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Религия
https://ria.ru/20220119/mitropolit-1768626887.html
Умер митрополит, возвративший из США в Россию икону Тихвинской Богоматери
Умер митрополит, возвративший из США в Россию икону Тихвинской Богоматери - РИА Новости, 19.01.2022
Умер митрополит, возвративший из США в Россию икону Тихвинской Богоматери
Митрополит на покое Владимир (Котляров), участвовавший в возвращении в Россию из США Тихвинской иконы Божией матери, умер в среду, сообщил наместник... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T19:40
2022-01-19T19:40
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Митрополит на покое Владимир (Котляров), участвовавший в возвращении в Россию из США Тихвинской иконы Божией матери, умер в среду, сообщил наместник Александро-Невской Лавры епископ Кронштадтский Назарий (Лавриненко)."Сегодня, час назад, предстал перед Богом наш руководитель, митрополит на покое Владимир (Котляров). Царство небесное и вечный покой, дорогой владыко!" - написал епископ на своей странице в Facebook.Митрополит Владимир родился 27 мая 1929 года в Актюбинске (Казахстан) в семье диакона. По окончании в 1948 году Джамбульского статистического техникума поступил в Московскую духовную семинарию, которую окончил в 1952 году.В октябре 1962 года в качестве наблюдателя от Московского патриархата он присутствовал на заседаниях II Ватиканского Собора в Риме. Впоследствии был представителем Московского патриархата при Всемирном совете церквей в Женеве в сане епископа, постпредом патриарха Московского при патриархе Антиохийском в Дамаске. 27 декабря 1995 года он был назначен управляющим Санкт-Петербургской и Ладожской епархией и постоянным членом Священного синода РПЦ. Он руководил митрополией до 2014 года, а позже был определён на покой в Александро-Невскую Лавру.По преданию, Тихвинская икона "Одигитрия" была написана евангелистом Лукой еще при жизни Богородицы. Сначала икона находилась в Иерусалиме, затем в Константинополе, пока в XIV веке, согласно преданию, не появилась в воздухе над водами Ладожского озера. В декабре 1941 года во время фашистской оккупации икона была вывезена в Ригу, где попала к епископу Иоанну. Он сохранил святыню, а в 1949 году приехал с ней в США. Там икона хранились до 2004 года, когда она была торжественно возвращена в Россию делегацией под руководством митрополита Владимира.
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казахстан, рига, всемирный совет церквей, московский патриархат, facebook, россия
19:40 19.01.2022
 

Умер митрополит, возвративший из США в Россию икону Тихвинской Богоматери

© предоставлено пресс-службой СПбПДАМитрополит Санкт-Петербургский Владимир (Котляров)
Митрополит Санкт-Петербургский Владимир (Котляров)
© предоставлено пресс-службой СПбПДА
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Митрополит на покое Владимир (Котляров), участвовавший в возвращении в Россию из США Тихвинской иконы Божией матери, умер в среду, сообщил наместник Александро-Невской Лавры епископ Кронштадтский Назарий (Лавриненко).
"Сегодня, час назад, предстал перед Богом наш руководитель, митрополит на покое Владимир (Котляров). Царство небесное и вечный покой, дорогой владыко!" - написал епископ на своей странице в Facebook.
Митрополит Владимир родился 27 мая 1929 года в Актюбинске (Казахстан) в семье диакона. По окончании в 1948 году Джамбульского статистического техникума поступил в Московскую духовную семинарию, которую окончил в 1952 году.
В октябре 1962 года в качестве наблюдателя от Московского патриархата он присутствовал на заседаниях II Ватиканского Собора в Риме. Впоследствии был представителем Московского патриархата при Всемирном совете церквей в Женеве в сане епископа, постпредом патриарха Московского при патриархе Антиохийском в Дамаске. 27 декабря 1995 года он был назначен управляющим Санкт-Петербургской и Ладожской епархией и постоянным членом Священного синода РПЦ. Он руководил митрополией до 2014 года, а позже был определён на покой в Александро-Невскую Лавру.
Протоиерей Сергий Гарклавс, хранитель чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери - РИА Новости, 1920, 20.10.2015
20 октября 2015, 18:36Религия
В США скончался хранитель чудотворной Тихвинской иконыПротоиерей Сергий Гарклавс был хранителем чудотворной Тихвинской иконы вплоть до ее возвращения в Россию в 2004 году, приблизившего воссоединение Московского патриархата и Русской православной церкви за границей.
По преданию, Тихвинская икона "Одигитрия" была написана евангелистом Лукой еще при жизни Богородицы. Сначала икона находилась в Иерусалиме, затем в Константинополе, пока в XIV веке, согласно преданию, не появилась в воздухе над водами Ладожского озера. В декабре 1941 года во время фашистской оккупации икона была вывезена в Ригу, где попала к епископу Иоанну. Он сохранил святыню, а в 1949 году приехал с ней в США. Там икона хранились до 2004 года, когда она была торжественно возвращена в Россию делегацией под руководством митрополита Владимира.
 
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