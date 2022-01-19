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Олег Сыромолотов: о заказчиках событий в Казахстане говорить пока рано
Олег Сыромолотов: о заказчиках событий в Казахстане говорить пока рано - РИА Новости, 19.01.2022
Олег Сыромолотов: о заказчиках событий в Казахстане говорить пока рано
Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Кристине Луна Родригес, как в Москве расценивают... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T11:00
2022-01-19T11:22
интервью
казахстан
москва
одкб
олег сыромолотов
россия
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Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Кристине Луна Родригес, как в Москве расценивают недавние события в Казахстане, кто за ними может стоять и какой, по мнению РФ, была цель организаторов беспорядков. Он также сообщил, какие выводы из произошедшего будут сделаны, оценил нынешнюю ситуацию в республике.– Власти Казахстана заявили, что последние события в стране – это действия международных террористов. Насколько велика сейчас эта угроза? Нет ли опасности, что она перетечет на территорию России? Как долго может продлиться уничтожение боевиков?– Казахстан столкнулся с беспрецедентным вызовом своей государственности, безопасности и суверенитету. Мирными протестами социально-экономического характера воспользовались силы, заинтересованные в насильственном захвате власти. Для этого им понадобилась дестабилизация внутриполитической ситуации в Республике Казахстан. По информации правоохранительных органов Казахстана, среди нападавших были лица иностранного происхождения, а также боевики, получившие опыт в зарубежных странах и горячих точках. Таким образом, речь идет об агрессии международных террористических банд, прошедших серьезную подготовку за рубежом. Именно поэтому Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял шестого января решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.В ходе событий в Казахстане организация показала себя эффективным и востребованным механизмом противодействия подобного рода угрозам.Совместно с казахстанскими партнерами и нашими союзниками по ОДКБ опыт успешной миротворческой операции будет тщательно проанализирован, в том числе для принятия превентивных мер на случай попыток повторения похожих "сюжетов" в других государствах зоны ответственности ОДКБ.– Российская сторона заявила, что рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства. Известно ли Москве, кем именно инспирированы эти попытки? Это какие-то государства или группировки? Какие именно?– Очевидно, что бандитами предпринята гибридная террористическая атака, конечной целью которой был государственный переворот. Главной ударной силой бесчинствовавших в Алма-Ате были выходцы из некоторых стран и регионов. Тем не менее о заказчиках, наверное, говорить преждевременно. Хотя уверен, что компетентные органы Республики Казахстан занимаются проработкой данного вопроса. Без сомнения, партнерам необходимо провести тщательное расследование произошедшего и разобраться в причинах возникшей ситуации, выявив всех причастных.– В ряде СМИ появилась информация о появлении на территории Казахстана ваххабитов. Насколько соответствуют действительности такие утверждения? Можно ли говорить о наличии ваххабитов внутри страны или это привнесенный извне элемент?– В различное время судебные власти Казахстана признали террористическими либо экстремистскими ряд структур, в том числе "Аль- Каиду"*, "Исламское государство"*, "Таблиги Джамаат"*, "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, которые можно отнести к организациям ваххабитстского толка. Что же касается непосредственно деятельности ваххабитов на территории Казахстана, то вопрос этот, наверное, правильнее было бы адресовать нашим казахстанским партнерам, которые, полагаю, смогут дать на него ответ, в том числе основываясь на результатах расследования произошедшего.Хотел бы подчеркнуть, что на данном этапе особенно важно, что властям Казахстана совместно с Коллективными миротворческими силами ОДКБ удалось в сжатые сроки нормализовать ситуацию, восстановить законность и правопорядок в эпицентре кризиса – Алма-Ате. Люди возвращаются к мирной жизни, городские власти приступают к устранению последствий бесчинств бандитов и восстановлению городской инфраструктуры, а Коллективные миротворческие силы ОДКБ, выполнившие поставленную задачу по оказанию содействия стабилизации политической обстановки, уже выводятся из страны к местам постоянной дислокации.*Террористическая организация, запрещенная в России
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интервью, казахстан, москва, одкб, олег сыромолотов, россия
11:00 19.01.2022 (обновлено: 11:22 19.01.2022)
 

Олег Сыромолотов: о заказчиках событий в Казахстане говорить пока рано

© Фото : аппарат Президента Республики ТатарстанЗаместитель министра иностранных дел России по борьбе с терроризмом Олег Владимирович Сыромолотов
Заместитель министра иностранных дел России по борьбе с терроризмом Олег Владимирович Сыромолотов - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© Фото : аппарат Президента Республики Татарстан
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Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Кристине Луна Родригес, как в Москве расценивают недавние события в Казахстане, кто за ними может стоять и какой, по мнению РФ, была цель организаторов беспорядков. Он также сообщил, какие выводы из произошедшего будут сделаны, оценил нынешнюю ситуацию в республике.
