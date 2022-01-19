Умер митрополит, возвративший из США в Россию икону Тихвинской Богоматери
© предоставлено пресс-службой СПбПДАМитрополит Санкт-Петербургский Владимир (Котляров)
© предоставлено пресс-службой СПбПДА
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Митрополит на покое Владимир (Котляров), участвовавший в возвращении в Россию из США Тихвинской иконы Божией матери, умер в среду, сообщил наместник Александро-Невской Лавры епископ Кронштадтский Назарий (Лавриненко).
"Сегодня, час назад, предстал перед Богом наш руководитель, митрополит на покое Владимир (Котляров). Царство небесное и вечный покой, дорогой владыко!" - написал епископ на своей странице в Facebook.
Митрополит Владимир родился 27 мая 1929 года в Актюбинске (Казахстан) в семье диакона. По окончании в 1948 году Джамбульского статистического техникума поступил в Московскую духовную семинарию, которую окончил в 1952 году.
В октябре 1962 года в качестве наблюдателя от Московского патриархата он присутствовал на заседаниях II Ватиканского Собора в Риме. Впоследствии был представителем Московского патриархата при Всемирном совете церквей в Женеве в сане епископа, постпредом патриарха Московского при патриархе Антиохийском в Дамаске. 27 декабря 1995 года он был назначен управляющим Санкт-Петербургской и Ладожской епархией и постоянным членом Священного синода РПЦ. Он руководил митрополией до 2014 года, а позже был определён на покой в Александро-Невскую Лавру.
По преданию, Тихвинская икона "Одигитрия" была написана евангелистом Лукой еще при жизни Богородицы. Сначала икона находилась в Иерусалиме, затем в Константинополе, пока в XIV веке, согласно преданию, не появилась в воздухе над водами Ладожского озера. В декабре 1941 года во время фашистской оккупации икона была вывезена в Ригу, где попала к епископу Иоанну. Он сохранил святыню, а в 1949 году приехал с ней в США. Там икона хранились до 2004 года, когда она была торжественно возвращена в Россию делегацией под руководством митрополита Владимира.