжетов" в других государствах Организации, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."Совместно с казахстанскими партнерами и нашими союзниками по ОДКБ опыт успешной миротворческой операции будет тщательно проанализирован, в том числе для принятия превентивных мер на случай попыток повторения похожих "сюжетов" в других государствах зоны ответственности ОДКБ", - сказал он.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января, миротворцы начали возвращаться из Казахстана.Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова &gt;&gt;
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оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, олег сыромолотов, россия
10:27 19.01.2022 (обновлено: 11:57 19.01.2022)
 
Опыт ОДКБ в Казахстане проанализируют для принятия превентивных мер

МИД: опыт ОДКБ в Казахстане проанализируют на случай попыток повторения "сюжетов"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкФрагмент военной амуниции военнослужащего РФ контингента миротворческих сил ОДКБ
Фрагмент военной амуниции военнослужащего РФ контингента миротворческих сил ОДКБ - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Фрагмент военной амуниции военнослужащего РФ контингента миротворческих сил ОДКБ
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Опыт ОДКБ в Казахстане будет проанализирован для принятия превентивных мер на случай попыток повторения похожих "сюжетов" в других государствах Организации, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"Совместно с казахстанскими партнерами и нашими союзниками по ОДКБ опыт успешной миротворческой операции будет тщательно проанализирован, в том числе для принятия превентивных мер на случай попыток повторения похожих "сюжетов" в других государствах зоны ответственности ОДКБ", - сказал он.
Военнослужащие РФ контингента миротворческих сил ОДКБ - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 21:45Беспорядки в Казахстане
Экс-советник Назарбаева заявил, что ОДКБ предупредила наплыв террористов
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января, миротворцы начали возвращаться из Казахстана.
Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>
 
Беспорядки в КазахстанеООНОДКБЖанаозенАктауКасым-Жомарт ТокаевОлег СыромолотовРоссия
 
 
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