– Власти Казахстана заявили, что последние события в стране – это действия международных террористов. Насколько велика сейчас эта угроза? Нет ли опасности, что она перетечет на территорию России? Как долго может продлиться уничтожение боевиков?
– Казахстан столкнулся с беспрецедентным вызовом своей государственности, безопасности и суверенитету. Мирными протестами социально-экономического характера воспользовались силы, заинтересованные в насильственном захвате власти. Для этого им понадобилась дестабилизация внутриполитической ситуации в Республике Казахстан. По информации правоохранительных органов Казахстана, среди нападавших были лица иностранного происхождения, а также боевики, получившие опыт в зарубежных странах и горячих точках. Таким образом, речь идет об агрессии международных террористических банд, прошедших серьезную подготовку за рубежом. Именно поэтому Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял шестого января решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.
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Совместно с казахстанскими партнерами и нашими союзниками по ОДКБ опыт успешной миротворческой операции будет тщательно проанализирован, в том числе для принятия превентивных мер на случай попыток повторения похожих "сюжетов" в других государствах зоны ответственности ОДКБ.
– Российская сторона заявила, что рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства. Известно ли Москве, кем именно инспирированы эти попытки? Это какие-то государства или группировки? Какие именно?
– Очевидно, что бандитами предпринята гибридная террористическая атака, конечной целью которой был государственный переворот. Главной ударной силой бесчинствовавших в Алма-Ате были выходцы из некоторых стран и регионов. Тем не менее о заказчиках, наверное, говорить преждевременно. Хотя уверен, что компетентные органы Республики Казахстан занимаются проработкой данного вопроса. Без сомнения, партнерам необходимо провести тщательное расследование произошедшего и разобраться в причинах возникшей ситуации, выявив всех причастных.
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– В ряде СМИ появилась информация о появлении на территории Казахстана ваххабитов. Насколько соответствуют действительности такие утверждения? Можно ли говорить о наличии ваххабитов внутри страны или это привнесенный извне элемент?
– В различное время судебные власти Казахстана признали террористическими либо экстремистскими ряд структур, в том числе "Аль- Каиду"*, "Исламское государство"*, "Таблиги Джамаат"*, "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, которые можно отнести к организациям ваххабитстского толка. Что же касается непосредственно деятельности ваххабитов на территории Казахстана, то вопрос этот, наверное, правильнее было бы адресовать нашим казахстанским партнерам, которые, полагаю, смогут дать на него ответ, в том числе основываясь на результатах расследования произошедшего.
Хотел бы подчеркнуть, что на данном этапе особенно важно, что властям Казахстана совместно с Коллективными миротворческими силами ОДКБ удалось в сжатые сроки нормализовать ситуацию, восстановить законность и правопорядок в эпицентре кризиса – Алма-Ате. Люди возвращаются к мирной жизни, городские власти приступают к устранению последствий бесчинств бандитов и восстановлению городской инфраструктуры, а Коллективные миротворческие силы ОДКБ, выполнившие поставленную задачу по оказанию содействия стабилизации политической обстановки, уже выводятся из страны к местам постоянной дислокации.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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